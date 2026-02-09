Încă o lovitură pentru Norvegia din scandalul Epstein. Ambasadorul trimis de Oslo în Iordania și Irak a demisionat

Ambasadorul Norvegiei în Iordania și Irak, Mona Juul, și-a prezentat duminică demisia, după ce au apărut relatări despre presupuse legături cu Jeffrey Epstein, devenind astfel cea mai recentă victimă din țara nordică a scandalului în expansiune legat de infractorul sexual.

„Contactul lui Juul cu condamnatul pentru infracțiuni sexuale Jeffrey Epstein a scos la iveală o serioasă eroare de judecată”, a declarat luni ministrul de Externe Espen Barth Eide, într-un comunicat prin care a anunțat demisia lui Juul. „Situația face dificilă restabilirea încrederii pe care rolul o cere.”

În comunicat, ministerul a precizat că „documente legate de Epstein au dezvăluit mai multe detalii referitoare la Mona Juul”, fără a oferi informații suplimentare. Ministerul a adăugat că a deschis o anchetă „privind cunoștințele și contactul lui Juul cu Epstein”, scrie POLITICO.

„Trebuie să stabilim dacă această relație i-a influențat activitatea ca diplomat”, a declarat Eide în comunicat.

Mass-media norvegiană a relatat că soțul lui Juul, Terje Rød-Larsen, a luat cina cu Epstein la Paris în iunie 2019, cu doar câteva săptămâni înainte ca Epstein să fie arestat de autoritățile americane pentru trafic sexual. Relatările se refereau la e-mailuri din cel mai recent lot de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA, în care se menționa: „Jeffrey spune că se va întâlni cu Terje și Thornborn (cum se scrie corect acest nume?!) la Paris joi, 20 iunie.”

Numele lui Juul, al soțului său și al fostului secretar general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, apar de mai multe ori în e-mailurile lui Epstein publicate de guvernul american.

„Mona Juul își va justifica, înainte de toate, contactul cu Jeffrey Epstein în fața angajatorului său, Ministerul de Externe”, a declarat avocatul lui Juul, Thomas Skjelbred, într-un comunicat transmis jurnaliștilor vineri seară. „Acest lucru va avea loc în cursul săptămânii viitoare”, a adăugat el.

Juul este fost politician al Partidului Laburist din Norvegia. Ea și soțul său au jucat un rol esențial în negocierea Acordurilor de la Oslo, tratatul de pace interimar dintre Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, la începutul anilor 1990.

Relatările media de la sfârșitul lunii ianuarie au indicat că Epstein intenționase să lase câte 5 milioane de dolari fiecărui copil al cuplului, printr-o modificare a testamentului făcută după arestarea sa din vara anului 2019, cu puțin timp înainte de moartea sa în închisoare, în august 2019.

Mai mulți norvegieni de seamă apar în dosarele Epstein, inclusiv Prințesa Moștenitoare Mette-Marit și președintele Forumului Economic Mondial și fost ministru de Externe Børge Brende. Apariția în dosare nu implică în sine vreo faptă ilegală sau imorală.

POLITICO a contactat avocatul lui Juul pentru comentarii, dar nu a primit imediat un răspuns.