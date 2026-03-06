Autoritățile din România, împreună cu FBI și Europol, au închis una dintre cele mai mari platforme online unde se puteau cumpăra și vinde baze de date furate, parole, identități digitale, numere de carduri și vulnerabilități software. Cinci cetățeni români sunt vizați în ancheta internațională, iar polițiștii au efectuat percheziții în cinci județe, în cadrul unei operațiuni derulate simultan în 13 țări.

Potrivit Poliției Române, marți, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în județele Ilfov, Timiș, Alba, Călărași și Neamț, într-o cauză privind operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

„Platforma online, ce a făcut obiectul investigațiilor, ar fi comercializat baze de date sustrase, credențiale de acces, date de identificare personală, identități digitale, numere de carduri de credit și debit, precum și vulnerabilități software obținute prin accesul neautorizat la dispozitivele electronice ale victimelor, alături de mijloace pentru obținerea accesului neautorizat și alte activități ilegale similare. Cu ajutorul datelor ce s-ar fi comercializat pe această platformă, cei care le-ar fi achiziționat ar fi putut accesa dispozitivele electronice ale victimelor sau conturile online ale acestora de pe diferite platforme”, au precizat autoritățile.

Operațiune internațională

Investigația face parte dintr-o amplă acțiune coordonată de Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție al SUA și Europol, cu implicarea polițiștilor din Australia, Belgia, Canada, Germania, Grecia, Kosovo, Malaezia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania și Regatul Unit. Ancheta a pornit de la investigațiile FBI asupra platformei online, care au condus la identificarea celor cinci români implicați în operațiuni ilegale cu programe informatice și credențiale de acces.

Conform probelor strânse, între 2022 și 2025, românii ar fi pus în mod repetat la dispoziție pe platformă date de acces precum nume de utilizator, adrese de email, parole și coduri de acces, ce permiteau intrarea în conturi de aplicații, rețele de socializare sau platforme de plăți aparținând unor persoane neidentificate. În timpul perchezițiilor, au fost ridicate și dispozitive de stocare a datelor.

Platforma, închisă și baza de date confiscată

Ca urmare a acțiunii concertate, platforma a fost închisă, iar Departamentul de Justiție a anunțat confiscarea bazei de date a acesteia, considerată unul dintre cele mai mari forumuri online pentru vânzarea datelor furate și a instrumentelor de comitere a criminalității cibernetice.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Timișoara și Alba Iulia, serviciilor din Călărași și Neamț, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Grupării Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timișoara.