search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

William și Kate, prima reacție în scandalul Epstein

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Prințul și Prințesa de Wales au fost „profund îngrijorați” de dezvăluirile recente legate de scandalul Jeffrey Epstein care îl implică pe Andrew Mountbatten-Windsor, a informat luni Palatul Kensington.

Este prima reacție a Prințului și Prințesei de Wales FOTO Profimedia
Este prima reacție a Prințului și Prințesei de Wales FOTO Profimedia

Este pentru prima dată când William și Kate își exprimă public opinia despre criza care a cuprins monarhia și Westminster, iar gândurile lor „rămân concentrate asupra victimelor”, notează The Independent.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat: „Pot confirma că Prințul și Prințesa de Wales au fost profund îngrijorați de dezvăluirile recente. Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor.”

Scandalul Epstein, reluat recent după ce autoritățile americane au făcut publice milioane de documente legate de Epstein, a stârnit acuzații împotriva unchiului lui William, Andrew Mountbatten-Windsor, și a dus la lansarea unei anchete de către poliție împotriva lui Lord Peter Mandelson pentru presupusă conduită necorespunzătoare în funcții publice.

Potrivit acuzațiile, o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie de către pedofilul Epstein pentru relații sexuale cu Andrew și că fostul prinț și Epstein ar fi cerut unei dansatoare exotice să participe la un trio în casa lui Epstein din Florida.

Cea mai recentă acuzație susține că Andrew ar fi împărtășit rapoarte confidențiale despre vizite oficiale în Hong Kong, Vietnam și Singapore în calitatea sa de trimis comercial al Marii Britanii.

Palatul Buckingham afirmase că Andrew va părăsi Royal Lodge la începutul anului 2026, dar fostul prinț locuiește acum pe domeniul privat Sandringham, deținut de Regele Charles.

Anterior, Andrew a pus sub semnul întrebării dacă o fotografie cu el în care avea brațul în jurul lui Guiffre era falsă și a susținut că nu a întâlnit-o niciodată. Ea, însă, a declarat că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu el când era adolescentă.

Totuși, într-un e-mail aparent scris de asociata lui Epstein, Ghislaine Maxwell, în 2015, se arată: „În 2001 am fost la Londra când s-a întâlnit cu mai mulți prieteni ai mei, inclusiv cu Prințul Andrew. A fost făcută o fotografie, probabil pentru că voia să o arate prietenilor și familiei.”

Ducele de Edinburgh a fost primul membru al familiei regale care a vorbit public de la dezvăluirea documentelor Epstein, spunând săptămâna trecută că este important să „ne amintim de victime” când a fost întrebat cum face față situației de la publicarea documentelor Departamentului de Justiție din SUA.

Declarația lui William și Kate a urmat acestei poziții și vine pe fondul călătoriei prințului în Arabia Saudită, pentru începutul unui turneu de trei zile în această țară din Orientul Mijlociu, petrecând prima zi alături de conducătorul saudit, Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
digi24.ro
image
Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă
stirileprotv.ro
image
Comandanții de pușcărie care au semnat permisia lui Abdullah Ataș au fost premiați. Superiorii i-au pus pe lista scurtă cu cei mai merituoși ofițeri
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Care este starea schioarei Lindsey Vonn după căzătura horror de la Milano Cortina
playtech.ro
image
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Dublu impact pentru o categorie de pensionari în 2026: 600 de lei în plus la pensie de Paşti şi Crăciun 2026, plus 100 de lei lunar pentru facturi
romaniatv.net
image
Românii și-ar putea lua adio de la o categorie de vouchere. Ministrul Economiei: „Eu cred într-o eliminare graduală”
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Mică prințesă, mare stil! Fetița Prințului Hussein al Iordaniei a cucerit inimile tuturor cu o nouă fotografie adorabilă

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal