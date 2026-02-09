William și Kate, prima reacție în scandalul Epstein

Prințul și Prințesa de Wales au fost „profund îngrijorați” de dezvăluirile recente legate de scandalul Jeffrey Epstein care îl implică pe Andrew Mountbatten-Windsor, a informat luni Palatul Kensington.

Este pentru prima dată când William și Kate își exprimă public opinia despre criza care a cuprins monarhia și Westminster, iar gândurile lor „rămân concentrate asupra victimelor”, notează The Independent.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat: „Pot confirma că Prințul și Prințesa de Wales au fost profund îngrijorați de dezvăluirile recente. Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor.”

Scandalul Epstein, reluat recent după ce autoritățile americane au făcut publice milioane de documente legate de Epstein, a stârnit acuzații împotriva unchiului lui William, Andrew Mountbatten-Windsor, și a dus la lansarea unei anchete de către poliție împotriva lui Lord Peter Mandelson pentru presupusă conduită necorespunzătoare în funcții publice.

Potrivit acuzațiile, o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie de către pedofilul Epstein pentru relații sexuale cu Andrew și că fostul prinț și Epstein ar fi cerut unei dansatoare exotice să participe la un trio în casa lui Epstein din Florida.

Cea mai recentă acuzație susține că Andrew ar fi împărtășit rapoarte confidențiale despre vizite oficiale în Hong Kong, Vietnam și Singapore în calitatea sa de trimis comercial al Marii Britanii.

Palatul Buckingham afirmase că Andrew va părăsi Royal Lodge la începutul anului 2026, dar fostul prinț locuiește acum pe domeniul privat Sandringham, deținut de Regele Charles.

Anterior, Andrew a pus sub semnul întrebării dacă o fotografie cu el în care avea brațul în jurul lui Guiffre era falsă și a susținut că nu a întâlnit-o niciodată. Ea, însă, a declarat că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu el când era adolescentă.

Totuși, într-un e-mail aparent scris de asociata lui Epstein, Ghislaine Maxwell, în 2015, se arată: „În 2001 am fost la Londra când s-a întâlnit cu mai mulți prieteni ai mei, inclusiv cu Prințul Andrew. A fost făcută o fotografie, probabil pentru că voia să o arate prietenilor și familiei.”

Ducele de Edinburgh a fost primul membru al familiei regale care a vorbit public de la dezvăluirea documentelor Epstein, spunând săptămâna trecută că este important să „ne amintim de victime” când a fost întrebat cum face față situației de la publicarea documentelor Departamentului de Justiție din SUA.

Declarația lui William și Kate a urmat acestei poziții și vine pe fondul călătoriei prințului în Arabia Saudită, pentru începutul unui turneu de trei zile în această țară din Orientul Mijlociu, petrecând prima zi alături de conducătorul saudit, Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman.