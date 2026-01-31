„Întotdeauna e loc pentru tine”. Elon Musk a vorbit cu Jeffrey Epstein despre o posibilă vizită pe insula acestuia, arată noi documente

Documente publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) arată că Elon Musk și Jeffrey Epstein au făcut planuri în 2012 și 2013 pentru ca șeful Tesla să viziteze insula lui Epstein.

Elon Musk a avut schimburi de mesaje mai numeroase – și mai cordiale – cu finanțistul și infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se știa public până acum, potrivit unor documente făcute publice vineri de Departamentul de Justiție. E-mailurile incluse în dosar par să arate că cei doi au discutat, în două rânduri, despre o posibilă vizită a lui Musk pe insula lui Epstein, scrie The Guardian.

Documentele includ corespondență din 2012 și 2013, în care Musk și Epstein stabilesc când ar putea avea loc o vizită la Little St James. Niciuna dintre aceste tentative nu pare să se fi concretizat, din cauza problemelor logistice.

„Voi fi în zona BVI/St. Barth’s în perioada sărbătorilor. Există un moment potrivit pentru o vizită?”, scria Musk pe 13 decembrie 2013.

„Oricare dintre zilele 1–8. Vedem din mers, dacă vrei. Întotdeauna e loc pentru tine”, îi răspundea Epstein.

Musk a trimis apoi mai multe e-mailuri cu programul său, iar cei doi au stabilit data de 2 ianuarie pentru vizită. Schimbul de mesaje se încheie însă cu Epstein spunând că va trebui să rămână la New York și exprimându-și regretul că nu se pot întâlni.

„Vești proaste – din păcate, programul meu mă va ține la New York. Așteptam cu nerăbdare să petrecem în sfârșit puțin timp împreună, doar pentru distracție, fără altă agendă, așa că sunt foarte dezamăgit. Sper să putem programa o altă ocazie în viitorul apropiat”, a scris Epstein.

În noiembrie 2012, Epstein îi trimisese lui Musk un e-mail în care îl întreba „câte persoane veți fi pentru elicopter, spre insulă”.

„Probabil doar Talulah și cu mine. În ce zi/noapte va fi cea mai nebună petrecere pe insula ta?”, a răspuns Musk, aparent referindu-se la fosta sa soție, actrița Talulah Riley.

Pe 25 decembrie, Musk a revenit cu un alt mesaj, după ce Epstein îl încurajase să vină și îi oferise utilizarea elicopterului.

„Ai vreo petrecere planificată? Anul acesta am muncit până la limita sănătății mintale, iar după ce copiii mei pleacă acasă după Crăciun vreau să ies la petreceri în St. Barts sau în altă parte și să mă dezlănțui. Apreciez invitația, dar o experiență liniștită pe o insulă este exact opusul a ceea ce caut”, a scris Musk.

„Am înțeles, ne vedem în St. Barth. Raportul de persoane de pe insula mea ar putea să o facă pe Talulah să se simtă inconfortabil”, a răspuns Epstein.

„Raportul nu e o problemă pentru Talulah”, a replicat Musk.

La 2 ianuarie 2013, Musk i-a trimis lui Epstein un e-mail în care sugera că vizita nu va mai avea loc: „Logistica nu funcționează de data asta.”

Musk a fost extrem de critic, de-a lungul timpului, la adresa celor asociați cu Epstein, însă e-mailurile publicate acum par să contrazică negările sale repetate privind orice legătură personală. În 2019, el declara pentru Vanity Fair că Epstein era „evident un tip sinistru” și susținea că acesta „a încercat în mod repetat să mă convingă să-i vizitez insula. Am refuzat”.

Schimburile de e-mailuri dintre cei doi au avut loc la ani după ce Epstein fusese condamnat, în 2008, pentru racolarea unei minore în Florida. Ulterior, în 2019, Epstein a fost arestat din nou, fiind acuzat la nivel federal de trafic sexual.

Un alt e-mail din documente o arată pe Lesley Groff, asistenta de lungă durată a lui Epstein, părând să facă aranjamente pentru ca Epstein să ia prânzul la SpaceX în 2013: „Elon Musk apreciază invitația la Ranch, dar are alte angajamente… Prânzul de luni, 25 februarie, la ora 13:00, la SpaceX, este confirmat”. Nu este clar dacă prânzul a avut loc sau dacă Musk a participat. Un alt schimb de mesaje din martie 2013 îi arată pe Epstein și Musk coresponzând după ce Epstein îl felicită pe Musk la o zi după lansarea unei rachete SpaceX.

Un reprezentant al lui Musk și al companiei sale de inteligență artificială, xAI, nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Milioane de documente, publicate vineri

E-mailurile dintre Musk și Epstein – găsit mort în celula sa în 2019 și subiect al multor speculații legate de conexiunile sale cu persoane extrem de influente – fac parte dintr-un lot de aproximativ 3 milioane de documente publicate vineri de Departamentul de Justiție.

Musk s-a confruntat și în trecut cu presiuni pentru a explica orice posibilă legătură cu Epstein, inclusiv după o publicare anterioară de documente în care îi era menționat numele. Anul trecut, democrații din Camera Reprezentanților au făcut public programul zilnic al lui Epstein, în care apărea o notă din 2014: „Reminder: Elon Musk pe insulă, 6 decembrie (mai e valabil?)”. Nu erau incluse alte detalii, iar Musk a negat existența unor astfel de planuri într-o postare pe X.

„Este fals”, a scris el, ca reacție la o postare care menționa acuzațiile.

Musk a negat, de asemenea, că ar fi cunoscut-o pe Ghislaine Maxwell, complicea de lungă durată a lui Epstein, afirmând că o fotografie foarte răspândită cu cei doi la un eveniment se explică prin faptul că aceasta l-ar fi „i-a stricat poza” la o petrecere Vanity Fair. Musk a declarat că a vizitat o dată apartamentul lui Epstein din Manhattan „pentru aproximativ 30 de minute”, împreună cu fosta sa soție, Talulah Riley, ca parte a documentării pentru o carte pe care aceasta o scria, fără a preciza data exactă.

Deși neagă o relație personală cu Epstein, Musk a invocat numele acestuia pentru a-i ataca pe alții. În timpul conflictului său public cu Donald Trump, anul trecut, Musk a susținut că numele fostului președinte apare în dosarele Epstein. Ulterior, a părut să-și șteargă postările de pe X în care îl acuza pe Trump de legături cu Epstein. În luna mai, Musk l-a atacat și pe Bill Gates, după ce fondatorul Microsoft l-a criticat pentru reducerea ajutoarelor umanitare.

„Cine se crede Bill Gates să facă comentarii despre bunăstarea copiilor, având în vedere că a frecventat cercul lui Jeffrey Epstein?”, a spus Musk.