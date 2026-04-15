Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Donald Trump și JD Vance, atacuri în lanț la adresa Papei Leon al XIV-lea: „Să fie atent când vorbește despre teologie”

Relațiile dintre administrația americană și Vatican sunt din ce în ce mai tensionate, după ce Donald Trump şi JD Vance au lansat noi critici la adresa Papa Leon al XIV-lea, pe fondul divergențelor legate de război și rolul religiei în politică.

Donald Trump şi JD Vance, atacuri concentrate împotriva Papei Leon. FOTO: X

Tensiunile dintre administrația americană și Vatican s-au intensificat după o serie de declarații ale Papei Leon al XIV-lea, în care Suveranul Pontif a făcut apeluri repetate la pace și a criticat escaladarea conflictelor armate la nivel global. Mesajele sale, în care a subliniat că violența și războiul nu pot fi justificate moral, au fost interpretate de președintele american Donald Trump drept o critică indirectă la adresa politicii externe a Statelor Unite. În acest context, Donald Trump a reacționat public într-un ton extrem  de dur, atacându-l direct pe Papă și descriindu-l drept „slab” și „dezastruos” în materie de politică externă.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a revenit cu o nouă postare, intensificând atacurile și făcând o referire directă la Suveranul Pontif.

În paralel, JD Vance, care este convertit la catolicism şi se autodefineşte drept catolic, s-a aliniat poziției președintelui și a adoptat un discurs critic la adresa Suveranului Pontif. Mai mult, vicepreședintele american a formulat avertismente directe la adresa Papei, susținând că acesta ar trebui să fie mai atent atunci când face afirmații de natură teologică.

„Să fie atent când vorbește despre teologie”

În cadrul unui eveniment organizat în statul Georgia, vicepreședintele american JD Vance a declarat că Papa Leon al XIV-lea ar trebui „să fie atent când vorbește despre teologie”, criticând în mod direct pozițiile Suveranului Pontif privind războiul.

Comentariul lui JD Vance a pornit de la  afirmațiile Papei potrivit cărora Iisus „nu este niciodată de partea celor care folosesc sabia sau aruncă bombe”, vicepreședintele respingând această interpretare şi invocând exemple istorice precum implicarea Statelor Unite în Al Doilea Război Mondial. El a susținut că intervențiile americane, inclusiv eliberarea Franței și a lagărelor naziste, pot fi considerate acțiuni justificate din punct de vedere moral, notează The Guardian.

Deși a precizat că apreciază implicarea Papei în teme precum imigrația sau avortul, JD Vance a insistat că există limite clare în ceea ce privește intervențiile acestuia în dezbateri de natură politică.

„Vă rog să-i spună cineva…”

După primele atacuri în care l-a catalogat pe Papa Leon drept „slab” și „dezastruos”, Donald Trump a revenit cu o nouă postare pe platforma Truth Social, amplificând și mai mult tensiunile.

„Vă rog să-i spună cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puțin 42.000 de protestatari nevinovați, complet neînarmați, în ultimele două luni, și că este absolut inacceptabil ca Iranul să dețină o bombă nucleară”, a scris, din nou, Donald Trump.

Schimbul de declarații dintre Washington și Vatican a generat reacții în rândul comunității catolice din Statele Unite, unde mai mulți reprezentanți ai clerului au apărat pozițiile Papei Leon al XIV-lea și au criticat dur tonul atacurilor venite din zona politică.

În ciuda controversei, Papa Leon a transmis că nu se teme de criticile administrației americane și că își va continua mesajele publice de promovare a păcii, bazate pe învățăturile Evangheliei.

Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de la Casa Albă pe Peter Magyar
digi24.ro
image
Orbán a plecat. Cine este următorul „perturbator-șef” al UE? Lista liderilor care pot bloca Bruxelles-ul
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
mediafax.ro
image
Rinat Ahmetov, un nou gest de milioane după ce a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu. I-a îndeplinit visul fotbalistului care l-a elogiat pe „Il Luce”
fanatik.ro
image
Glenn Corn, fost oficial CIA, despre puterea reală a lui Putin la nivel global: „Nu mai are capacitatea să-și apere aliații”
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India
antena3.ro
image
Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
„Bătaie mare” pe biletele de tratament la pensie. Când încep înscrierile? Cât costă biletul?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
playtech.ro
image
Bugetul de curățenie al CFR Călători, cheltuit pe jumătate într-o singură lună. Contractele de peste 14 milioane de lei, împărțite rapid
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
Hansi Flick și-a decis viitorul, imediat după ce Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid din UCL
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Pensionarii speciali, protejați și de CSM. Guvernul așteaptă un aviz de trei săptămâni ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cu cine a petrecut Codruța Filip de Paște, după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
15 aprilie, ziua în care s-a născut Leonardo da Vinci. Lucruri mai puțin știute despre geniul care studia anatomia și scria în sens invers
click.ro
image
Zodiile care au parte de un miracol în luna mai. Ei sunt nativii care vor trăi 4 săptămâni ca-n povești
click.ro
image
Momentul accidentului cumplit în care a murit o tânăra însărcinată. Impactul devastator, surprins de o cameră de bord
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
„M-a umplut de apă din cap până-n picioare”. Oana Roman, deranjată de vecinii de hotel, în vacanța de ziua ei
15 aprilie, ziua în care s-a născut Leonardo da Vinci. Lucruri mai puțin știute despre geniul care studia anatomia și scria în sens invers

Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Cuvintele lui au provocat divorțul lui Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”. Și au adus-o pe actriță în pragul sinuciderii!

Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson