Donald Trump și JD Vance, atacuri în lanț la adresa Papei Leon al XIV-lea: „Să fie atent când vorbește despre teologie”

Relațiile dintre administrația americană și Vatican sunt din ce în ce mai tensionate, după ce Donald Trump şi JD Vance au lansat noi critici la adresa Papa Leon al XIV-lea, pe fondul divergențelor legate de război și rolul religiei în politică.

Tensiunile dintre administrația americană și Vatican s-au intensificat după o serie de declarații ale Papei Leon al XIV-lea, în care Suveranul Pontif a făcut apeluri repetate la pace și a criticat escaladarea conflictelor armate la nivel global. Mesajele sale, în care a subliniat că violența și războiul nu pot fi justificate moral, au fost interpretate de președintele american Donald Trump drept o critică indirectă la adresa politicii externe a Statelor Unite. În acest context, Donald Trump a reacționat public într-un ton extrem de dur, atacându-l direct pe Papă și descriindu-l drept „slab” și „dezastruos” în materie de politică externă.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a revenit cu o nouă postare, intensificând atacurile și făcând o referire directă la Suveranul Pontif.

În paralel, JD Vance, care este convertit la catolicism şi se autodefineşte drept catolic, s-a aliniat poziției președintelui și a adoptat un discurs critic la adresa Suveranului Pontif. Mai mult, vicepreședintele american a formulat avertismente directe la adresa Papei, susținând că acesta ar trebui să fie mai atent atunci când face afirmații de natură teologică.

„Să fie atent când vorbește despre teologie”

În cadrul unui eveniment organizat în statul Georgia, vicepreședintele american JD Vance a declarat că Papa Leon al XIV-lea ar trebui „să fie atent când vorbește despre teologie”, criticând în mod direct pozițiile Suveranului Pontif privind războiul.

Comentariul lui JD Vance a pornit de la afirmațiile Papei potrivit cărora Iisus „nu este niciodată de partea celor care folosesc sabia sau aruncă bombe”, vicepreședintele respingând această interpretare şi invocând exemple istorice precum implicarea Statelor Unite în Al Doilea Război Mondial. El a susținut că intervențiile americane, inclusiv eliberarea Franței și a lagărelor naziste, pot fi considerate acțiuni justificate din punct de vedere moral, notează The Guardian.

Deși a precizat că apreciază implicarea Papei în teme precum imigrația sau avortul, JD Vance a insistat că există limite clare în ceea ce privește intervențiile acestuia în dezbateri de natură politică.

„Vă rog să-i spună cineva…”

După primele atacuri în care l-a catalogat pe Papa Leon drept „slab” și „dezastruos”, Donald Trump a revenit cu o nouă postare pe platforma Truth Social, amplificând și mai mult tensiunile.

„Vă rog să-i spună cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puțin 42.000 de protestatari nevinovați, complet neînarmați, în ultimele două luni, și că este absolut inacceptabil ca Iranul să dețină o bombă nucleară”, a scris, din nou, Donald Trump.

Schimbul de declarații dintre Washington și Vatican a generat reacții în rândul comunității catolice din Statele Unite, unde mai mulți reprezentanți ai clerului au apărat pozițiile Papei Leon al XIV-lea și au criticat dur tonul atacurilor venite din zona politică.

În ciuda controversei, Papa Leon a transmis că nu se teme de criticile administrației americane și că își va continua mesajele publice de promovare a păcii, bazate pe învățăturile Evangheliei.