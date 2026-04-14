Papa Leon, avertisment cu privire la democraţiile care riscă să alunece în „tirania majoritară”. Aluzie la criticile lui Trump

Papa Leon a avertizat marţi asupra riscului ca democraţiile să alunece în „tirania majoritară”, într-o scrisoare emisă de Vatican la două zile după ce preşedintele SUA, Donald Trump, l-a atacat pe pontif pe reţelele sociale, relatează Reuters.

Adresându-se participanţilor la o reuniune de la Vatican privind folosirea puterii în societăţile democratice, primul papă american a afirmat că democraţiile rămân sănătoase doar atunci când sunt ancorate în valori morale.

„În lipsa acestei fundaţii, (democraţia) riscă să devină fie o tiranie majoritară, fie o mască pentru dominaţia elitelor economice şi tehnologice”, a spus Papa Leon al XIV-lea în scrisoare, scrie News.

Textul, publicat în timp ce papa întreprinde un turneu ambiţios de 10 zile în patru ţări africane, nu s-a adresat direct Statelor Unite şi nu a numit nicio democraţie specifică.

Trump l-a criticat aspru pe Leon, calificându-l drept „groaznic”, duminică seara, după ce papa s-a evidenţiat în ultimele săptămâni ca un critic din ce în ce mai vehement al războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Papa Leon a declarat luni pentru Reuters că intenţionează să continue să critice războiul, în ciuda comentariilor lui Trump.

În scrisoarea de marţi, papa a afirmat că Biserica Catolică învaţă că puterea nu poate fi privită ca un scop în sine, „ci ca un mijloc orientat spre binele comun”.

„Aceasta implică faptul că legitimitatea autorităţii nu depinde de acumularea puterii economice sau tehnologice, ci de înţelepciunea şi virtutea cu care este exercitată”, a spus suveranul pontif.

Papa a îndemnat, de asemenea, liderii din societăţile democratice să evite orice tentaţie de a acumula putere. „Moderaţia... se dovedeşte esenţială pentru exercitarea legitimă a autorităţii, deoarece adevărata moderaţie limitează auto-exaltarea excesivă şi acţionează ca o barieră de protecţie împotriva abuzului de putere”, a spus el.