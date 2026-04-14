Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

„Nu sunteți Iisus”. Ce riscă Donald Trump în fața alegătorilor din SUA după disputa cu Papa Leon

Postarea președintelui Donald Trump cu o imagine realizată de inteligența artificială care îl înfățișează ca Iisus a coincis cu sondajele care arată că alegătorii catolici sunt nemulțumiți de el. Trump a declarat luni că a postat imaginea online pentru că i se părea că îl înfățișează în rolul unui doctor vindecând oameni.

Chiar și pe propriul site Truth Social, unde postările sale sunt de obicei lăudate de susținători fervenți, au existat semne clare de disidență, inclusiv comentarii furioase din partea unor utilizatori, scrie The Times.

„Domnule președinte, cu tot respectul cuvenit. ȘTERGEȚI ASTA. Nu sunteți Iisus”, a răspuns un utilizator, descriindu-se drept „om care crede în Biblie, temător de Dumnezeu, urmaș al lui Isus, iubitor de țară, patriot american, ultra-MAGA”.

Trump, în chip de Iisus FOTO: X
Autorul a adăugat: „Dacă este un membru al personalului, concediați-l și cereți-le iertare creștinilor pentru această batjocură.”

Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei, care este catolic, a răspuns cu propria sa versiune editată a imaginii, în care Trump e în rolul Secertorului și pe Jeffrey Epstein în fundal. Trump nu și-a cerut scuze ci a șters postarea. De asemenea, și-a menținut critice la adresa papei Leon, născut în SUA, fost cardinal din Chicago, numindu- „SLAB în ceea ce privește criminalitatea” și „teribil pentru politica externă”.

Există semne mai ample că un număr tot mai mare de catolici au îndoieli cu privire la Trump. Rezultatele recente ale alegerilor locale și statale arată că sprijinul pentru președinte în rândul alegătorilor catolici este în scădere, în special în rândul hispanicilor americani care au înclinat spre el în 2024.

Îndoieli cu privire la Trump

Trump i-a câștigat pe catolici cu o marjă de 12 puncte procentuale în alegeri. Acum, 48% aprobă munca pe care o face ca președinte, iar 52% o dezaprobă, o diferență de 16 puncte procentuale împotriva sa. Aproximativ 40% aprobă modul în care gestionează războiul din Iran, iar 60% îl dezaprobă, potrivit unui studiu realizat de o firmă de sondaje republicană, Shaw & Co Research, și de firma de sondaje democrată Beacon Research. Impresia de neliniște a catolicilor față de Trump a fost accentuată de imaginea celor mai importante trei cardinali ai țării, care susțin cu vehemență poziția antirăzboi a papei în emisiunea „60 minute” de la CBS , duminica seara.

  „În învățătura catolică, acesta nu este un război drept”, a spus cardinalul Robert McElroy din Washington DC.

Papa Leon FOTO: X
Replica Vaticanului după ce Trump l-a numit pe Papa Leon „slab” și „dezastruos în politica externă”

„Credința catolică ne învață că există anumite condiții prealabile pentru un război drept. Nu poți viza o varietate de obiective diferite. Trebuie să ai un obiectiv precis, care este restabilirea dreptății și a păcii. Asta e tot.”

Cardinalul Joseph Tobin de Newark l-a apărat pe Papă, spunând: „El este pastorul lumii. Nu este un expert. Deci, distincția este că nu se va pronunța asupra tuturor lucrurilor. Dar se va pronunța asupra a ceea ce este important.”

În alegeri, Trump a obținut 55% din voturile catolicilor, comparativ cu 43% pentru Kamala Harris. În 2020, Trump a obținut 50% din voturile catolice, în timp ce Joe Biden a obținut 49%. „Catolicii sunt alegători indeciși”, a spus John White, profesor de științe politice la Universitatea Catolică din America.

Un sfert din alegătorii americani, catolici

Aproximativ un sfert dintre alegătorii americani provin din medii catolice. „Au votat pentru Biden în 2020, au votat pentru Trump în 2024 și, în acest moment, aș susține că sunt indeciși”, a spus White. „Nu sunt imuni la impactul economic al războiului din Iran și al tarifelor vamale și așa mai departe.”

White a comparat protestele provocate de meme-ul lui Trump cu Iisus cu reacția discretă la postarea sa despre inteligența artificială din mai anul trecut, cu puțin timp înainte ca Leon să fie numit Papă, în care președintele era îmbrăcat în robă și mitră papale.

Trump îmbrăcat în papă FOTO: X
„Reacția din partea propriilor baze electorale ale lui Trump la această situație nu a fost ceea ce vedem astăzi - ce diferență face un an”, a afirmat el, sugerând că acesta era un semn că, chiar și printre susținătorii lui Trump, starea de spirit se întorcea împotriva lui.

Impact asupra alegerilor de la jumătatea mandatului

White a indicat o acumulare de factori care ar putea ajuta la explicarea schimbării. Alegătorii hispanici sunt deosebit de supărați de încercarea sa de a pune capăt dreptului de cetățenie prin naștere și de eforturile sale pentru deportări în masă, unii migranți fiind arestați, în încercarea de a-și reglementa statutul. Ar putea exista un impact asupra alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Trump a șters fotografia generată de AI în care apărea ca Iisus, după un val de critici din partea susținătorilor creștini. Reacțiile au continut: „blasfemie”

„Puteți căuta locuri precum Arizona, Nevada, California și Texas cu o populație hispanică ridicată, în special de-a lungul graniței dintre Texas și Mexic, unde Trump a făcut progrese semnificative, dar acestea par să se erodeze destul de repede”, a spus White.

Dar, de asemenea, este interesant pentru mine - și aici nu primim cu adevărat sondajele - aș vrea să văd unde se situează catolicii albi, pentru că ei au fost grupul care s-a apropiat semnificativ de republicani de-a lungul deceniilor, de la punctul culminant al președintelui democrat John F.Kennedy și al președintelui democrat Lyndon B. Johnson, până la curtarea lor de către președintele republican Richard Nixon și apoi președintele republican Reagan. Acolo a existat cea mai puternică bază de sprijin pentru Trump în rândul catolicilor.

Pe lângă cei de origine irlandeză și italiană concentrați în nord-estul american, există și catolici cu origine poloneză și ucraineană de urmărit, a subliniat el.

Unii... susțin că nu există vot catolic pentru că acesta este primul lucru la care se gândesc oamenii când intră într-o cabină de vot, spre deosebire de identificarea lor partizană?”, a adăugat White. „Dar cred că s-a ajuns la un punct în care catolicii nu mai pot ignora ceea ce se spune.”

