JD Vance își pregătește candidatura la prezidențialele din 2028. A scris o carte despre convertirea la catolicism

Vicepreşedintele american JD Vance a anunţat o nouă carte de memorii centrată pe convertirea sa la catolicism, contribuind la speculaţiile tot mai numeroase despre o posibilă candidatură prezidenţială în 2028, scrie The Guardian.

Cartea, intitulată „Communion: Finding My Way Back to Faith”, va fi publicată în 16 iunie de HarperCollins şi este descrisă ca „o explorare spirituală a ceea ce înseamnă să fii creştin de-a lungul anotimpurilor din viaţa lui Vance”.

Într-o postare pe X, Vance a spus că lucrează la proiect „de mult timp” şi l-a descris ca o relatare a redescoperirii religiei: „Communion este despre călătoria mea personală şi despre cum mi-am găsit drumul înapoi la credinţă”, scrie News.

Potrivit editorului, cartea discută despre pierderea credinţei lui Vance şi, în cele din urmă, revenirea la creştinism. Vance s-a convertit la catolicism în 2019, când avea 35 de ani, după ce a fost crescut într-o familie evanghelică. Cartea sa, a spus editorul, „dezvăluie modul în care credinţa sa îi ghidează munca în viaţa publică şi cum aceasta îi influenţează viziunea asupra viitorului”.

Vestea vine într-un moment în care Vance este din ce în ce mai mult considerat un favorit timpuriu pentru nominalizarea din 2028 pentru a-i succeda lui Trump. Publicarea unor memorii înainte de o candidatură la preşedinţie este o cale bine bătută în politica americană. Din partea democraţilor, mai mulţi potenţiali candidaţi pentru 2028 au lansat sau anunţat recent cărţi, inclusiv Kamala Harris, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, guvernatorul Kentucky, Andy Beshear, şi guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro.

Accentul pus de Vance pe credinţă reflectă o importanţă tot mai mare a religiei în identitatea sa politică. Convertirea sa la catolicism i-a influenţat poziţiile cu privire la probleme precum avortul şi politica familială, iar în trecut a justificat politicile de deportare ale Casei Albe cu interpretarea sa a catolicismului, folosind ordo amoris - „ordinea iubirii” - pentru a apăra prioritizarea obligaţiilor faţă de concetăţeni în detrimentul celor din afară.

Aceste opinii au fost uneori criticate de personalităţi importante din Vatican. Înainte de a deveni Papă Leon al XIV-lea în mai 2025, pe un cont X care i-ar fi aparţinut au fost criticate planurile Casei Albe de deportare în masă a migranţilor. Contul a distribuit, de asemenea, un link către un articol de opinie intitulat „JD Vance greşeşte: Iisus nu ne cere să ne evaluăm dragostea pentru ceilalţi”.

Fără a-l numi direct pe Vance, regretatul Papă Francisc a susţinut într-o scrisoare că „adevăratul ordo amoris care trebuie promovat este cel pe care îl descoperim meditând constant la parabola «Bunului Samaritean»... adică, meditând la iubirea care construieşte o fraternitate deschisă tuturor, fără excepţie”.

"Communion" urmează succesului primei cărţi a lui Vance, "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis", publicată în 2016. Memoriile relatează copilăria sa în mediul rural din Ohio şi călătoria sa de la un mediu familial tulburat la Facultatea de Drept de la Yale. A devenit un bestseller, fiind peste 200 de săptămâni pe lista New York Times. A fost vândută în peste cinci milioane de exemplare în întreaga lume, fiind ulterior adaptată într-un film de Ron Howard, cu Glenn Close şi Amy Adams în rolurile principale.