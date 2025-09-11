Donald Trump a anunțat doliu național, după moartea comentatorului conservator Charlie Kirk

Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, a anunţat preşedintele american Donald Trump, potrivit Agerpres.

"Marele, chiar legendarul, Charlie Kirk este mort", a declarat Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ordonând arborarea drapelelor în bernă în toată ţara în onoarea sa.

"Nimeni nu a înţeles (...) tineretul Statelor Unite ale Americii mai bine decât Charlie. Toată lumea l-a iubit şi l-a admirat, mai ales eu, iar acum nu mai este printre noi", a adăugat preşedintele, care a supravieţuit el însuşi la două tentative de asasinat.

Fan al polemicilor cu studenţii, comentatorul în vârstă de 31 de ani participa la un eveniment pe campusul Utah Valley University, în vestul ţării, când a fost ţinta unui foc de armă, potrivit universităţii.

În jurul prânzului, ora locală, "s-a tras un foc de armă asupra lui Charlie Kirk, un vorbitor invitat. Acesta a fost lovit şi scos din incintă de gărzile sale de corp", a scris universitatea pe X.

Atacatorul este căutat în mod activ, au precizat autorităţile universităţii, după ce anterior raportaseră o arestare, însă fără urmări.

O înregistrare video a incidentului circulând pe reţelele de socializare îl arată pe Kirk adresându-se unei mari mulţimi în aer liber, când se aude un zgomot puternic care a răsunat ca un foc de armă. Kirk poate fi văzut ducându-şi repede mâna la gât în timp ce cade de pe scaun, făcând participanţii să fugă.

Acest polemist american de extremă dreapta a fost un personaj important în campania miliardarului republican. El a condus o organizaţie însărcinată cu campania electorală în state cheie capabile să influenţeze alegerile prezidenţiale.