Donald Trump a anunțat un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban: „Ambele ţări vor să vadă PACEA”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi, 16 aprilie, că liderii din Israel și Liban au convenit asupra unui armistițiu de 10 zile, care ar urma să intre în vigoare în aceeași zi, la ora locală 17:00.

Anunțul a fost făcut de liderul american într-o postare publicată pe platforma Truth Social, unde a precizat că a purtat „discuții excelente” atât cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cât și cu președintele libanez Joseph Aoun.

„Aceşti doi lideri au fost de acord ca pentru a obţine PACEA între ţările lor, vor începe oficial un ARMISTIŢIU de zece zile la ora 05:00 P.M. Est”, a scris Trump.

Președintele american a precizat că i-a cerut vicepreședintelui JD Vance, secretarului de stat Marco Rubio și șefului Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, să continue discuțiile cu cele două părți pentru a transforma această încetare temporară a focului într-un acord mai stabil.

Potrivit Reuters, Trump nu a indicat inițial în mod explicit ziua în care urma să intre în vigoare armistițiul, însă un oficial american a confirmat ulterior că este vorba despre ziua de joi, 16 aprilie.

Într-o altă postare publicată în aceeași zi, liderul de la Casa Albă a anunțat că intenționează să îi invite la Washington pe Benjamin Netanyahu și Joseph Aoun pentru noi discuții.

„Ambele ţări vor să vadă PACEA şi cred că acest lucru se va întâmpla, rapid!”, a mai transmis Trump.

Anunțul vine într-un moment în care tensiunile dintre Israel și Liban au crescut semnificativ în ultimele săptămâni, iar comunitatea internațională încearcă să evite extinderea confruntărilor într-un conflict regional mai amplu, astfel că un armistițiu, chiar și limitat la 10 zile, ar putea oferi un prim răgaz diplomatic esenţial.