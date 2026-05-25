Taximetrist din București, acuzat că a furat telefonul unui client și a retras 15.000 de lei din aplicații bancare. Un suspect a fost arestat

Un taximetrist din București este suspectat că a sustras telefonul unui client pe care îl transporta și că, împreună cu doi complici, a accesat ilegal aplicațiile bancare instalate pe dispozitiv, transferând suma de aproximativ 15.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, cei trei sunt urmăriți penal pentru furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase. Unul dintre inculpați a fost arestat preventiv, iar ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul București și a fost deschisă în urma unor fapte petrecute în luna februarie 2026.

„Raportat la mijloacele de probă administrate, s-a reținut, în esență, faptul că inculpații, la data de 13.02.2026, în baza unei legături subiective anterioare, după ce unul dintre ei, taximetrist, a sustras telefonul mobil aparținând persoanei vătămate, au reușit deblocarea dispozitivului și accesarea aplicațiilor bancare instalate, efectuând tranzacții frauduloase în cuantum de aproximativ 15.000 lei”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Săptămâna trecută, anchetatorii au efectuat o percheziție domiciliară în București, în cadrul căreia au fost ridicate articole vestimentare și medii de stocare a datelor informatice, relevante pentru dosar.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a implicării fiecărui suspect în parte.