 Donald Trump înmoaie tonul cu privire la imigranți. Recunoaşte că politica sa privind deportările a fost „prea dură" | adevarul.ro
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Donald Trump înmoaie tonul cu privire la imigranți. Recunoaşte că politica sa privind deportările a fost „prea dură"

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Preşedintele american Donald Trump a recunoscut că politica sa privind deportările a fost „prea dură” şi s-a oferit să încheie un acord privind imigraţia cu democraţii, ca o concesie în urma înfrângerii dezastruoase suferite de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului.

Donald Trump
Donald Trump, președintele SUA Foto: AFP

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” a postului CBS, difuzat duminică, preşedintele american a recunoscut că măsurile agresive împotriva imigranţilor i-au afectat imaginea politică şi a declarat că este deschis la o soluţie care să permită unor imigranţi fără documente să rămână în SUA.

Trump a fost întrebat de Ross Douthat în cadrul „60 Minutes” dacă politica sa de deportări a mers prea departe. „Cred că a fost prea dură”, a spus el. „Cred că s-ar putea să fie prea dură, da. Şi mulţi oameni ar spune că e grozavă. Dar mulţi oameni consideră că e prea dură”, scrie News.

Declaraţiile preşedintelui au reprezentat o recunoaştere neobişnuit de sinceră a faptului că una dintre politicile definitorii ale celui de-al doilea mandat al său devenise o povară politică. Totuşi, acestea păreau să fie în contradicţie cu decizia sa de vineri de a-l numi pe Stephen Miller, arhitectul politicii sale de înăsprire a măsurilor împotriva imigraţiei, în funcţia de şef de cabinet al Casei Albe.

De când Trump s-a întors la putere, raidurile de amploare ale Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) la locurile de muncă, în locuinţe şi în spaţiile publice au prins în capcană persoane fără antecedente penale, au despărţit familii şi au răspândit frica în rândul comunităţilor de imigranţi. Agenţii federali au împuşcat mortal doi cetăţeni americani, Renee Good şi Alex Pretti, în timpul unor operaţiuni desfăşurate la Minneapolis la începutul acestui an.

Preşedintele a susţinut că politica sa „a ajutat şi a dăunat în acelaşi timp”, întrucât oamenii i-au acordat un „10+ pentru închiderea graniţei” şi „note foarte mari pentru eliminarea celor răi”. Dar a recunoscut: „Sunt afectat pentru că am luat şi oameni care aveau locuri de muncă bune, care au comis o singură încălcare sau o singură abatere de la lege, şi anume faptul că au intrat ilegal în ţară.”

Trump a adăugat că în ţară există opinii contradictorii cu privire la faptul dacă imigranţii fără documente ar trebui deportaţi sau li s-ar trebui să li se permită să rămână dacă lucrează şi plătesc impozite. El a spus că unii oameni consideră că „ar trebui să li se permită să rămână dacă sunt oameni de treabă care lucrează într-o firmă de amenajări peisagistice” şi „în unele cazuri, plătesc impozite”.

Trump a declarat că este de părere că se poate ajunge la un acord cu democraţii, care să permită unor rezidenţi fără documente aflaţi de mult timp în ţară să rămână, continuând în acelaşi timp expulzarea persoanelor condamnate pentru infracţiuni grave. El a propus să se vizeze ucigaşii, violatorii şi traficanţii de droguri, oferind în acelaşi timp o soluţie pentru persoanele care se află în ţară de 10 sau 15 ani.

„Să-i lăsăm pe cei care se află aici, şi care, în unele cazuri, sunt aici de 10 sau 15 ani, să ajungă la o înţelegere în favoarea lor”, a spus el. El a descris propunerea ca fiind ceva ce ar putea fi negociat, afirmând: „Cred că este ceva care se poate realiza efectiv”.

Trump a sugerat că democraţii sunt deschişi la un compromis, afirmând că unii dintre ei l-au contactat deja. Întrebat dacă ar putea să se abţină de la jigniri timp de şase luni pentru a asigura un acord, el a răspuns: „Foarte uşor.”

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