Decizia lui Trump după ce un american a fost ucis de agenți ICE în Minnesota. „Au făcut o treabă fenomenală”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni că îl trimite în statul Minnesota pe Tom Homan, principalul său responsabil pentru problemele de frontieră, în contextul scandalului declanșat de un incident în care ofițeri ai Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) au împușcat mortal un cetățean american în orașul Minneapolis.

„Tom este dur, dar corect, și îmi va raporta direct mie”, a scris Trump într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social. La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat pe platforma X că Tom Homan va coordona operațiunile ICE din Minnesota.

Tom Homan, fost ofițer de poliție și agent al Poliției de Frontieră, are o carieră de peste 30 de ani în aplicarea legii și a lucrat sub șase președinți americani. În timpul administrației Barack Obama, a ocupat funcția de director asociat pentru operațiuni de aplicare a legii și expulzare, perioadă în care ICE a înregistrat un număr record de expulzări, potrivit NPR. Homan l-a lăudat în repetate rânduri pe Trump pentru politicile sale de securizare a frontierei, notează Reuters.

Duminică, Trump a declarat pentru Wall Street Journal că administrația sa analizează incidentul din Minneapolis și a sugerat că, la un moment dat, agenții ICE ar putea fi retrași din zonă.

„La un moment dat vom pleca. Ei au făcut o treabă fenomenală”, a spus președintele, fără a oferi o dată clară când s-ar putea întâmpla asta.

Incidentul care a declanșat controversele a avut loc sâmbătă, 24 ianuarie, când Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat mortal de agenți ICE.

Departamentul pentru Securitate Internă a susținut că acesta ar fi atacat ofițerii, însă imaginile video verificate de Reuters arată că bărbatul ținea în mână un telefon, nu o armă, și încerca să ajute alți protestatari imobilizați de agenți.

Este al doilea caz mortal înregistrat recent în zonă, după ce, pe 7 ianuarie, o femeie pe nume Renee Good a fost împușcată de un agent ICE. Autoritățile au susținut că aceasta ar fi încercat să lovească ofițerul cu mașina, însă martorii spun că imaginile sugerează că femeia încerca să se îndepărteze.

Evenimentele au stârnit îngrijorare inclusiv în rândul unor aliați republicani ai lui Trump. Guvernatorul statului Oklahoma, Kevin Stitt, a declarat pentru CNN că „tacticile și responsabilitatea autorităților federale” au devenit o preocupare majoră pentru alegători. Senatorul Bill Cassidy a cerut o anchetă comună federal-stat, afirmând că „credibilitatea ICE și a Departamentului pentru Securitate Internă este în joc”.

Congresmanul James Comer, apropiat al lui Trump, a sugerat retragerea agenților ICE din Minneapolis, avertizând că există riscul pierderii altor vieți nevinovate. De cealaltă parte, democrații din Congres au amenințat că vor bloca un pachet bugetar esențial dacă acesta va include finanțare pentru DHS, ceea ce ar putea duce la o nouă închidere a guvernului federal.

Critici au venit și din partea foștilor președinți democrați Bill Clinton și Barack Obama, iar Asociația Națională a Armelor de Foc (NRA), de regulă aliată cu Trump, a cerut o anchetă completă, îndemnând la evitarea „generalizărilor și demonizării cetățenilor care respectă legea”.