search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Decizia lui Trump după ce un american a fost ucis de agenți ICE în Minnesota. „Au făcut o treabă fenomenală”

0
0
Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni că îl trimite în statul Minnesota pe Tom Homan, principalul său responsabil pentru problemele de frontieră, în contextul scandalului declanșat de un incident în care ofițeri ai Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) au împușcat mortal un cetățean american în orașul Minneapolis.

Trump îl trimite în statul Minnesota pe Tom Homan. FOTO: Profimedia
Trump îl trimite în statul Minnesota pe Tom Homan. FOTO: Profimedia

„Tom este dur, dar corect, și îmi va raporta direct mie”, a scris Trump într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social. La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat pe platforma X că Tom Homan va coordona operațiunile ICE din Minnesota.

Tom Homan, fost ofițer de poliție și agent al Poliției de Frontieră, are o carieră de peste 30 de ani în aplicarea legii și a lucrat sub șase președinți americani. În timpul administrației Barack Obama, a ocupat funcția de director asociat pentru operațiuni de aplicare a legii și expulzare, perioadă în care ICE a înregistrat un număr record de expulzări, potrivit NPR. Homan l-a lăudat în repetate rânduri pe Trump pentru politicile sale de securizare a frontierei, notează Reuters.

Duminică, Trump a declarat pentru Wall Street Journal că administrația sa analizează incidentul din Minneapolis și a sugerat că, la un moment dat, agenții ICE ar putea fi retrași din zonă.

„La un moment dat vom pleca. Ei au făcut o treabă fenomenală”, a spus președintele, fără a oferi o dată clară când s-ar putea întâmpla asta.

Incidentul care a declanșat controversele a avut loc sâmbătă, 24 ianuarie, când Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat mortal de agenți ICE.

Departamentul pentru Securitate Internă a susținut că acesta ar fi atacat ofițerii, însă imaginile video verificate de Reuters arată că bărbatul ținea în mână un telefon, nu o armă, și încerca să ajute alți protestatari imobilizați de agenți.

Este al doilea caz mortal înregistrat recent în zonă, după ce, pe 7 ianuarie, o femeie pe nume Renee Good a fost împușcată de un agent ICE. Autoritățile au susținut că aceasta ar fi încercat să lovească ofițerul cu mașina, însă martorii spun că imaginile sugerează că femeia încerca să se îndepărteze.

Evenimentele au stârnit îngrijorare inclusiv în rândul unor aliați republicani ai lui Trump. Guvernatorul statului Oklahoma, Kevin Stitt, a declarat pentru CNN că „tacticile și responsabilitatea autorităților federale” au devenit o preocupare majoră pentru alegători. Senatorul Bill Cassidy a cerut o anchetă comună federal-stat, afirmând că „credibilitatea ICE și a Departamentului pentru Securitate Internă este în joc”.

Congresmanul James Comer, apropiat al lui Trump, a sugerat retragerea agenților ICE din Minneapolis, avertizând că există riscul pierderii altor vieți nevinovate. De cealaltă parte, democrații din Congres au amenințat că vor bloca un pachet bugetar esențial dacă acesta va include finanțare pentru DHS, ceea ce ar putea duce la o nouă închidere a guvernului federal.

Critici au venit și din partea foștilor președinți democrați Bill Clinton și Barack Obama, iar Asociația Națională a Armelor de Foc (NRA), de regulă aliată cu Trump, a cerut o anchetă completă, îndemnând la evitarea „generalizărilor și demonizării cetățenilor care respectă legea”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
digi24.ro
image
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie, dacă va fi eliminată plafonarea. Simularea AEI arată o ”repoziționare brutală”
stirileprotv.ro
image
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
gandul.ro
image
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
mediafax.ro
image
Cine este Matei Popa, noul portar titular de la FCSB! Debutant în SuperLiga, este fiul unui fost internaţional român
fanatik.ro
image
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
libertatea.ro
image
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
O meteoroloagă arată cum se simt, de fapt, - 29 de grade și a făcut experimentul cu spaghetele. Mâncarea a înghețat instantaneu
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Facturi la gaze de 10 ori mai mari! Noile preţuri pentru 2026, cât plăteşti pentru un apartament de două camere
playtech.ro
image
Filmul în care apare legenda Universității Craiova alături de actori din Casa del Papel și Game of Thrones. Va rupe topul în două
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario Alin ar fi bătut un adolescent de 18 ani, în decembrie 2025. Tatăl băiatului a rupt tăcerea
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
ANAF, anunț de ultimă oră pentru toți românii. Modificare la plata taxelor și impozitelor
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Dezvăluiri din culise! Ce s-a întâmplat la Românii au talent între Carmen Tănase și Bobo. Andi Moisescu: „M-am și gândit, mamă, cum o reacționa Carmen”
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate vs Camilla, mâncare, Profimedia (2) jpg
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment
okmagazine.ro
Jessie Buckley foto Profimedia jpg
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului