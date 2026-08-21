Președintele SUA, Donald Trump, a avut joi o reuniune publică surprinzător de cordială cu Michael Cohen, fostul său om de încredere devenit adversar, ale cărui mărturii au contribuit la condamnarea lui Trump în 2024, în dosarul plății ilegale către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels.

Cohen, care încearcă să obțină o grațiere, l-a intervievat pe Trump în cadrul emisiunii sale radio difuzate din New York. El i s-a adresat președintelui cu apelativul „șefule” și a susținut un monolog de șase minute despre prietenie și iertare, scrie Reuters.

De la aliați la adversari

În 2018, Cohen a fost condamnat la trei ani de închisoare și a executat mai mult de un an pentru plata a 130.000 de dolari către Stormy Daniels înaintea alegerilor prezidențiale din 2016, pentru a-i cumpăra tăcerea. El a fost condamnat și pentru alte infracțiuni, printre care fraude fiscale și mărturie mincinoasă în fața Congresului.

„Cum pot doi oameni care au petrecut ani întregi purtând un război public total, aruncând rachete verbale și juridice peste un abis uriaș, să ajungă din nou în aceeași încăpere?”, a spus Cohen. „Ne-am iertat.”

Trump, care încearcă să-și consolideze sprijinul politic înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie, și-a salutat apoi fostul om de încredere, alături de care a lucrat timp de 15 ani.

„Salut, Michael. Ce faci, Michael?”, i-a spus Trump lui Cohen.

Președintele american a participat la interviu de la Casa Albă.

„Respect faptul că ai retractat tot ce ai spus”, i-a transmis Trump fostului său colaborator.

Trump, între imigrație și criticile privind sondajele

Cohen a difuzat fragmente din interviul înregistrat anterior, care s-a concentrat pe temele preferate ale lui Trump, inclusiv campania sa împotriva imigrației și criticile sale la adresa sondajelor de opinie nefavorabile.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii referitoare la interviu. Alte fragmente ale discuției urmează să fie difuzate duminică.

După ce Trump a câștigat un nou mandat în 2024, o curte federală de apel i-a cerut judecătorului din Manhattan care a instrumentat dosarul plății către Stormy Daniels să analizeze mai atent modul în care decizia istorică a Curții Supreme din iulie 2024, prin care președintelui i-a fost recunoscută o imunitate extinsă în fața urmăririi penale, a influențat cazul din New York.

Cohen a încheiat segmentul de interviu cântând un fragment din piesa R&B „Reunited”, lansată în 1978 de Peaches & Herb.