Donald Trump: „Este mult mai important să împiedic Iranul să dobândească arme nucleare” decât creșterea prețului petrolului

Președintele american Donald Trump, a declarat joi, 12 martie, că a împiedica Iranul să dobândească arme nucleare este „mult mai important" pentru el decât îngrijorarea cu privire la creşterea prețurilor petrolului din cauza războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

„Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, aşa că atunci când preţurile petrolului cresc, câştigăm mulţi bani. DAR, ca preşedinte, este mult mai important pentru mine să împiedic un imperiu malefic, Iranul, să dobândească arme nucleare şi să distrugă Orientul Mijlociu şi poate chiar întreaga lume", a scris preşedintele pe platforma sa Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a adăugat:

„Nu voi lăsa niciodată ca acest lucru să se întâmple”.

Declanşat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene împotriva Iranului, războiul din Orientul Mijlociu perturbă aprovizionarea cu petrol a economiei globale şi creşte preţurile la pompă, potrivit Agerpres.

Preţurile s-au majorat cu 22% faţă de februarie

În SUA, preţurile au crescut cu 22% faţă de luna precedentă, ajungând în medie la 3,60 dolari pe galon (3,78 litri) pentru benzina de bază, conform Asociaţiei Automobile Americane (AAA), care ţine statistici de referinţă.

Chiar şi înainte de recentele scumpiri, costul vieţii era deja o preocupare majoră pentru americani, care vor merge la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului în această toamnă.

Într-un efort coordonat cu alte ţări, administraţia SUA a anunţat miercuri că va elibera 172 de milioane de barili din rezervele sale strategice (reprezentând 40% din volumul care fusese stocat).

Numai că măsura, menită să limiteze creşterea preţurilor la energie, nu a reuşit să calmeze pieţele joi. Acestea au continuat să crească, investitorii fiind îngrijoraţi de prelungirea conflictului.