Vineri, 6 Martie 2026
Panica la pompe se extinde din Marea Britanie până în Australia. Benzina trece de 2 euro în Europa. Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune pe economiile lumii

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Războiul din Orientul Mijlociu provoacă un val global de scumpiri la carburanți și perturbări în aprovizionarea cu energie, efectele fiind resimțite din Asia până în Europa și Australia. Escaladarea conflictului dintre Iran, SUA și Israel a afectat producția și transportul de petrol, determinând creșteri rapide ale prețurilor și reacții de panică în rândul consumatorilor.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

În Germania, prețurile la benzină și motorină s-au majorat cu aproximativ 20% în doar câteva zile, depășind în unele zone pragul de 2 euro pe litru, potrivit Știrilor Pro TV.

Organizația auto ADAC avertizează că scumpirile sunt direct legate de creșterea cotațiilor petrolului, iar evoluția conflictului din Orientul Mijlociu ar putea aduce noi majorări.

UK a atins cel mai ridicat preț al benzinei din ultimul an

În Regatul Unit, prețul mediu al benzinei a crescut la 1,35 lire sterline pe litru, cel mai ridicat nivel din ultimul an. La multe benzinării, s-au format cozi, pe fondul achizițiilor de panică, în timp ce autoritățile au cerut populației să evite comportamentele care pot agrava problemele de aprovizionare.

Irlanda se confruntă cu estimări și mai îngrijorătoare: analiștii avertizează că motorina ar putea depăși 2,5 euro pe litru dacă tensiunile persistă. În Grecia, scumpirile au apărut imediat, mai ales în insule și zone turistice, unde transportul combustibililor este mai costisitor. Italia, Spania și Franța monitorizează atent piața pentru a preveni eventuale abuzuri de preț.

În Polonia, companiile petroliere afirmă că aprovizionarea este stabilă, dar nu exclud creșteri suplimentare dacă piața internațională rămâne volatilă.

Cozi la benzinării

La fel ca în Marea Britanie, în Australia, șoferii au format cozi la stațiile de alimentare, temându-se de noi scumpiri și posibile probleme de aprovizionare.

Situații similare au fost raportate în Thailanda, Laos și Myanmar, unde cererea crescută a dus la aglomerație la pompe.

Asia, cea mai vulnerabilă la șocurile petroliere

Dependente în mare măsură de importurile de energie, țările asiatice sunt expuse riscului unor creșteri prelungite ale prețurilor. Filipine a introdus măsuri de economisire a energiei: instituțiile publice trebuie să reducă utilizarea aerului condiționat, să limiteze deplasările și să scadă consumul de combustibil cu cel puțin 10%. Guvernul ia în calcul chiar o săptămână de lucru de patru zile.

Citește și: De ce se scumpește, de fapt, benzina? Motivele ascunse dincolo de războiul din Orientul Mijlociu

Thailanda recomandă populației reducerea utilizării aerului condiționat și trecerea la videoconferințe pentru a limita deplasările, iar Myanmar a impus restricții de circulație pentru vehiculele private, alternând accesul în funcție de numărul de înmatriculare.

Potrivit analiștilor regionali, economiile asiatice - cu excepția Malaeziei și Australiei - se confruntă  cu deficite semnificative în comerțul cu petrol și gaze, ceea ce le face extrem de sensibile la creșterile globale de preț. Filipine este printre cele mai expuse, pentru că depinde în proporție de 90% de petrolul din Golful Persic și are subvenții limitate pentru combustibil.

Creșterea prețurilor la petrol și gaze, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, pune presiune pe economiile lumii și ridică temeri privind inflația, costurile de transport și stabilitatea lanțurilor de aprovizionare.  În funcție de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu aceste efecte rămân temporare sau se vor transforma într-o criză energetică de durată.

Trump: „Vor scădea foarte rapid când totul se va termina” 

Amintim că preşedintele american Donald Trump a declarat joi, 5 martie, că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul. 

Nu am nicio îngrijorare în privinţa asta”, a spus el într-un interviu acordat Reuters. „Vor scădea foarte rapid când totul se va termina şi, dacă cresc, cresc, dar acest lucru este mult mai important decât faptul că preţurile la benzină ar putea creşte puţin”, a afirmat Trump,  după ce tăzboiul cu Iranul a dus la o creştere a preţurilor la benzină cu 20 de cenţi pe galon, adică 7% în doar câteva zile, potrivit news.ro.

Situația în România

Prețul motorinei standard a ajuns joi dimineață între 8,41 și 8,61 de lei pe litru, la stațiile din București, prețul benzinei standard fiind cuprins între 8,11 și 8,3 lei pe litru.

Benzina premium se vindea cu 8,77 până la 9,03 lei litrul, iar motorina premium ajungea chiar și la 9,16 lei litrul.

Față de sâmbătă, 28 februarie, carburanții s-au scumpit considerabil, chiar și cu 34 de bani în cazul benzinei standard, în timp ce prețul motorinei a crescut chiar și cu 76de bani pe litru în doar 5 zile.

 Vineri, s-au înregistrat însă noi creșteri.

