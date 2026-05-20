Trump va participa la summitul G7 din Franţa, de la mijlocul lunii iunie. Anunțul Casei Albe

Președintele SUA, Donald Trump, va participa la summitul G7 din Franţa, programat între 15 şi 17 iunie, a declarat marţi pentru AFP un oficial de la Casa Albă.

Summitul este organizat la o zi după aniversarea președintelui SUA, sărbătorită pe 14 iunie.

Liderii grupului cu economii avansate, reunind Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite, urmează să se întâlnească în staţiunea Evian, la poalele Alpilor, scrie Agerpres.

Atmosfera se anunţă tensionată între miliardarul republican şi unii dintre şefii de stat şi de guvern aşteptaţi în Franţa, împotriva cărora acesta a lansat numeroase ofensive comerciale şi diplomatice.

Războiul din Iran este o sursă suplimentară de tensiuni între Donald Trump şi ceilalţi lideri ai G7, cărora preşedintele american le reproşează că nu au susţinut ofensiva militară americană ori că nu s-au implicat pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

La începutul lunii a avut loc o dispută între cancelarul german, Friedrich Merz, și Trump, care s-a încheiat cu retragerea a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania. La acea vreme, Merz a afirmat că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran și că Teheranul „umilește” Statele Unite.

Ca răspuns, Trump a scris pe platforma sa, Truth Social, că Merz crede că este „în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară” și că acesta „nu știe despre ce vorbește”.

„Nu e de mirare că Germania o duce atât de prost, atât economic, cât și altfel!”, se arată în postare.

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a scris că Alianţa lucrează cu SUA pentru a înţelege detaliile deciziei lor privind retragerea forţelor din Germania

„Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare şi să îşi asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună - unde deja observăm progrese de când Aliaţii au convenit să investească 5% din PIB la Summitul NATO de la Haga de anul trecut", a scris Hart.