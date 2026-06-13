Planurile pentru semnarea acordului SUA-Iran au fost date peste cap. Memorandumul de pace nu va mai fi parafat de ziua lui Trump

Memorandumul de la Islamabad dintre SUA și Iran nu va fi semnat duminică, 14 iunie, așa cum se specula, a transmis Ministerul iranian de Externe.

„Trebuie să așteptăm să aflăm data exactă a semnării. Nu va fi mâine, duminică”, a declarat pentru IRNA purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmaeil Baghaei, scrie Agerpres.

Baghaei a spus că nu poate fi exclusă posibilitatea semnării memorandumului „în zilele următoare”, dar a adăugat că este nevoie de prudenţă în legătură cu orice comentariu despre data semnării din cauza ezitării celeilalte părţi.

Mai devreme în cursul zilei de sâmbătă, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif declarase că SUA şi Iranul au convenit un cadru pentru un acord de pace care ar pune capăt conflictului de luni de zile din Orientul Mijlociu, textul final al înţelegerii fiind încheiat.

Pakistanul - ţară mediatoare - se pregăteşte acum pentru o semnare electronică, aşteptată în următoarele 24 de ore, adăugase Sharif.

Inițial, surse occidentale declarau că, în cazul unui acord asupra textului final, documentul ar putea fi semnat chiar duminică, când Donald Trump împlinește 80 de ani, posibil la Geneva, de către vicepreședintele SUA și președintele Parlamentului iranian.

Israelul nu participă la negocieri, iar premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că statul israelian nu intenționează să fie parte a memorandumului, în contextul tensiunilor recente cu Washingtonul privind operațiunile din Liban.

Acordul vine după o perioadă de escaladare militară în regiune, însă Trump a declarat că a renunțat la noi atacuri asupra Iranului, invocând apropierea unei înțelegeri.