search
Sâmbătă, 13 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Planurile pentru semnarea acordului SUA-Iran au fost date peste cap. Memorandumul de pace nu va mai fi parafat de ziua lui Trump

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Memorandumul de la Islamabad dintre SUA și Iran nu va fi semnat duminică, 14 iunie, așa cum se specula, a transmis Ministerul iranian de Externe.

Donald Trump/FOTO: Shutterstock
Donald Trump/FOTO: Shutterstock

Trebuie să așteptăm să aflăm data exactă a semnării. Nu va fi mâine, duminică”, a declarat pentru IRNA purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmaeil Baghaei, scrie Agerpres.

Baghaei a spus că nu poate fi exclusă posibilitatea semnării memorandumului „în zilele următoare”, dar a adăugat că este nevoie de prudenţă în legătură cu orice comentariu despre data semnării din cauza ezitării celeilalte părţi.

Mai devreme în cursul zilei de sâmbătă, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif declarase că SUA şi Iranul au convenit un cadru pentru un acord de pace care ar pune capăt conflictului de luni de zile din Orientul Mijlociu, textul final al înţelegerii fiind încheiat.

Pakistanul - ţară mediatoare - se pregăteşte acum pentru o semnare electronică, aşteptată în următoarele 24 de ore, adăugase Sharif.

Inițial, surse occidentale declarau că, în cazul unui acord asupra textului final, documentul ar putea fi semnat chiar duminică, când Donald Trump împlinește 80 de ani, posibil la Geneva, de către vicepreședintele SUA și președintele Parlamentului iranian.

Israelul nu participă la negocieri, iar premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că statul israelian nu intenționează să fie parte a memorandumului, în contextul tensiunilor recente cu Washingtonul privind operațiunile din Liban.

Acordul vine după o perioadă de escaladare militară în regiune, însă Trump a declarat că a renunțat la noi atacuri asupra Iranului, invocând apropierea unei înțelegeri.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
digi24.ro
image
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cea mai importantă veste pentru jumătate de milion de români vine de la Consiliul Concurenței. Cum își pot recupera banii din „ratele umflate”, prin influențarea ROBOR-ului de bănci
gandul.ro
image
În America ca în România? Temeri privind influențarea ALEGERILOR prin bani din campanii
mediafax.ro
image
Cine este fotbalistul care și-a distrus cariera pentru că făcea dragoste de 7 ori pe săptămână cu iubita lui: ”A fost o nebunie totală”
fanatik.ro
image
Povestea lui Samuel Druhora, actorul român care a cucerit Hollywoodul: „Nu am simțit niciodată că am părăsit cu adevărat România”
libertatea.ro
image
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
Un bărbat a scos ”telefonul” la Cupa Mondială și a făcut înconjurul lumii! Absolut nimeni nu se aștepta: ”Pe viață”
digisport.ro
image
Destinul neașteptat al lui Antoni Gaudi, arhitectul celebrei biserici Sagrada Familia. Cum a fost confundat cu un cerșetor și lăsat să moară
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Salariu de 50 € pe zi, cazare şi mese asigurate. Se caută culegători pentru "aurul roşu" dintr-o ţară vecină
observatornews.ro
image
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
cancan.ro
image
Noutăți la pensie 2026. Ce bonusuri iau pensionarii anul acesta? Cu cât a crescut ajutorul de înmormântare?
newsweek.ro
image
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
prosport.ro
image
Trucul folosit de hoteluri pentru a-i face pe turiști să cheltuie mai mult. Mulți nu își dau seama
playtech.ro
image
Amicale de Champions League pentru U Craiova. Oltenii au ridicat ștacheta la nivel de adversari. Exclusiv
fanatik.ro
image
Reguli dacă ai câine sau pisică la bloc: e nevoie de acordul vecinilor sau asociației de proprietari în unele orașe din România, iar amenzile diferă în funcție de localitate
ziare.com
image
Simona Halep a pronunțat un singur nume, înaintea meciului de retragere: "Îi mulțumesc!"
digisport.ro
image
Salarii în România: bărbații sunt mai bine plătiți decât femeile în 51 din 67 de domenii economice
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Eugen Tomac, adevărul despre o alianță cu AUR și anularea alegerilor prezidențiale din 2024. „Cetățenii au dreptul să cunoască”
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
click.ro
image
Vedeta din România care și-a surprins fanii pe Instagram. Tu îl recunoști? „Ma scuzați, nu prea am poze cu mine mic și îmbrăcat”
click.ro
image
Actuala și fosta soție a lui Adrian Mutu, împreună pentru un moment special. Adriana, fiica antrenorului, a împlinit 20 de ani
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
Warren Beatty foto Profimedia jpg
Warren Beatty s-a dezbrăcat în fața ei și i-a cerut o îmbățișare. Fosta parteneră a lui James Bond era virgină!
clickpentrufemei.ro
Stonehenge (foto: Pixabay)
Cum au transportat oamenii preistorici Piatra Altarului de la Stonehenge pe o distanță de sute de kilometri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locul din România pe care Dan Negru ar vrea să-l viziteze toți oamenii măcar o dată în viață. Mulți români îl ignoră. „Luați-o și pe aici la vară!”
image
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13 iunie 2026. Venus începe tranzitul prin zodia Leu și aprinde pasiunea pentru toți nativii

Click! Sănătate

image
Ce culoare vezi prima dată? Iată ce dezvăluie despre tine!