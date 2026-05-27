Video O arenă MMA va fi construită la Casa Albă pentru aniversarea de 80 de ani a lui Trump

Construcția unei arene temporare care urmează să găzduiască o competiție majoră de arte marțiale mixte (MMA) pe 14 iunie, cu ocazia zilei de naștere a președintelui american Donald Trump, care va împlini 80 de ani, este în plină desfășurate la Casa Albă.

Macaralele asamblează în aceste zile un arc metalic gigantic, vizibil în spatele Casei Albe. Pe această structură vor fi instalate reflectoarele care vor ilumina șase lupte anunțate de Ulimate Fighting Championship (UFC), organizația care domină lumea artelor marțiale mixte.

De asemenea, urmează să fie instalate un octogon, platforma înconjurată de grilaje, în care au loc luptele și tribune, conform planurilor prezentate de UFC.

Costul total al evenimentului este estimat la 60 de milioane de dolari, conform informațiilor difuzate de mass-media.

„UFC plătește. Nu se folosesc bani publici pentru această instalație”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Una dintre lupte îi va aduce față în față pe francezul Ciryl Gane şi pe brazilianul Alex Pereira, având ca miză titlul mondial interimar la categoria grea.

Evenimentul principal al galei îi va opune pe spaniolul neînvins Ilia Topuria, clasat pe locul doi în clasamentul general UFC, și pe americanul Justin Gaethje, care vor lupta pentru centura de la categoria ușoară.

Se așteaptă ca aproximativ 4.500 de invitați să stea pe peluza de sud a Casei Albe, iar alți până la 100.000 vor putea urmări luptele pe un ecran uriaș într-un parc alăturat.

Dana White, conducătorul UFC şi un aliat apropiat al lui Donald Trump, a negat acuzația că ar organiza un eveniment politic.

„Iubesc această țară, aşa cum o iubește oricine de stânga. Iubesc această ţară, aşa cum o iubeşte oricine de dreapta. Ceea ce se întâmplă este că cheltuiesc o mulţime de bani pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite", a declarat White pentru revista Time.

Principala putere mondială va sărbători pe 4 iulie cea de-a 250-a aniversare a Declaraţiei de Independenţă din 1776.

Preşedintele american, a cărui pasiune pentru sporturile de luptă a început cu mult înainte de cariera sa politică, a dezvoltat legături puternice cu lumea MMA şi cu anumite sporturi populare în rândul tinerilor albi, o categorie demografică ce a jucat un rol crucial în victoria sa din 2024.

Donald Trump a lansat, de asemenea, organizarea unei curse stradale la Washington, în perioada 21-23 august, gestionată de organizatorii campionatului automobilistic IndyCar.

Ocupanţii Casei Albe sunt acum obișnuiți cu proiectele de construcție, cum ar fi cea a unei viitoare săli de bal, un proiect drag lui Donald Trump, care se derulează în imediata vecinătate a viitoarei arene MMA.