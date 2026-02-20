Donald Trump consideră arestarea fostului Prinț Andrew „foarte tristă” și „foarte rea pentru familia regală”

Președintele Donald Trump a descris arestarea fostului Prinț Andrew drept „foarte tristă”, după ce acesta a fost luat în custodia poliției joi, 19 februarie.

„Cred că este păcat. Cred că este foarte trist,” a declarat Trump, fiind întrebat despre arestarea lui Andrew. „Cred că este foarte rău pentru familia regală. Este foarte, foarte trist. Pentru mine, este un lucru foarte trist.”

Trump a adăugat că Regele Charles va veni în Statele Unite „foarte curând”, numindu-l pe monarh „un om fantastic”. Există speculații că Regele Charles va efectua o vizită de stat în această primăvară, scrie revista People.

Regele Charles, Regina Camilla, Prințul William și Kate Middleton s-a întâlnit recent cu Trump și soția sa, Melania Trump, în cadrul celei de-a doua vizite de stat a cuplului în Regatul Unit, în septembrie 2025.

Joi, la ora 8 dimineața, ora locală, fostul Duce de York, cunoscut acum ca Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat de poliție chiar în ziua în care împlinea 66 de ani, la reședința familiei regale de la Sandringham, în Norfolk, Anglia, sub suspiciunea de abuz în exercitarea funcției publice, potrivit BBC.

Autoritățile îl investighează pe Andrew în urma unor acuzații că ar fi împărtășit informații confidențiale cu Jeffrey Epstein în timp ce acționa ca trimis comercial al Marii Britanii, conform sursei. Andrew a negat în mod repetat orice vinovăție în legăturile sale cu Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat între timp.

Aproximativ 11 ore după arestare, Andrew a părăsit secția de poliție Aylsham din Norfolk și a fost fotografiat pe bancheta din spate a unei mașini.

Poliția Thames Valley a emis un comunicat actualizat, confirmând eliberarea unui „bărbat în vârstă de șaizeci și ceva de ani din Norfolk”, deși Andrew nu a fost numit direct. „Bărbatul arestat a fost eliberat sub anchetă,” au precizat autoritățile.

Poliția a mai adăugat că perchezițiile din Norfolk s-au încheiat, însă cele din Berkshire, unde se află fostul domiciliu al lui Andrew, Royal Lodge, erau încă în curs. BBC a raportat mai devreme în acea zi că locuințele lui Andrew erau supuse perchezițiilor.

La câteva ore după arestarea lui Andrew, Regele Charles a emis un comunicat prin intermediul Palatului Buckingham.

„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abuz în exercitarea funcției publice,” a spus regele. „Următorul pas este procesul complet, corect și adecvat prin care această problemă va fi investigată în mod corespunzător, de către autoritățile competente.

„În acest sens, așa cum am spus și înainte, ei au sprijinul și cooperarea noastră deplină,” a continuat el. „Să fie clar: legea trebuie să își urmeze cursul.”

Autorul Russell Myers a declarat pentru PEOPLE că arestarea reprezintă „o situație extrem de serioasă, nu doar pentru Andrew Mountbatten-Windsor, ci pentru întreaga monarhie.”

„Întrebările vor fi pe bună dreptate: dacă Instituția are vreun rol în protejarea sau ignorarea a ceea ce Andrew este acuzat că a făcut,” continuă Myers, autor al cărții William and Catherine, The Monarchy’s New Era: The Inside Story. „Este, prin urmare, corect, așa cum spune Regele, ca «procesul complet, corect și adecvat să aibă loc pentru a afla adevărul.»”

Referindu-se la faptul că mai multe forțe de poliție din Marea Britanie investighează acuzațiile împotriva lui Andrew, Myers adaugă că acest lucru „va pune o presiune suplimentară asupra lui Andrew de a colabora cu anchetatorii din SUA care investighează infracțiunile lui Epstein.”

Fostul membru al familiei regale nu este primul nume mare asociat cu Epstein. De fapt, prietenia lui Trump cu finanțistul american a fost adesea pusă sub semnul întrebării. După numeroase controverse, Departamentul de Justiție a făcut publice volume mari de documente.

O analiză a New York Times a descoperit peste 5.300 de dosare care făceau referire la președinte și termeni asociați, conform unui raport din începutul acestei luni. Trump a negat orice implicare greșită în relațiile sale cu Epstein.