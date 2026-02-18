Mărturii în cazul Epstein: Victimă legată pe o masă și „torturată cu șocuri electrice”, în timp ce prințul Andrew și alți bărbați ar fi privit scena

Poliția britanică a lansat miercuri, 18 februarie, un apel la martori privind acuzațiile de trafic de ființe umane și de agresiuni sexuale asupra unei persoane minore în anii 1990, menționată în dosare legate de infractorul sexual american Jeffrey Epstein, relatează AFP.

Poliția din Surrey (sud-estul Angliei) a anunțat într-un comunicat că a luat la cunoștință despre acest fapt dintr-un raport cenzurat al FBI, conținând acuzații de „trafic de ființe umane și de agresiuni sexuale mai vechi asupra unui minor” între 1994 și 1996, în satul Virginia Water.

Oamenii legii au făcut apel la orice persoană care deține informații să anunțe, afirmând că nu a găsit „nicio urmă a acestor acuzații” în arhivele sale din cauza informațiilor limitate.

Nu a fost menționat însă niciun nume.

Totuși, apar în acest raport numele prințului decăzut din drepturi Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, și al lui Ghislain Maxwell (soția și complicea lui Epstein), a relatat presa britanică.

Femeie legată pe o masă și „torturată cu șocuri electrice”, sub privirile prințului Andrew

Potrivit media britanice, aceste acuzații au fost aduse de un martor anonim, care a afirmat că o femeie ar fi fost legată pe o masă și „torturată cu șocuri electrice”, în timp ce prințul Andrew și alți bărbați ar fi privit scena.

Raportul a fost făcut public în decembrie, cu prilejul publicării unui prime runde de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein de către Departamentul american al Justiției, afacere care a avut multiple repercusiuni în întreaga lume.

Fostul prinț Andrew, care a fost acuzat de agresiuni sexuale atunci când avea 17 ani de americanca Virginia Giuffre ( care s-a sinucis în aprilie 2025), a fost decăzut din titlurile sale regale în octombrie pentru legăturile sale cu omul de afaceri american. El a negat permanent că ar fi comis vreo ilegalitate.

Forțe de poliție britanice examinează în prezent acuzațiile conținute în aceste noi dosare Epstein sau dezvăluiri apărute după publicarea lor.

Andrew ar fi avut relații sexuale cu o a doua femeie trimisă de Epstein în 2010

Polițiștii din Thames Valley, unde se află reședința Royal Lodge unde a trăit fostul prinț an de zile, investighează asupra acuzațiilor potrivit cărora Andrew ar fi avut relații sexuale cu o a doua femeie trimisă de Epstein în 2010, formulate de avocatul acestei presupuse victime.

Alte forțe de poliție cercetează asupra rolului potențial jucat de Andrew în sosirea de zboruri în Regatul Unit care aveau la bord femei trimise Epstein sau asupra transmiterii de informații confidențiale omului de afaceri când era trimis special pentru comerț internațional al Londrei.