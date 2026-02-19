Regele Charles despre arestarea fratelui său: „legea trebuie să-și urmeze cursul”

Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, în urma noilor dezvăluiri din dosarele Epstein, a declanșat una dintre cele mai delicate crize ale monarhiei britanice din ultimele decenii. Iar reacția Palatului a venit rapid, într-un limbaj sobru, aproape clinic.

Regele Charles al III-lea a transmis că a aflat „cu cea mai profundă îngrijorare” despre arestarea fratelui său mai mic și a subliniat că „legea trebuie să-și urmeze cursul”. O formulare rece, calculată, în care suveranul a ales să folosească numele complet – Andrew Mountbatten-Windsor – evitând deliberat apelativul familial. Un detaliu care nu a trecut neobservat.

În aceeași zi, Charles și-a continuat agenda oficială fără abatere: la St James's Palace, i-a primit pe ambasadorii Spaniei, El Salvadorului și Kenyei, pentru ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare. Monarhia, în aparență, funcționează. În culise, însă, tensiunea este palpabilă.

Percheziții la Windsor și Sandringham

Poliția a percheziționat Royal Lodge, reședința din Windsor în care Andrew a locuit peste două decenii, înainte de a se muta recent la Sandringham. Imaginile cu ofițeri în uniformă dincolo de porțile proprietății au făcut rapid înconjurul presei britanice.

Ancheta s-a extins și la reședința sa de pe domeniul Sandringham. Arestarea survine după valul de documente făcute publice în Statele Unite în legătură cu Jeffrey Epstein, dosare care au reaprins întrebările privind legăturile fostului prinț.

„Clopotele de alarmă” ale Palatului

Comentatorul regal Sandro Monetti a remarcat ironia momentului: arestarea a avut loc chiar în ziua în care Andrew împlinea 66 de ani. „Până la căderea sa în dizgrație, clopotele de la Westminster Abbey răsunau anual în această zi. Astăzi, singurele clopote care se aud sunt cele de alarmă de la Palat”, a spus el.

În opinia sa, nu doar viitorul personal al lui Andrew este pus sub semnul întrebării, ci însăși stabilitatea instituției. „Problema Andrew a definit și va defini întreaga domnie a lui Charles”, avertizează comentatorul.

Solidaritate oficială, distanțare simbolică

Potrivit informațiilor CNN, Prințul William și Catherine, Prințesa de Wales susțin declarația Regelui. La începutul lunii, un purtător de cuvânt al Palatului Kensington declara că cei doi sunt „profund îngrijorați” de dezvăluirile continue din documentele legate de Epstein.

Și Regina Camilla și-a continuat angajamentele publice, participând la un concert la Sinfonia Smith Square din Londra, unde s-a întâlnit cu muzicieni și elevi. Prințesa Anne, sora lui Andrew, a avut la rândul ei vizite programate în nordul Angliei, inclusiv la o închisoare din Leeds, în cadrul activităților sale caritabile.

Mesajul este clar: instituția merge mai departe. Individul răspunde în fața legii.

O criză de proporții istorice

Istoricul regal Kate Williams consideră că familia regală se confruntă cu „o problemă uriașă”: nu doar distanțarea formală de Andrew, ci gestionarea suspiciunilor publice.

Strategia ultimilor ani a fost una de izolare – retragerea titlurilor, excluderea din îndatoririle oficiale, evacuarea din reședința regală. Însă, spune Williams, opinia publică ar putea cere mai mult.

„Întrebarea care va reveni obsesiv este: Ce a știut Charles? Și ce a știut William?” afirmă ea.

În plus, Andrew rămâne al optulea în linia de succesiune la tron – un detaliu care ar putea reaprinde dezbateri în Parlament privind statutul său.

Pentru monarhia britanică, momentul este comparat deja cu cea mai dificilă perioadă de la moartea Prințesa Diana încoace.

Dacă până acum Casa Regală a încercat să trateze cazul Andrew ca pe o rătăcire personală, arestarea transformă situația într-o criză instituțională.

Iar în monarhie, mai mult decât oriunde, percepția publică este moneda supremă.