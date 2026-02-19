Arestarea lui Andrew îl pune pe Trump într-o lumină incomodă: întrebările la care evită să răspundă

Când Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de titlurile regale anul trecut, reacția de la Washington a fost una mai degrabă sentimentală decât analitică.

Donald Trump a vorbit despre „o situație tragică” și despre compasiunea sa față de familia regală, evitând însă să amintească motivul real al deciziei luate de Regele Charles al III-lea: legătura fratelui său cu Jeffrey Epstein, notează CNN.

„Îmi pare foarte rău. Este un lucru teribil care s-a întâmplat familiei”, declara atunci Trump, lăsând să se înțeleagă că privește cazul mai ales prin prisma atașamentului său față de Casa Windsor, nu prin cea a responsabilității publice.

Nu era pentru prima dată când fostul și actualul lider de la Casa Albă își exprima admirația pentru monarhia britanică. Tonul a fost empatic, aproape protector. Despre fondul problemei – tăcere.

Arestarea de joi a lui Andrew schimbă însă registrul. Nu doar pentru Londra, ci și pentru Washington. Pentru că fiecare gest de asumare sau de anchetă în afara Statelor Unite readuce în prim-plan o întrebare incomodă: de ce, în America, nu se întâmplă același lucru cu aceleași personaje și aceleași conexiuni?

Trump a evitat constant să răspundă la astfel de întrebări. De fiecare dată când numele lui Epstein a reapărut în spațiul public, reacția sa a fost iritată. A sugerat că țara ar trebui „să meargă mai departe”. Iar atunci când procurorul său general, Pam Bondi, a fost chestionat în Congres pe această temă, răspunsul a alunecat în atacuri personale.

Ulterior, Trump a lăudat prestația acesteia și a susținut că publicul s-ar fi arătat interesat de cazul Epstein doar în măsura în care acesta putea produce „daune politice” unui președinte popular.

Numai că imaginea fratelui monarhului britanic arestat în legătură cu același dosar complică această linie de apărare.

Când un membru al familiei regale este anchetat și încătușat, argumentul că subiectul ar fi doar o armă politică devine mai greu de susținut.

Pentru Trump, episodul de la Londra nu este doar o știre externă. Este o oglindă. Iar în politică, oglinzile sunt adesea mai incomode decât adversarii.

Regele Charles al III-lea declară joi, după arestarea fratelui său, fostul prinţ Andrew, în dosarul Epstein, că ”justiţia trebuie să-şi urmeze cursul”, relatează BBC.

”Am aflat cu cea mai mare îngrijorare veştile despre Andrew Mountbatten-Windsor şi presupusa abatere înntr-o funcţie publică”, declară, citat într-un comunicat, regele.”Ceea ce urmează este procedura completă, echitabilă şi regulată prin care această problemă va fi examinată în mod adevcat de către autorităţi”, continuă el.

”În aceasta, aşa cum am spus anterior, ei au întreaga noastră susţinere şi cooperare, fără rezerve”, reiterează el.

”Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul”, subliniază Charles.

”Având în vedere că procedura este în curs, ar fi nepotrivit din partea mea să fac alte comentarii”, afirmnă el.

”Între timp, familia mea şi cu mine vom continua să se îndeplinim datoria şi să vă servim pe toţi”, încheie regele Charles.

Fostul prinţ Andrew a fost arestat în ziua în care a împlinit vârsta de 66 de ani.