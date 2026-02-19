Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor: testul suprem pentru Coroana britanică

Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor este un moment cum rar a mai cunoscut monarhia britanică modernă – un episod care zguduie nu doar o familie, ci o instituție veche de secole.

Greu de exagerat amploarea evenimentului: fiul regretatei Regina Elisabeta a II-a și fratele actualului suveran, Regele Charles al III-lea, a fost arestat sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice. În istoria recentă, un asemenea gest este fără precedent. Ultima dată când un membru de rang atât de înalt al familiei regale britanice a fost arestat se întâmpla în 1647, în cazul lui Charles I of England – care avea să fie executat doi ani mai târziu. În aceeași zi, Andrew a fost eliberat din arest.

În epoca modernă, Casa Windsor a mai avut atingeri cu legea, dar nu de această magnitudine. În 2002, Princess Anne a fost amendată în baza Dangerous Dogs Act, după ce câinele ei a atacat doi copii în Windsor Great Park. Nu a fost arestată.

De această dată, însă, tonul este altul. Regele Charles al III-lea a reacționat prompt, transmițând un mesaj ferm de susținere a autorităților: legea trebuie să-și urmeze cursul, iar instituțiile beneficiază de „sprijinul deplin și total” al Casei Regale. O declarație rece, dar necesară – un exercițiu de delimitare între Coroană și omul aflat în centrul furtunii.

Poliția nu a oferit detalii despre motivele concrete ale arestării, însă contextul este bine cunoscut. Andrew a fost, timp de un deceniu, trimis comercial al Regatului Unit. În această perioadă, ar fi transmis documente confidențiale către controversatul finanțator american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale. La acel moment, Andrew era prinț și membru senior activ al familiei regale, reprezentând oficial monarhul.

Arestarea a avut loc pe domeniul privat Sandringham, proprietate a suveranului. Nu se știe unde este deținut sau dacă a fost audiat sub avertisment. Important de subliniat: arestarea nu echivalează cu vinovăția. Dar marchează un nou capitol – poate cel mai grav – din declinul public al fostului prinț, început odată cu dezvăluirile privind legăturile sale cu Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor a negat constant orice faptă ilegală și a susținut că nu a cunoscut și nu a suspectat comportamentele pentru care Epstein a fost acuzat. Tăcerea sa actuală vine după publicarea a milioane de documente de către United States Department of Justice, dosare care au reaprins scandalul la nivel internațional.

Poliția nu este obligată să aresteze pentru a investiga

Un fost înalt ofițer al poliției londoneze, Dal Babu, a calificat decizia arestării drept „foarte semnificativă”. Într-adevăr, poliția nu este obligată să aresteze pentru a investiga – poate solicita interviuri sau documente. O arestare indică, de regulă, un volum considerabil de muncă prealabilă și suspiciuni solide. În plus, oferă anchetatorilor posibilitatea de a percheziționa proprietăți și de a ridica dispozitive electronice sau alte probe relevante.

Ancheta este coordonată de Thames Valley Police, cu sprijinul Norfolk Constabulary, având în vedere aria domeniului Sandringham.

Într-un context mai larg, arestarea lui Andrew survine la scurt timp după perchezițiile efectuate în două proprietăți asociate lui Peter Mandelson, figură marcantă a Partidului Laburist și fost ambasador al Marii Britanii în SUA. Și el este vizat într-o investigație privind presupuse abateri în exercitarea unei funcții publice, în legătură cu relațiile sale cu Epstein.

Mandelson, artizan al modernizării laburismului britanic, a fost revocat din funcția diplomatică după apariția unor documente care arătau că îi trimisese lui Epstein o notă de aniversare, numindu-l „cel mai bun prieten”, și că discutase chestiuni sensibile, inclusiv măsuri fiscale post-criză financiară. Premierul Keir Starmer a decis demiterea sa, marcând a treia ieșire a lui Mandelson dintr-o funcție guvernamentală pe fondul controverselor privind relațiile sale cu persoane influente.

În acest moment, Andrew Mountbatten-Windsor și Peter Mandelson sunt cele mai sonore nume britanice atinse de unda de șoc a noilor dezvăluiri din dosarele Epstein.

Pentru monarhia britanică, obișnuită să navigheze prin crize, dar atentă la simboluri, imaginea unui fiu al Reginei Elisabeta a II-a escortat de poliție este mai mult decât un incident juridic. Este o probă de foc pentru ideea de egalitate în fața legii – și o reamintire dură că nici sângele albastru nu oferă imunitate în fața justiției.