Fratele regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat chiar de ziua lui în dosarul Epstein. Se fac percheziții la casa fostului prinț

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu public, potrivit BBC.

„Ca parte a anchetei, astăzi (19/2) am arestat un bărbat în vârstă de aproximativ șaizeci de ani, din Norfolk, sub suspiciunea de abuz în exercitarea funcției publice, și desfășurăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul rămâne în custodia poliției în acest moment. Conform ghidurilor naționale, nu vom dezvălui numele persoanei arestate. Vă rugăm, de asemenea, să țineți cont că acest caz este acum activ, astfel că trebuie acordată atenție în orice publicare pentru a evita încălcarea legii privind disprețul față de instanță”, au informat autoritățile printr-un comunicat.

Șeful adjunct al poliției, Oliver Wright, a declarat: „După o evaluare amănunțită, am deschis acum o anchetă privind această acuzație de abuz în exercitarea funcției publice. Este important să protejăm integritatea și obiectivitatea anchetei noastre în timp ce lucrăm împreună cu partenerii pentru a investiga această presupusă infracțiune. Înțelegem interesul public semnificativ în acest caz și vom oferi actualizări la momentul potrivit.”

Andrew, arestat de ziua lui

Este pentru prima dată când fostul prinț, care s-a confruntat cu numeroase acuzații legate de conexiunile sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, este arestat, informează BBC.

Andrew a negat constant și cu fermitate orice vinovăție.

Potrivit BBC, prințul Andrew, a fost arestat joi, 19 februarie, în ziua în care împlinește 66 de ani.

Poliția desfășoară percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk.

Starmer: „Nimeni nu este mai presus de lege”

Mai devreme în cursul zilei, premierul Keir Starmer a declarat că „nimeni nu este mai presus de lege” atunci când a fost întrebat despre Andrew Mountbatten-Windsor, dar a refuzat să declare dacă fostul prinț ar trebui să se prezinte voluntar la poliția din Marea Britanie.

Prim-ministrul a declarat pentru BBC că acest principiu este „foarte important” și „trebuie să se aplice în acest caz la fel cum s-ar aplica în orice alt caz”.

Poliția analizează în prezent acuzații care includ faptul că o femeie ar fi fost traficat în Marea Britanie de către infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein pentru fostul prinț. Andrew a negat constant și cu fermitate orice vinovăție.

Acuzația a ieșit la iveală în urma publicării în SUA a documentelor legate de o anchetă privind traficul efectuat de Epstein.

Întrebat dacă crede că Andrew ar trebui să vorbească voluntar cu poliția din Marea Britanie, Starmer a spus: „Cred că asta ține de decizia poliției.

„Ei își vor desfășura propriile anchete, dar unul dintre principiile de bază ale sistemului nostru este că toată lumea este egală în fața legii și nimeni nu este mai presus de lege.”

El a adăugat: „Este un principiu foarte important al țării noastre… și trebuie să se aplice în acest caz la fel cum s-ar aplica în orice alt caz.”

Prim-ministrul a declarat că, dacă deputații din Parlament ar dori o dezbatere despre legăturile lui Andrew cu Epstein, „nu s-ar opune”.

Milioane de documente legate de Epstein, publicate de SUA

Scandalul Epstein, reluat recent după ce autoritățile americane au făcut publice milioane de documente legate de Epstein, a stârnit acuzații împotriva unchiului lui William, Andrew Mountbatten-Windsor, și a dus la lansarea unei anchete de către poliție împotriva lui Lord Peter Mandelson pentru presupusă conduită necorespunzătoare în funcții publice.

Potrivit acuzațiile, o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie de către pedofilul Epstein pentru relații sexuale cu Andrew și că fostul prinț și Epstein ar fi cerut unei dansatoare exotice să participe la un trio în casa lui Epstein din Florida.

Anterior, Andrew a pus sub semnul întrebării dacă o fotografie cu el în care avea brațul în jurul lui Guiffre era falsă și a susținut că nu a întâlnit-o niciodată. Ea, însă, a declarat că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu el când era adolescentă.