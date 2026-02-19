Fratele regelui Charles, Andrew, eliberat la câteva ore după ce a fost arestat într-un dosar privind legăturile cu Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea, a fost fotografiat joi seară părăsind secția de poliție, după ce azi fusese arest sub suspiciunea de abuz în serviciu.

Fostul prinț a fost văzut stând ghemuit pe bancheta din spate a unui vehicul în timp ce părăsea secția de poliție din orașul Aylsham din comitatul englez Norfolk. Poliția a confirmat că acesta a fost eliberat sub control judiciar.

„Joi, am arestat un bărbat de peste 60 de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abuz în serviciu. Bărbatul arestat a fost acum eliberat sub control judiciar”, a trsnmis Poliția din Thames Valley într-un comunicat citat de CNN.

Autoritățile nu au precizat ce a dus la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, însă arestarea a venit în urma unor noi dovezi apărute în spațiul public. Autoritățile investighează acuzațiile conform cărora Andrew ar fi împărtășit informații confidențiale cu pedofilul condamnat Jeffrey Epstein în perioada în care prințul ocupa funcția de trimis special al Marii Britanii pentru comerț. Fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea, Andrew este primul membru de rang înalt al familiei regale britanice din istoria modernă care a fost arestat.

Mountbatten-Windsor a negat toate acuzațiile care i s-au adus. El nu a comentat public cele mai recente acuzații de abuz în serviciu. Al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a a negat întotdeauna orice faptă ilegală în legătură cu Epstein şi a spus că regretă prietenia lor, dar nu a răspuns solicitărilor de comentarii pe această temă.

Trump numește arestarea lui Andrew o „rușine”

Președintele american Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea față de arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, numind episodul o „rușine” pentru familia regală a Marii Britanii.

Întrebat dacă ar putea avea loc astfel de arestări și în Statele Unite, Trump a evitat un răspuns direct și a insistat asupra faptului că a fost exonerat de orice vină în ceea ce îl privește pe Jeffrey Epstein.

„Sunt un fel de expert, pentru că am fost total exonerat”, a spus Trump. „Pot, de fapt, să vorbesc despre asta într-un mod foarte frumos.”

Referindu-se la arestarea lui Andrew, Trump a declarat:

Cred că este o rușine. Cred că este foarte trist. Cred că este un lucru atât de rău pentru familia regală. Este foarte, foarte trist pentru mine. Este un lucru foarte trist când văd asta.