Donald Trump, despre eliberarea ostaticilor din Gaza: „Este o afacere excelentă pentru Israel, pentru întreaga lumea arabă”

Donald Trump a declarat că eliberarea ostaticilor reținuți de Hamas e „foarte aproape”, în timp ce delegațiile Israelului și Hamas se pregătesc să reia luni negocierile de pace în Egipt. În pofida optimismului diplomatic, atacurile israeliene în Gaza continuă.

„Negocierile merg foarte bine”

Duminică, 5 octombrie, Donald Trump, a afirmat că se așteaptă ca eliberarea ostaticilor din Gaza să aibă loc „foarte curând”. Declarația lui vine înaintea unor discuții indirecte de pace între Israel și Hamas, organizate luni la Cairo, sub medierea Egiptului, Qatarului și Statelor Unite.

Hamas a acceptat parțial planul american de pace în 20 de puncte, care include eliberarea ostaticilor și transferul conducerii Fâșiei Gaza către o administrație tehnocrată palestiniană, dar nu este de acord cu cererile Israelului privind dezarmarea și renunțarea la implicarea politică.

Întrebat despre posibile compromisuri, Trump a spus: „Nu avem nevoie de flexibilitate, deoarece toată lumea a fost de acord cu acest lucru, dar vor exista întotdeauna unele schimbări”.

„Negocierile merg foarte bine. (...) Este o afacere excelentă pentru Israel, este o afacere excelentă pentru întreaga lume arabă, lumea musulmană și lumea întreagă, așa că suntem foarte mulțumiți de ea”, a mai spus președintele american.

Israelul a continuat să atace, în ciuda recomandărilor lui Donald Trump

Deși Donald Trump a cerut Israelului „să oprească imediat bombardamentele”, raidurile aeriene au continuat în acest weekend. Purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, Shosh Bedrosian, a afirmat că „anumite bombardamente au încetat efectiv”, dar a precizat că „nu există niciun armistițiu în acest moment” şi că premierul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei „să riposteze în scop defensiv, dacă există o amenințare directă asupra vieților soldaților israelieni”, potrivit BBC.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că bombardamentele trebuie să înceteze pentru a facilita eliberarea ostaticilor.

„Nu poți elibera ostaticii cât timp bombardamentele continuă. Acestea trebuie să înceteze, dar trebuie lucrat și la celelalte aspecte logistice”, a afirmat acesta.

Cine participă la discuţiile din Egipt

Premierul Benjamin Netanyahu a aprobat duminică, 5 octombrie, plecarea delegației israeliene la Cairo pentru discuțiile considerate decisive.

La negocieri vor participa, de asemenea, o delegație Hamas condusă de Khalil al-Hayya, precum și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și ministrul de Externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Surse diplomatice afirmă că aceste discuții ar putea reprezenta „cel mai important moment de cotitură” de la începutul războiului.

Un oficial palestinian a confirmat pentru BBC că presiunile exercitate de Qatar, Egipt și Turcia au determinat Hamas să nu respingă propunerea americană. Temele sensibile, precum dezarmarea și rolul grupării după război, vor fi lăsate pentru negocieri ulterioare.

Întrebat de CNN ce se va întâmpla dacă Hamas va insista să rămână la putere, Donald Trump a răspuns că gruparea s-ar confrunta cu „distrugerea completă”.

El a publicat și o hartă a retragerii parțiale a Israelului din Gaza, care ar urma să permită întoarcerea treptată a civililor palestinieni.

Liniile propuse delimitează Rafah la extremitatea sudică, Beit Hanoun și Beit Lahia în nord, aproape un sfert din orașul Gaza și jumătate din Khan Younis și Deir al-Balah în centru și sud.

Vă reamintim că Hamas a respins o hartă similară în timpul rundelor anterioare de negocieri din martie și mai anul acesta.