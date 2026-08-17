 Oradea are două pasaje noi la ieșirea spre Arad. Ilie Bolojan, prezent la inaugurarea investiţiei de 75 de milioane de lei | adevarul.ro
search
Luni, 17 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Oradea are două pasaje noi la ieșirea spre Arad. Ilie Bolojan, prezent la inaugurarea investiţiei de 75 de milioane de lei

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Două pasaje construite pe Calea Aradului, în zona Centurii Oradea și a aeroportului, au fost inaugurate luni, în prezenta lui Ilie Bolojan. Proiectele au fost finanțate din PNRR, bugetul de stat și bugetul local.

Oradea şi-a modernizat infrastructura rutieră. FOTO: Facebook/Ilie Bolojan
Oradea şi-a modernizat infrastructura rutieră. FOTO: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat luni, 17 august, la Oradea, la inaugurarea a două pasaje construite pe Calea Aradului (DN 79), una dintre cele mai circulate rute de intrare și ieșire din oraș. Cele două investiții fac parte dintr-un proiect mai amplu care urmărește să fluidizeze traficul în zona metropolitană.

Primul pasaj este construit subteran, la intersecția Căii Aradului cu Centura Oradea, are o lungime totală de 406 metri şi include și un pasaj pietonal.

Cel de-al doilea este suprateran și se află în zona Aeroportului Oradea. Are o lungime totală de 535 de metri, dintre care 120 de metri reprezintă pasajul rutier.

pasaje rutiere Oradea 01 Facebook Ilie Bolojan jpg
1/2
pasaje rutiere Oradea 01 Facebook Ilie Bolojan jpg

Cele două lucrări au costat în total aproximativ 75 de milioane de lei, bani proveniți din PNRR, bugetul național și bugetul local.

Într-un mesaj publicat pe Facebook după inaugurare, Ilie Boljan a explicat faptul că cele două pasaje sunt parte dintr-o rețea de șase astfel de construcții realizate la ieșirile din Oradea, cu scopul de a reduce aglomerația de pe principalele artere ale orașului și din zona metropolitană.

Ilie Bolojan a fost prezent la inaugurarea celor două pasaje rutiere, la Oradea. FOTO: Facebook
Ilie Bolojan a fost prezent la inaugurarea celor două pasaje rutiere, la Oradea. FOTO: Facebook

„Astăzi, la Oradea, am participat la inaugurarea a două pasaje la ieșirea din Oradea spre Arad, pe una dintre cele mai circulate rute de intrare și ieșire din oraș.

Este vorba despre două pasaje de pe Calea Aradului (DN 79), unul subteran, la intersecția cu Centura Oradea, cu o lungime totală de 406 metri, care include și un pasaj pietonal, și unul suprateran, în zona Aeroportului, cu o lungime totală de 535 de metri, din care pasajul rutier are 120 de metri.

Cele două investiții au fost realizate cu finanțare din PNRR, bugetul național și bugetul local, valoarea totală fiind de aproximativ 75 de milioane de lei.

Cele două pasaje fac parte dintr-o rețea de 6 pasaje realizate la ieșirile din Oradea, pentru descongestionarea traficului din zona metropolitană. Înseamnă mai puțin timp pierdut în trafic, o circulație mai fluentă și mai multă siguranță pentru cei care folosesc aceste drumuri.

Aceste proiecte au fost finalizate într-un timp relativ scurt, sub presiunea termenelor PNRR. Un rol important l-a avut colaborarea dintre administrația locală, Guvern, Ministerul Transporturilor, CNAIR și constructori.

Atunci când autoritățile centrale și locale colaborează, proiectele pot fi realizate și livrate într-un timp bun.

Le mulțumesc colegilor din Consiliul Județean Bihor și Primăria Oradea, colegilor din Ministerul Transporturilor și CNAIR, precum și constructorilor care s-au mobilizat pentru finalizarea lucrărilor.

Banii europeni înseamnă astfel de investiții, infrastructură, spitale, școli, creșe și alte proiecte care îmbunătățesc nivelul de trai al românilor”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
digi24.ro
image
Surse: Decizie surpriză pe legea integrității după întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu
stirileprotv.ro
image
Fritz pierde mandatul de primar al Timișoarei din cauza conflictului de interese. Decizia oficială a CCR
gandul.ro
image
SCHIMBARE pregătită pentru prosumatorii din România! Anunțul lui Bolojan
mediafax.ro
image
Șefii Rapidului, decizie imediată după înfrângerea cu Dinamo. Ce se întâmplă cu banii în Giulești. E vorba de 25.000.000 de lei
fanatik.ro
image
O gară și un capăt de linie într-un București uitat: între o halbă de bere și drumul spre Oltenița cu 16 opriri
libertatea.ro
image
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
digi24.ro
image
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
digisport.ro
image
Vali Vijelie, protagonistul unui scandal conjugal! Care este motivul pentru care amanta i-a sunat soția
click.ro
image
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Când ar putea România să treacă la euro. Anunţul făcut de ministrul interimar Dragoş Pîslaru
observatornews.ro
image
Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal
cancan.ro
image
Vestea anului pentru pensionari. CCR a anunțat când va judeca dacă Legea Pensiilor e constituțională
newsweek.ro
image
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
prosport.ro
image
Panouri fotovoltaice cu sau fără baterie? Diferența de preț și în câți ani îți recuperezi investiția
playtech.ro
image
Știrea verii în fotbalul românesc: Arnold Garita, ajuns acum la FCSB, pe lista lui Arsenal și Newcastle!
fanatik.ro
image
Localitatea din Spania care caută antreprenori și muncitori. O casă costă doar 18.000 de euro
ziare.com
image
Anunțul lui Ilie Bolojan, după scandalul apărut în urma performanței istorice a lui David Popovici
digisport.ro
image
Cip de 2nm, titan și trei camere identice - ce face cu adevărat diferența la noul flagship Apple
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
PRIMELE IMAGINI de la nunta lui Ronaldo cu Georgina. Au avut doar 9 invitați, părinții nu au fost prezenți. Georgina a fost o mireasă atipică, purtând fustă și cămașă / VIDEO
romaniatv.net
image
Hotărârea zilei privind tăierea salariilor! Ce decizie a luat Nicușor Dan
mediaflux.ro
image
Tragedie pentru Mircea Rednic: nepotul antrenorului a murit la doar 37 de ani, în noaptea dinaintea nunții
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”
click.ro
image
Țara care „a umilit” Grecia și România: „Nu mă așteptam să găsesc așa ceva aici”
click.ro
image
33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote ciudate.” Ce scrie pe cruce?
click.ro
FotoJet (82) jpg
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească
okmagazine.ro
Arhiducesa Isabella Clara Eugenia foto profimedia 0571586781 jpg
O arhiducesă a jurat să nu-și mai schimbe niciodată lenjeria intimă. Moda pe care a lansat-o a cucerit Europa!
okmagazine.ro
Tun antitanc de calibrul 37 mm din dotarea Wehrmachtului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (© Bundesarchiv Bild 101I-127-0391-21)
Armamentul performant trimis de Germania în România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la malul mării. „Să nu mi se vadă burta!”
image
Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”

OK! Magazine

image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească