Oradea are două pasaje noi la ieșirea spre Arad. Ilie Bolojan, prezent la inaugurarea investiţiei de 75 de milioane de lei

Două pasaje construite pe Calea Aradului, în zona Centurii Oradea și a aeroportului, au fost inaugurate luni, în prezenta lui Ilie Bolojan. Proiectele au fost finanțate din PNRR, bugetul de stat și bugetul local.

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat luni, 17 august, la Oradea, la inaugurarea a două pasaje construite pe Calea Aradului (DN 79), una dintre cele mai circulate rute de intrare și ieșire din oraș. Cele două investiții fac parte dintr-un proiect mai amplu care urmărește să fluidizeze traficul în zona metropolitană.

Primul pasaj este construit subteran, la intersecția Căii Aradului cu Centura Oradea, are o lungime totală de 406 metri şi include și un pasaj pietonal.

Cel de-al doilea este suprateran și se află în zona Aeroportului Oradea. Are o lungime totală de 535 de metri, dintre care 120 de metri reprezintă pasajul rutier.

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Cele două lucrări au costat în total aproximativ 75 de milioane de lei, bani proveniți din PNRR, bugetul național și bugetul local.

Într-un mesaj publicat pe Facebook după inaugurare, Ilie Boljan a explicat faptul că cele două pasaje sunt parte dintr-o rețea de șase astfel de construcții realizate la ieșirile din Oradea, cu scopul de a reduce aglomerația de pe principalele artere ale orașului și din zona metropolitană.

„Astăzi, la Oradea, am participat la inaugurarea a două pasaje la ieșirea din Oradea spre Arad, pe una dintre cele mai circulate rute de intrare și ieșire din oraș.

Este vorba despre două pasaje de pe Calea Aradului (DN 79), unul subteran, la intersecția cu Centura Oradea, cu o lungime totală de 406 metri, care include și un pasaj pietonal, și unul suprateran, în zona Aeroportului, cu o lungime totală de 535 de metri, din care pasajul rutier are 120 de metri.

Cele două investiții au fost realizate cu finanțare din PNRR, bugetul național și bugetul local, valoarea totală fiind de aproximativ 75 de milioane de lei.

Cele două pasaje fac parte dintr-o rețea de 6 pasaje realizate la ieșirile din Oradea, pentru descongestionarea traficului din zona metropolitană. Înseamnă mai puțin timp pierdut în trafic, o circulație mai fluentă și mai multă siguranță pentru cei care folosesc aceste drumuri.

Aceste proiecte au fost finalizate într-un timp relativ scurt, sub presiunea termenelor PNRR. Un rol important l-a avut colaborarea dintre administrația locală, Guvern, Ministerul Transporturilor, CNAIR și constructori.

Atunci când autoritățile centrale și locale colaborează, proiectele pot fi realizate și livrate într-un timp bun.

Le mulțumesc colegilor din Consiliul Județean Bihor și Primăria Oradea, colegilor din Ministerul Transporturilor și CNAIR, precum și constructorilor care s-au mobilizat pentru finalizarea lucrărilor.

Banii europeni înseamnă astfel de investiții, infrastructură, spitale, școli, creșe și alte proiecte care îmbunătățesc nivelul de trai al românilor”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.