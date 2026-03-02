„Ne-am descurcat destul de bine”. Președintele Trump dezvăluie un plan de patru săptămâni în Iran, într-un interviu acordat Daily Mail

Președintele Donald Trump a vorbit,duminică, în legătură cu primele pierderi americane din conflictul cu Iranul, într-un interviu telefonic acordat publicației Daily Mail.

Trei militari americani și-au pierdut viața în lupte. Identitatea acestora nu a fost făcută publică până în acest moment.

„Sunt oameni extraordinari”, a declarat președintele. „Și, știți, ne așteptăm ca astfel de lucruri să se întâmple, din păcate. Se poate întâmpla din nou.”

Donald Trump a precizat că acestea sunt primele victime americane din cel de-al doilea mandat al său, subliniind că operațiuni anterioare – inclusiv capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie și bombardarea instalațiilor nucleare iraniene în iunie – nu au provocat pierderi de vieți omenești în rândul americanilor.

„Ne-am descurcat destul de bine”, a afirmat el, adăugând că militarii căzuți aveau „dosare și cariere remarcabile”.

Președintele a sugerat, de asemenea, un posibil calendar al conflictului, indicând că operațiunile ar putea continua încă aproximativ patru săptămâni. „A fost întotdeauna gândit ca un proces de patru săptămâni. Este o țară mare, puternică – ar putea dura patru săptămâni sau chiar mai puțin”, a explicat el.

Operațiunile decurg „conform planului”

Întrebat dacă evoluția situației l-a surprins, Trump a răspuns că operațiunile decurg „conform planului”, adăugând că amploarea loviturilor împotriva conducerii iraniene ar fi depășit așteptările inițiale.

Președintele a lăsat deschisă posibilitatea unor noi discuții cu Teheranul, însă nu a putut preciza dacă acestea vor avea loc în curând. „Vor să vorbească, dar le-am spus că trebuiau să vorbească săptămâna trecută, nu aceasta”, a afirmat el.

Trump a acordat interviul din reședința sa de la Mar-a-Lago, unde s-a aflat de la momentul în care a ordonat loviturile asupra Iranului. Ulterior, duminică după-amiază, el s-a adresat din nou americanilor printr-un mesaj video publicat pe platforma Truth Social.

În mesaj, președintele a promis că SUA vor „răzbuna” moartea militarilor și a lansat un nou ultimatum la adresa liderilor iranieni, îndemnându-i să înceteze ostilitățile. Conflictul s-a extins în Orientul Mijlociu, cu lansări de rachete asupra Israelului și asupra unor state arabe, inclusiv Arabia Saudită, Bahrain și Emiratele Arabe Unite, precum și asupra bazelor militare americane din regiune.

„Aceste amenințări intolerabile nu vor continua”, a spus Trump, solicitând Gărzii Revoluționare iraniene și forțelor de securitate să depună armele, avertizând că alternativa ar fi „moarte sigură”.

Apel la populația iraniană să se ridice împotriva regimului islamic

El a făcut apel și la populația iraniană să se ridice împotriva regimului islamic, declarând: „Fiți curajoși, fiți îndrăzneți și recâștigați-vă țara.”

În contextul unor sondaje care arată că majoritatea americanilor se opun războiului și al tensiunilor din interiorul Partidului Republican înaintea alegerilor legislative din noiembrie, Trump a cerut sprijin public pentru acțiunea militară.

„Întreprindem această operațiune nu doar pentru siguranța noastră, ci și pentru copiii noștri și pentru generațiile viitoare”, a spus el, descriind intervenția drept „necesară” pentru a preveni apariția unui „regim terorist înarmat nuclear”.

Președintele a avertizat că ar putea exista și alte pierderi înainte de încheierea conflictului. „Probabil vor mai fi”, a declarat el.

Statele Unite și Israel au continuat duminică și luni loviturile asupra unor ținte din Iran, vizând instalații pentru rachete balistice și nave militare, în cadrul unei campanii intensificate după uciderea ayatollahului Ali Khamenei. Explozii puternice au fost raportate în capitala Teheran, iar coloane de fum s-au ridicat deasupra orașului.

Potrivit autorităților iraniene, peste 200 de persoane ar fi fost ucise de la începutul loviturilor aeriene.

Trump a declarat pentru Daily Mail că a discutat duminică cu liderii din Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania. Întrebat despre posibilitatea ca Arabia Saudită să lanseze la rândul său atacuri asupra Iranului, el a spus: „Și ei luptă.”

Trump a afirmat că ar putea participa la ceremonia solemnă de repatriere a rămășițelor militarilor la baza aeriană Dover din Delaware sau ar putea invita familiile la Casa Albă.

În final, președintele și-a exprimat speranța că, după încheierea conflictului, Iranul ar putea evolua către un sistem democratic. „Cred că multe lucruri se pot întâmpla – inclusiv lucruri foarte pozitive”, a declarat el.