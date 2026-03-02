Șeful securității iraniene respinge negocierile cu SUA și îl atacă pe Trump: „A aruncat regiunea în haos cu visele sale iluzorii”

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a transmis luni dimineață că republica islamică nu va negocia cu Statele Unite, contrazicând informațiile recente privind o posibilă disponibilitate a Teheranului pentru dialog cu Washingtonul.

Într-un mesaj postat pe platforma X, Larijani a afirmat că „nu vom negocia cu SUA”, acuzând administrația Trump că a „aruncat regiunea în haos cu visele sale iluzorii” și că este acum „îngrijorat de noile pierderi în rândul forțelor americane”, scrie CNBC.

Declarația survine după ce canalul de televiziune Al Jazeera, citând surse din Wall Street Journal, sugerase că Larijani ar fi inițiat contacte pentru reluarea discuțiilor cu Washingtonul.

Înainte de aceasta, ministrul de externe al Omanului, Badr Al Busaidi, declarase că omologul său iranian, Abbas Araghchi, ar fi transmis dorința Teheranului de a depune „orice efort serios care să contribuie la oprirea escaladării și la reinstaurarea stabilității”.

Larijani a subliniat că „națiunea iraniană se apără” și a punctat că „nu armata iraniană a inițiat ostilitățile”. El a mai acuzat că prin politicile sale, Trump a transformat sloganul „America First” în „Israel First” și a sacrificat soldați americani pentru „setea de putere a Israelului”.

Tensiunile au escaladat după atacul comun SUA–Israel, sâmbătă, în care au fost uciși lideri iranieni de rang înalt, inclusiv ghidul suprem Ali Khamenei, provocând peste 200 de victime conform autorităților de la Teheran. Î

În replică, Iranul a desfășurat atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a unor state aliate ale SUA din regiune, precum Kuweit, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite.