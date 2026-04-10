Dispozitivul CIA care ar fi localizat pilotul căzut în Iran după bătăile inimii, pus sub semnul întrebării de experți: „Câmpul magnetic abia poate fi detectat”

Un pilot american doborât în Iran a fost localizat și salvat, posibil cu ajutorul unei tehnologii secrete numite „Ghost Murmur”, care ar putea detecta bătăile inimii de la distanță, însă mulți experți susțin că o astfel de performanță nu este realistă din punct de vedere științific.

Unul dintre cei doi membri ai echipajului unui avion F-15E Strike Eagle, doborât de o rachetă iraniană, a petrecut două zile încercând să-și ascundă locația de echipele de căutare inamice, în timp ce le transmitea salvatorilor unde se află, scrie The Times.

Ulterior, CIA a reușit să găsească aviatorul rănit în Iran detectându-i bătăile inimii, acesta fiind ascuns într-o crăpătură îngustă pe o creastă montană de aproximativ 2.100 de metri.

O sursă americană din domeniul informațiilor a declarat: „Dacă am făcut ceva în secret, există un motiv întemeiat.”

Dispozitivul, numit și „Ghost Murmur”, ar fi identificat bătăile inimii colonelului dispărut pe o distanță de aproximativ 64 de kilometri.

Un astfel de sistem pare însă să sfideze legile cunoscute ale fizicii. Totuși, întrebat de New York Post despre sistemul CIA de detectare a bătăilor inimii, președintele SUA, Donald Trump, a părut să confirme această realizare ieșită din comun.

„A fost foarte important, CIA a fost fantastică. Nimeni nu știe ce este. Nimeni nu a mai auzit de așa ceva. Avem echipamente cum nimeni nici măcar nu și-a imaginat vreodată”, a declarat el.

În timpul operațiunii, identificarea țintei a fost îngreunată de prezența Gărzilor Revoluționare Iraniene, care se aflau în număr mare în zonă și generau mai multe semnale similare.

„Ghost Murmur nu este susținut de decenii de cercetări științifice evaluate de experți, nici măcar cu ajutorul inteligenței artificiale”, spune Scientific American.

„Magnetometrele cuantice sunt reale, sunt extrem de precise în detectarea aritmiilor cardiace prin măsurarea câmpurilor magnetice produse de mușchiul cardiac. Dar câmpul magnetic al inimii este slab.”

„La suprafața pieptului, la aproximativ zece centimetri de sursă, câmpul magnetic abia poate fi detectat”, a declarat John Wikswo, profesor de inginerie biomedicală și fizică la Universitatea Vanderbilt.

Semnalul bătăilor inimii devine tot mai slab pe măsură ce distanța crește, astfel că detectarea de la aproximativ 64 km pare improbabilă științific. Cu toate acestea, indiciile obținute au fost suficiente pentru a ghida echipa de elită a marinei americane spre zona unde se afla colonelul.

Salvarea a fost realizată cu elicoptere ușoare de intervenție, iar în paralel, agenția americană de informații a pus în aplicare o operațiune de dezinformare pentru a induce în eroare Gărzile Revoluționare Iraniene, sugerând că pilotul fusese deja evacuat.

Agenția americană de informații ar fi folosit un program de spionaj pentru a compromite telefoanele unor lideri iranieni și a răspândi informații false, inducând în eroare forțele din teren.

Operațiunea de salvare a implicat un număr mare de aeronave și trupe speciale, însă rolul decisiv l-au avut tehnologia secretă și metodele de spionaj.