Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei"

Război în Orientul Mijlociu
Andrew Bustamante, fost agent CIA, atrage atenția că adevărata amploare a răspunsului Iranului în conflictul global ar putea deveni evidentă abia după ce trec cele 40 de zile doliu de la moartea ayatollahului Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei duce mai departe dinastria Khamenei. FOTO: Profimedia

Andrew Bustamante, fost agent CIA, vorbește într-un podcast despre ce urmează să se întâmple în lumea credincioșilor șiiți după cele 40 de zile de doliu de la moartea Ayatollahului Ali Khamenei.

La sfârșitul perioadei de doliu de 40 de zile, adepții globali ai islamului șiit sunt așteptați să-și reînnoiască credința și loialitatea nu numai față de actualul Ayatollah, ci și față de Ayatollahul anterior, și să onoreze pe oricine a fost pierdut prin actul martiriului.

Orice se întâmplă în prezent în conflictul global din Iran va fi înțeles mai bine după 9 aprilie, odată cu încheierea perioadei de doliu de 40 de zile pentru moartea lui Khamenei, spune fostul agent CIA.  

Bustamente subliniază că „nu avem nicio idee la ce să ne așteptăm de la lumea șiită în ansamblu și de la extremiștii islamici din acea lume” după această perioadă.

Deci, după cele 40 de zile de doliu, se anticipează o reînnoire spirituală și o consolidare a loialității în rândul șiiților, iar adevărata amploare a răspunsului Iranului în conflictul global ar putea deveni evidentă.

„Donald Trump tocmai a pierdut în fața Ayatollahului Iranului”

„Indiferent cum o privești, există un adevăr pe care trebuie să-l înțelegem cu toții, și anume că Donald Trump tocmai a pierdut în fața Ayatollahului Iranului. Poate suna ca o afirmație șocantă, dar trebuie să o privim prin prisma Republicii Islamice, a oamenilor din Iran. În ochii Republicii Islamice, adică Iranul, moartea Ayatollahului Ali Khamenei este un martiriu. Și martiriul este unul dintre acele instrumente, una dintre acele idei în islamul șiit, care cimentează cu adevărat ideea legitimității politice și religioase a Ayatollahului. Acesta este un lucru care datează de mii de ani, de la imami șiiți care au luptat în bătălii variind de la Cruciade până la conflictele moderne cu puterile occidentale, cum ar fi Marele Satan, eticheta Iranului pentru Statele Unite și Israel. Nu numai că Ayatollahul Ali Khamenei este văzut ca un martir, dar faptul că a fost ucis într-un atac în timpul păcii și a murit alături de soția sa, nora sa, ginerele său și nepotul său declanșează, de asemenea, ceva cunoscut sub numele de martiriu familial”, explică fostul agent CIA.

Această idee că un adevărat martir este ucis și alături de cei dragi, de o forță copleșitor de mare, într-un moment care este nedrept sau incorect conform practicii islamice, detaliază el.

„Și acesta nu este un lucru important exclusiv pentru islamul șiit. Este împotriva dreptului internațional să vizezi lideri mondiali în timpul păcii, împreună cu necombatanți precum membrii familiei. Așadar, din nou, vedem puterea acestei idei de martiriu, în special prin ochii Republicii Islamice. Și moartea lui Khamenei, împreună cu alte două generații de urmași ai săi, este semnificativă pentru ei. Este atât de semnificativă încât declanșează o perioadă de doliu de 40 de zile, tradițională în islamul șiit”, explică Bustamante.

Adevărata față a războiului, după cele 40 de zile de doliu

Pe măsură ce privim conflictul dintre Iran și Statele Unite, Israel și aliații americani, trebuie să recunoaștem că suntem încă în prima parte a acelei perioade de doliu de 40 de zile.

Decizie neașteptată la Washington: Trump prelungește cu cinci zile ultimatumul dat Teheranului. Atacurile asupra infrastructurii iraniene sunt suspendate

De fapt, activitatea inconsecventă a rachetelor balistice ale Iranului ar putea fi un indicator care ajută la demonstrarea faptului că această perioadă de doliu de 40 de zile a fost activată, spune fost agent. Barajul acelor rachete balistice este mai intens în unele zile decât în altele, ceea ce face dificil pentru analiști să stabilească dacă numărul total al acelor rachete balistice este redus sau dacă Iranul pur și simplu păstrează rachete pentru a le folosi mai târziu în conflict.

„Dar cel mai important lucru de înțeles este că la sfârșitul acelei perioade de doliu de 40 de zile, adepții globali ai islamului șiit ar trebui să-și reînnoiască credința și loialitatea nu numai față de actualul Ayatollah, ci și față de Ayatollahul anterior, și să onoreze pe oricine a fost pierdut prin actul martiriului. Așadar, orice am vedea în prezent în conflictul global din Iran, vom înțelege cu adevărat acel conflict mai bine pe 9 aprilie, după sfârșitul perioadei de doliu de 40 de zile prin moartea lui Khamenei”, arată Bustamante.

Lecțiile istoriei privind conflictul cu teocrațiile

Bustamante susține că SUA nu înțelege cum să gestioneze teocrațiile în timpul conflictului. „Există câteva lecții importante de învățat. În primul rând, în ceea ce privește talibanii din Afganistan, Statele Unite au luptat cu talibanii timp de 20 de ani înainte de a renunța în cele din urmă și de a pleca, ieșind din Afganistan și predând puterea talibanilor. Chiar înainte de a ieși, am intrat în negocieri cu talibanii, cimentând și mai mult stăpânirea lor teocratică asupra Afganistanului. Așadar, nu avem o istorie puternică, nici măcar în istoria recentă, de a putea depăși puterea religioasă, puterea spirituală, impulsul care vine de la o teocrație religioasă”, arată el.

Dacă ne uităm mai departe în istorie, până înapoi la Papa Urban al II-lea în 1090, el este papa care a lansat de fapt Cruciadele care intenționau să-i alunge pe musulmani din Țara Sfântă. „Timp de 200 de ani, creștinii au luptat în Cruciade, încercând să-i alunge pe musulmani din Țara Sfântă, dar au pierdut. Și în cele din urmă, musulmanii au menținut controlul asupra Țării Sfinte și încă până în ziua de azi controlează părți din Ierusalim, chiar dacă există o contestare din partea Israelului. Așadar, în istoria recentă cu talibanii și în istoria antică cu Cruciadele, puteți vedea iar și iar că teocrațiile sunt foarte dificil de învins”, arată fostul agent.

„Ayatollahul Khamenei este viu”

„Așadar, asta ne aduce la ziua de azi, teocrația Iranului și moartea Ayatollahului Ali Khamenei. O moarte pe care Donald Trump avea să o poată sărbători pentru că avea să fie președintele care a spus că l-a ucis pe Ayatollahul Khamenei. Numai că, nu mult după moartea Ayatollahului Ali Khamenei, fiul său Mojtaba Khamenei a fost identificat ca următorul Ayatollah. Acum, pentru că fiul său poartă același nume, asta înseamnă că Iranul este din nou sub puterea Ayatollahului Khamenei, ceea ce nu numai că îl privează pe Donald Trump de capacitatea de a spune că l-a ucis pe Ayatollahul Khamenei, pentru că Ayatollahul Khamenei este încă foarte viu, dar demonstrează și credința și bravada Republicii Islamice în fața unei forțe militare superioare precum Statele Unite sau Israel. Acesta este un context extrem de important de reținut pe măsură ce continuăm să urmărim ce se întâmplă în Iran și în întreaga lume”, explică Bustamante.

Presa iraniană contrazice afirmațiile lui Trump privind negocierile „productive” cu Teheranul

S-ar putea să nu vedem cu adevărat răspunsul Iranului până după 9 aprilie.

„Nu avem nicio idee la ce să ne așteptăm de la lumea șiită în general și de la extremiștii islamici din acea lume”, conchide el.

Amenințarea pentru SUA poate veni sub forme extrem de variante.

„Putem conta pe un singur lucru: că Republica Islamică, bazată pe Revoluția Islamică din 1979, nu va permite lui Donald Trump să câștige, chiar dacă Donald Trump își stabilește propria definiție a victoriei ca fiind capitularea necondiționată a Iranului, pe care o va dicta când va avea loc acea capitulare necondiționată”, concluzionează Bustamante.

El crede că urmează un scenariul similar cu retragerea din Afganistan în 2021.

