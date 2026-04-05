Video Cum l-au extras comandourile SEAL pe pilotul american rănit în Iran, de la 2.100 de metri altitudine: strategia secretă a CIA

Un militar american doborât în Iran a fost recuperat după două zile petrecute în spatele liniilor inamice, în urma unei operațiuni de amploare a forțelor speciale. Misiunea, considerată „extrem de periculoasă”, s-a desfășurat într-un teren muntos, în timp ce forțele iraniene îl căutau activ și ofereau o recompensă pentru capturarea lui.

Sursa vide: X/ @sentdefender

După ce avionul său F-15 a fost doborât, aviatorul s-a catapultat și a rămas rănit, cu resurse limitate, ascuns într-o zonă izolată. Generalul-maior în retragere Mark MacCarley a explicat că pilotul se afla „în mijlocul pustietății”, încercând să evite „numeroși iranieni motivați de această recompensă”, relatează The New York Times.

„S-a catapultat. Este rănit. Are un echipament foarte redus (...) încercând să evite numeroși iranieni motivați de această recompensă”, a spus acesta, concluzionând: „Punând toate acestea cap la cap, a fost extrem de periculos”.

Potrivit lui, pilotul ar fi putut fi localizat printr-o baliză de urgență care transmite constant poziția: „Semnalul trebuie să fi transmis continuu informații despre locația acestui membru al echipajului”.

Dezvăluirile lui Trump despre misiunea de salvare

„L-am salvat pe membrul echipajului/ofițerul de pe F-15, grav rănit și extrem de curajos, din adâncul munților Iranului. Armata iraniană îl căuta intens, cu forțe mari, și se apropia periculos de mult. Este un colonel extrem de respectat. Acest tip de raid este rareori încercat din cauza pericolului pentru «oameni și echipamente». Pur și simplu nu se întâmplă! Al doilea raid a venit după primul, în care am salvat pilotul în plină zi – de asemenea neobișnuit – petrecând șapte ore deasupra Iranului. O demonstrație UIMITOARE de curaj și talent din partea tuturor!”, a scris liderul de la Casa Albă pe rețeaua Truth Social.

Intervenția forțelor speciale

Salvarea a fost rezultatul unei curse de două zile între forțele americane și cele iraniene. În final, aviatorul, ofițer responsabil de sistemele de armament, a fost extras de comandourile SEAL Team 6, într-o operațiune la care au participat sute de militari.

Nu au existat victime în rândul americanilor, iar rănitul a fost transportat în Kuweit pentru îngrijiri medicale.

Pentru a câștiga timp, CIA ar fi lansat o campanie de dezinformare, sugerând că pilotul fusese deja evacuat. Ulterior, agenția i-a localizat ascunzătoarea și a transmis informațiile Pentagonului.

Pilotul a reușit să evite capturarea peste 24 de ore, ajungând inclusiv pe o creastă montană de aproximativ 2.100 de metri. Avioanele americane au lovit convoaie iraniene pentru a le ține la distanță, în timp ce trupele speciale au securizat zona fără a intra într-un schimb direct de focuri.

Aviatorul avea un sistem de comunicații securizat, dar și-a limitat semnalul pentru a nu fi detectat.

Declarațiile lui Donald Trump și contextul operațiunii

Președintele american Donald Trump a declarat că armata SUA „a trimis zeci de aeronave, înarmate cu cele mai letale arme” pentru salvare.

„A suferit răni, dar va fi bine. Această operațiune miraculoasă (...) vine după o altă salvare reușită a unui alt pilot curajos”, a spus Trump, adăugând: „Este pentru prima dată în istoria militară când doi piloți americani au fost salvați, separat, din adâncul teritoriului inamic”.

Înainte de confirmarea oficială, presa iraniană relata despre lovituri aeriene soldate cu victime și despre doborârea unei drone americane în provincia Isfahan. Totodată, Iranul oferise o recompensă de aproximativ 66.100 de dolari pentru capturarea pilotului.

Localnici s-au alăturat căutărilor, iar pe rețelele sociale au apărut imagini cu sute de persoane îndreptându-se spre zonele montane pentru a-l găsi.