Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Arma secretă folosită de CIA pentru localizarea aviatorului dispărut: „Dacă inima îți bate, te vom găsi”

O tehnologie nouă a CIA ar fi jucat un rol decisiv în localizarea și salvarea celui de-al doilea aviator american după ce un avion de vânătoare F-15 a fost doborât în sudul Iranului, potrivit unor surse familiarizate cu operațiunea, citate de New York Post. Unele detalii despre misiunea de salvare au fost oferite în cadrul conferinței de presă ținută de Donald Trump după finalizarea operațiunii.

Sistemul clasificat, denumit „Murmurul Fantomei”, folosit în domeniul colectării de informații, utilizează magnetometrie cuantică cu rază lungă de acțiune pentru a detecta semnătura electromagnetică a bătăilor inimii umane. Datele sunt apoi procesate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a fi separate de zgomotul de fond, permițând operatorilor să identifice o persoană vie chiar și în zone vaste și izolate.

„Este ca și cum ai auzi o voce pe un stadion, doar că stadionul are o mie de mile pătrate de deșert”, a explicat pentru NYP o sursă informată cu privire la program. „În împrejurările potrivite, dacă inima îți bate, te vom găsi.”

Operațiunea a marcat prima utilizare cunoscută pe teren a acestei tehnologii de către CIA. Deși oficialii nu au numit explicit sistemul, președintele Donald Trump și directorul CIA, John Ratcliffe, au făcut aluzie la utilizarea unui astfel de dispozitiv în cadrul unui briefing de presă la Casa Albă, luni.

Potrivit a două surse, tehnologia a fost dezvoltată de divizia Skunk Works a companiei Lockheed Martin, însărcinată cu astfel de proiecte sofisticate secrete. Compania a refuzat să comenteze aceste informații.

Sistemul ar fi fost testat cu succes pe elicoptere Black Hawk și ar putea fi integrat în viitor pe avioane de vânătoare F-35.

Aviatorul salvat, un ofițer de sisteme de armament identificat drept „Dude 44 Bravo”, a supraviețuit timp de două zile în munți după ce avionul său F-15 a fost doborât la sfârșitul săptămânii trecute. Rănit și ascuns într-o crăpătură de munte, el a reușit să se ascundă de forțele iraniene care îl căutau activ și care au pus o recompensă pe capul său.

Mediul deșertic a fost ideal pentru o primă utilizare a dispozitivului într-o operațiune, a explicat una dintre surse, explicând că este unul „curat” datorită interferențelor electromagnetice reduse și absența relativă a altor semnături umane. Totodată, temperaturile ceva mai scăzute pe timp de noapte au creat un contrast termic între corpul aviatorului și mediul înconjurător, oferind un nivel suplimentar de confirmare.

Denumirea dispozitivului reflectă scopul său. „«Murmur» este un termen clinic pentru ritmul bătăilor inimii. «Ghost» se referă la găsirea cuiva care, practic, a dispărut”, a explicat sursa.

În mod normal, semnalele electrice generate de inimă sunt atât de slabe încât pot fi detectate doar de la distanțe foarte mici, în condiții clinice. Însă progresele în magnetometria cuantică - în special în domeniul senzorii construiți pe baza unor defecte microscopice din diamante sintetice - par să fi extins semnificativ capacitatea de detecție pe distanțe mai mari, susțin sursele.

CIA și Mossad caută urmele lui Mojtaba Khamenei. Liderul suprem iranian nu a apărut deloc în public până acum

Totuși, sistemul are limitări. „Capacitatea nu este omniscientă”, a subliniat aceeași sursă. „Funcționează cel mai bine în medii izolate, cu puține interferențe, și necesită timp considerabil de procesare.” Nu este clar cât a durat procesarea în acest caz și nici dacă tehnologia ar putea avea alte utilizări în război.

Aviatorul dispărut activase un baliză standard de localizare, produsă de Boeing, dar echipele de căutare și salvare nu au reușit inițial să-i determine poziția exactă. Momentul hotărâtor a avut loc atunci când Ghost Murmur l-a detectat după ce acesta a ieșit temporar din ascunzătoare. În acest caz, ambele tehnologii s-au dovedit utile.

„A trebuit să iasă [din crăpătură] pentru a transmite semnalul”, a spus o sursă. „Nu a contat atât de mult semnalul , cât faptul că a trebuit să iasă pentru a-l transmite.”

Găsirea acului în carul cu fân

Ratcliffe, care nu a răspuns întrebărilor presei, a confirmat că CIA a reușit să localizeze aviatorul înaintea operațiunii de salvare. Sâmbătă dimineața,  agenția „și-a îndeplinit obiectivul principal prin identificarea și confirmarea faptului că unul dintre cei mai buni și curajoși americani era în viață, ascuns într-o crăpătură de munte, încă invizibil pentru inamic, dar nu și pentru CIA”.

„Această confirmare a fost transmisă de secretarul [apărării, Pete] Hegseth președintelui, iar operațiunea a trecut rapid în faza de execuție”, a adăugat acesta.

Trump a lăudat eforturile serviciilor de informații, spunând că CIA a identificat aviatorul de la „40 de mile distanță”, deși nu este clar dacă s-a referit la distanța inițială de detecție a dispozitivului sau la o etapă ulterioară.

„Este ca și cum ai găsi ac în carul cu fân, iar CIA a fost incredibilă”, a spus Trump. „CIA a fost în mare măsură responsabilă pentru găsirea acestui grăunte de nisip.”

La misiunea de salvare au luat parte sute de militari americani și mai multe aeronave. La un moment dat, două aeronave de salvare au rămas blocate, fiind necesară trimiterea altor aparate și distrugerea celor imobilizate. Nu au fost raportate victime americane.

Trump a făcut și referiri la caracterul clasificat al tehnologiei, glumind că rolul lui Ratcliffe în misiune ar putea fi prea sensibil pentru a fi discutat public.  Tehnologia „ar putea fi clasificată, caz în care ar trebui să-l trimit la închisoare dacă vorbește despre asta, iar eu nu vreau asta. Nu merită așa ceva”, a spus președintele.

Potrivit surselor, secretul din jurul Ghost Murmur explică de ce oficialii au fost atât de secretoși în privința modului în care aviatorul a fost găsit.

„Nu cred că se știe nici măcar că această tehnologie este posibilă la o asemenea distanță”, a spus una dintre surse.

Trump însuși a dezvăluit anterior unele detalii despre noi tehnologii secrete - de pildă,  declarat pentru NYP în ianuarie că armata SUA a folosit o armă numită „Discombobulator” pentru a neutraliza agenții de securitate în timpul raidului din 3 ianuarie, în urma căruia dictatorul din Venezuela Nicolas Maduro, a fost capturat pentru a fi judecat în SUA pentru acuzații de trafic de droguri și arme.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump
gandul.ro
image
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
mediafax.ro
image
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”
fanatik.ro
image
Cum s-a transformat Viktor Orban într-un aliat al Rusiei, după ce a criticat mult timp „marionetele lui Putin”. O vizită la Sankt Petersburg și un posibil kompromat
libertatea.ro
image
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Locul din România unde zăpada are aproape 2 metri. Când se încălzeşte vremea
observatornews.ro
image
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Reduceri masive în Bulgaria pentru români. Cât ajunge un sejur acum pe litoralul vecin pentru o familie de doi adulţi şi un copil
playtech.ro
image
Scandal uriaş între Casa Albă şi Biserica Catolică. Amenințarea care a îngrozit Vaticanul și l-a făcut pe Papa să refuze invitația lui Trump
fanatik.ro
image
De ce devin unii soți tot mai morocănoși după 50 de ani. Ce este "sindromul bărbatului nefericit"
ziare.com
image
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV „Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”. Nicușor Dan a dezamăgit total USR
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Cel mai bogat om din Ucraina a venit la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Moment impresionant la Arena Națională
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Ce le-a spus Mircea Lucescu medicilor, pe patul de spital. A fost cea mai mare dorință a sa
click.ro
image
Emma Zeicescu și Claudiu Popa încheie o relație de 13 ani: „Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru”
click.ro
image
Tragedie într-o parcare din Craiova. O fetiță de patru ani a fost găsită fără viață într-o mașină
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
Lisa Kudrow sursa foto Profimedia jpg
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
