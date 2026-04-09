Arma secretă folosită de CIA pentru localizarea aviatorului dispărut: „Dacă inima îți bate, te vom găsi”

O tehnologie nouă a CIA ar fi jucat un rol decisiv în localizarea și salvarea celui de-al doilea aviator american după ce un avion de vânătoare F-15 a fost doborât în sudul Iranului, potrivit unor surse familiarizate cu operațiunea, citate de New York Post. Unele detalii despre misiunea de salvare au fost oferite în cadrul conferinței de presă ținută de Donald Trump după finalizarea operațiunii.

Sistemul clasificat, denumit „Murmurul Fantomei”, folosit în domeniul colectării de informații, utilizează magnetometrie cuantică cu rază lungă de acțiune pentru a detecta semnătura electromagnetică a bătăilor inimii umane. Datele sunt apoi procesate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a fi separate de zgomotul de fond, permițând operatorilor să identifice o persoană vie chiar și în zone vaste și izolate.

„Este ca și cum ai auzi o voce pe un stadion, doar că stadionul are o mie de mile pătrate de deșert”, a explicat pentru NYP o sursă informată cu privire la program. „În împrejurările potrivite, dacă inima îți bate, te vom găsi.”

Operațiunea a marcat prima utilizare cunoscută pe teren a acestei tehnologii de către CIA. Deși oficialii nu au numit explicit sistemul, președintele Donald Trump și directorul CIA, John Ratcliffe, au făcut aluzie la utilizarea unui astfel de dispozitiv în cadrul unui briefing de presă la Casa Albă, luni.

Potrivit a două surse, tehnologia a fost dezvoltată de divizia Skunk Works a companiei Lockheed Martin, însărcinată cu astfel de proiecte sofisticate secrete. Compania a refuzat să comenteze aceste informații.

Sistemul ar fi fost testat cu succes pe elicoptere Black Hawk și ar putea fi integrat în viitor pe avioane de vânătoare F-35.

Aviatorul salvat, un ofițer de sisteme de armament identificat drept „Dude 44 Bravo”, a supraviețuit timp de două zile în munți după ce avionul său F-15 a fost doborât la sfârșitul săptămânii trecute. Rănit și ascuns într-o crăpătură de munte, el a reușit să se ascundă de forțele iraniene care îl căutau activ și care au pus o recompensă pe capul său.

Mediul deșertic a fost ideal pentru o primă utilizare a dispozitivului într-o operațiune, a explicat una dintre surse, explicând că este unul „curat” datorită interferențelor electromagnetice reduse și absența relativă a altor semnături umane. Totodată, temperaturile ceva mai scăzute pe timp de noapte au creat un contrast termic între corpul aviatorului și mediul înconjurător, oferind un nivel suplimentar de confirmare.

Denumirea dispozitivului reflectă scopul său. „«Murmur» este un termen clinic pentru ritmul bătăilor inimii. «Ghost» se referă la găsirea cuiva care, practic, a dispărut”, a explicat sursa.

În mod normal, semnalele electrice generate de inimă sunt atât de slabe încât pot fi detectate doar de la distanțe foarte mici, în condiții clinice. Însă progresele în magnetometria cuantică - în special în domeniul senzorii construiți pe baza unor defecte microscopice din diamante sintetice - par să fi extins semnificativ capacitatea de detecție pe distanțe mai mari, susțin sursele.

Totuși, sistemul are limitări. „Capacitatea nu este omniscientă”, a subliniat aceeași sursă. „Funcționează cel mai bine în medii izolate, cu puține interferențe, și necesită timp considerabil de procesare.” Nu este clar cât a durat procesarea în acest caz și nici dacă tehnologia ar putea avea alte utilizări în război.

Aviatorul dispărut activase un baliză standard de localizare, produsă de Boeing, dar echipele de căutare și salvare nu au reușit inițial să-i determine poziția exactă. Momentul hotărâtor a avut loc atunci când Ghost Murmur l-a detectat după ce acesta a ieșit temporar din ascunzătoare. În acest caz, ambele tehnologii s-au dovedit utile.

„A trebuit să iasă [din crăpătură] pentru a transmite semnalul”, a spus o sursă. „Nu a contat atât de mult semnalul , cât faptul că a trebuit să iasă pentru a-l transmite.”

Găsirea acului în carul cu fân

Ratcliffe, care nu a răspuns întrebărilor presei, a confirmat că CIA a reușit să localizeze aviatorul înaintea operațiunii de salvare. Sâmbătă dimineața, agenția „și-a îndeplinit obiectivul principal prin identificarea și confirmarea faptului că unul dintre cei mai buni și curajoși americani era în viață, ascuns într-o crăpătură de munte, încă invizibil pentru inamic, dar nu și pentru CIA”.

„Această confirmare a fost transmisă de secretarul [apărării, Pete] Hegseth președintelui, iar operațiunea a trecut rapid în faza de execuție”, a adăugat acesta.

Trump a lăudat eforturile serviciilor de informații, spunând că CIA a identificat aviatorul de la „40 de mile distanță”, deși nu este clar dacă s-a referit la distanța inițială de detecție a dispozitivului sau la o etapă ulterioară.

„Este ca și cum ai găsi ac în carul cu fân, iar CIA a fost incredibilă”, a spus Trump. „CIA a fost în mare măsură responsabilă pentru găsirea acestui grăunte de nisip.”

La misiunea de salvare au luat parte sute de militari americani și mai multe aeronave. La un moment dat, două aeronave de salvare au rămas blocate, fiind necesară trimiterea altor aparate și distrugerea celor imobilizate. Nu au fost raportate victime americane.

Trump a făcut și referiri la caracterul clasificat al tehnologiei, glumind că rolul lui Ratcliffe în misiune ar putea fi prea sensibil pentru a fi discutat public. Tehnologia „ar putea fi clasificată, caz în care ar trebui să-l trimit la închisoare dacă vorbește despre asta, iar eu nu vreau asta. Nu merită așa ceva”, a spus președintele.

Potrivit surselor, secretul din jurul Ghost Murmur explică de ce oficialii au fost atât de secretoși în privința modului în care aviatorul a fost găsit.

„Nu cred că se știe nici măcar că această tehnologie este posibilă la o asemenea distanță”, a spus una dintre surse.

Trump însuși a dezvăluit anterior unele detalii despre noi tehnologii secrete - de pildă, declarat pentru NYP în ianuarie că armata SUA a folosit o armă numită „Discombobulator” pentru a neutraliza agenții de securitate în timpul raidului din 3 ianuarie, în urma căruia dictatorul din Venezuela Nicolas Maduro, a fost capturat pentru a fi judecat în SUA pentru acuzații de trafic de droguri și arme.