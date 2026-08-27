O posibilă apariție rară a unei specii care nu mai fusese văzută de 31 de ani a fost semnalată în localitatea Northport, din statul american New York. Animalul a fost surprins de o cameră de monitorizare a faunei sălbatice, amplasată de naturalistul local Peter Janow.

Fondator al organizației de mediu Long Island Nature Corps, Janow a declarat pentru News 12 Long Island că imaginile au fost înregistrate la scurt timp după miezul nopții, pe 4 august. Potrivit acestuia, exemplarul observat pare să fie o nurcă americană (American mink), un mamifer carnivor semiacvatic, activ în special pe timpul nopții. În fotografii, animalul pare să transporte o pasăre în gură.

Naturalistul consideră că observația evidențiază necesitatea protejării habitatelor naturale, îmbunătățirii coridoarelor de conectivitate pentru fauna sălbatică și reducerii numărului de animale ucise pe șosele, o problemă frecventă în Long Island.

Biroul din Long Island al Departamentului pentru Conservarea Mediului al statului New York (DEC) primește în fiecare an câteva raportări privind apariția nurcilor, însă autoritățile spun că, de regulă, acestea nu sunt însoțite de suficiente dovezi pentru a putea fi confirmate.

Animalul a fost surprins de o cameră de monitorizare a faunei Foto: FB Greater Long Island

Janow a contactat deja DEC pentru verificarea imaginilor, susținând că ar putea fi vorba despre prima observare documentată a unei nurci americane în această zonă în ultimii 31 de ani.