Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
Primarul orașului New York, „revoltat” după ce serviciul pentru imigrări a arestat un angajat al Consiliului Municipal

Publicat:

Un angajat al Consiliului Local din New York a fost reținut luni, în timpul unei audieri „de rutină” cu un ofițer de imigrare din Long Island, potrivit oficialilor orașului, care au catalogat incidentul drept o „extindere flagrantă a autorității guvernamentale”, relatează ABC News.

Zohran Mamdani jpg

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani a declarat că este „revoltat” de arestarea angajatului.

„Acesta este un atac la adresa democrației noastre, asupra orașului nostru și a valorilor noastre”, a scris el pe X. „Cer eliberarea sa imediată și voi continua să monitorizez situația.”

Departamentul pentru Securitate Internă a apărat reținerea bărbatului luni seară, motivând că angajatul se află ilegal în SUA și are cazier, între care și arestare pentru agresiune. Agenția nu a furnizat detalii suplimentare.

DHS a precizat că angajatul a intrat în SUA cu o viză turistică B2 în 2017, care îi impunea să părăsească țara în cursul acelui an.

„Nu avea niciun drept legal să se afle în Statele Unite”, a declarat purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, într-un comunicat. „Sub secretarul de stat Noem, imigranții ilegali nu sunt bineveniți în Statele Unite. Dacă veniți ilegal în țara noastră și încălcați legea, vă vom găsi și vă vom aresta.”

Angajatul a fost reținut de oficialii federali pentru imigrări în timpul unei audieri la Bethpage, în comitatul Nassau, luni dimineață, potrivit președintei Consiliului Local din New York, Julie Menin.

Aceasta a subliniat că angajatul are permisiune de ședere în țară până în octombrie.

Consiliul local a aflat despre reținerea sa luni după-amiază, când angajatul a folosit dreptul la un singur apel telefonic pentru a contacta departamentul de resurse umane al consiliului și a cere ajutor după ce a fost reținut, potrivit lui Menin.

„DHS a confirmat că angajatul se prezentase la o programare de rutină în instanță și, cu toate acestea, a fost reținut. Nu au oferit nicio altă bază pentru reținerea sa”, a declarat Menin în cadrul unei conferințe de presă, luni. „Dimpotrivă, era un angajat al consiliului local care face totul corect. S-a prezentat la instanță când i s-a cerut.”

Menin a declarat că consiliul local cere eliberarea angajatului, pe care nu l-a identificat, invocând preocupări legate de confidențialitate. Este un „membru important al personalului, lucrează ca analist de date de aproximativ un an”, a spus ea.

Bărbatul s-ar afla ilegal în SUA

Congresmanul democrat din New York, Dan Goldman, a declarat că angajatul este de origine venezueleană și este un „imigrant care respectă legea și are autorizație de muncă”.

„Vreau să fiu foarte clar: nu există niciun  indicație că ceva legat de această persoană, în afară de statutul său de imigrare, care să fi dus la arestarea sa”, a declarat el în cadrul conferinței de presă de luni.

DHS, în schimb, a insistat că angajatul nu avea dreptul de muncă în SUA.

Acesta a fost transferat într-un centru de detenție din Manhattan, potrivit lui Menin. Ea a spus că consiliul local nu a reușit să ia legătura cu membrii familiei sale.

Goldman a declarat că biroul său a contactat Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA.

„Vom continua să luptăm împotriva acestor acțiuni”, a spus el. „Vom continua să insistăm nu doar pentru eliberarea acestei persoane, ceea ce este evident necesar, ci și pentru ca această vânătoare să înceteze.”

Procurorul general al statului New York, Letitia James, a cerut, de asemenea, eliberarea imediată a angajatului, declarând pe X: „Nu vom tolera atacuri asupra orașului nostru, a funcționarilor săi publici și a locuitorilor săi”.

Ca răspuns la incident, guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a declarat: „Exact asta se întâmplă atunci când aplicarea legilor privind imigrația este folosită ca armă”.

„Reținerea oamenilor în timpul programărilor obișnuite în instanță nu ne face să fim mai în siguranță. Erodează încrederea, răspândește teama și încalcă principiile fundamentale ale echității.”

SUA

