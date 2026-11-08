Democrații pregătesc o ofensivă împotriva lui Donald Trump. Vor să anuleze tarifele vamale și să investigheze deciziile președintelui

Victoria democraților în alegerile legislative din SUA deschide un nou front de confruntare cu Donald Trump. Partidul intenționează să folosească majoritatea obținută în Congres pentru a contesta politica tarifară a administrației republicane, dar și pentru a declanșa investigații care îi vizează pe președinte și pe colaboratorii săi. Potrivit CNBC, eliminarea unei părți importante din taxele vamale impuse de Trump se numără printre prioritățile noii conduceri democrate.

Planurile formațiunii includ atât inițiative legislative, care ar urma să fie lansate încă din primele 100 de ore de activitate ale noului Congres, cât și o serie de verificări privind modul în care administrația prezidențială a acordat anumite scutiri de la plata tarifelor.

Politica comercială a lui Trump, în special măsurile adoptate împotriva Canadei, a devenit una dintre principalele ținte ale democraților după rezultatul alegerilor de marți.

Senatorul ales Abdul El-Sayed, democrat din Michigan, consideră că eliminarea taxelor vamale ar trebui să se numere printre primele acțiuni ale noului Congres. Acesta a vorbit despre necesitatea renunțării la măsurile comerciale ale administrației Trump, în special la cele care afectează relațiile economice cu Canada.

„Trebuie neapărat să o ia imediat”, a declarat El-Sayed joi, în emisiunea „Morning Joe”, difuzată de MS NOW, referindu-se la eliminarea sistemului de tarife vamale.

O poziție similară a exprimat și Hakeem Jeffries, reprezentant democrat din New York și liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților. Acesta ar putea ajunge la conducerea Camerei în urma instalării noului Congres și a anunțat că dorește să readucă în prim-plan rolul legislativului în stabilirea politicii comerciale.

„Ar trebui să restabilim autoritatea Congresului în ceea ce privește tarifele vamale, deoarece tarifele lui Trump fac viața mai scumpă pentru americani”, declara Jeffries la sfârșitul lunii august, în cadrul unei conferințe de presă.

Dacă va prelua funcția de președinte al Camerei Reprezentanților, democratul intenționează să grăbească dezbaterea și introducerea unor proiecte de lege prin care Congresul să își reafirme competențele în domeniul comerțului exterior.

O altă direcție de acțiune vizează verificarea modului în care administrația Trump a acordat derogări de la plata taxelor vamale. Democrații susțin că aceste decizii ar putea ridica suspiciuni privind favorizarea anumitor companii și sectoare economice.

Pe 28 octombrie, Jamie Raskin, reprezentant democrat din Maryland și principalul membru democrat al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților, i-a solicitat președintelui american să pună la dispoziție documentele referitoare la aceste scutiri.

Potrivit lui Raskin, Donald Trump ar fi folosit posibilitatea de a excepta anumite produse sau companii de la plata tarifelor pentru a negocia „înțelegeri preferențiale” cu reprezentanți ai unor industrii. Acesta susține că liderii respectivelor sectoare i-ar fi oferit cadouri președintelui.

Subiectul face parte din ofensiva politică pregătită de democrați, care au legat în campania electorală măsurile comerciale ale administrației de creșterea cheltuielilor suportate de populație și de posibile probleme de integritate în cercul apropiat al lui Trump.

Inițiativele democraților vin într-un moment în care administrația americană se confruntă deja cu mai multe acțiuni în justiție privind legalitatea tarifelor vamale.

Unul dintre cele mai recente procese a fost înregistrat pe 20 octombrie și contestă folosirea unei legi adoptate în perioada Marii Crize Economice pentru aplicarea unor taxe vamale de 50% asupra mai multor categorii de produse canadiene.

O altă acțiune juridică vizează încercarea administrației de a introduce din nou, printr-un mecanism diferit, tarifele aproape globale anunțate în cadrul așa-numitei „Zile a Eliberării”. Acestea fuseseră declarate ilegale de Curtea Supremă la sfârșitul lunii februarie.

În urma anulării măsurilor, administrația americană a fost obligată să returneze 166 de miliarde de dolari, reprezentând sumele încasate din tarifele respective.

Democrații vor să limiteze puterea președintelui în stabilirea taxelor vamale

Constituția Statelor Unite atribuie Congresului competența de a stabili și impune taxe. De-a lungul timpului, legislativul a delegat o parte dintre aceste responsabilități către administrația prezidențială, însă amploarea utilizării tarifelor de către Donald Trump a readus în discuție limitele acestei delegări.

Democrații susțin că președintele și-a extins prea mult autoritatea în domeniul politicii comerciale și anunță că vor încerca să restabilească rolul Congresului în luarea acestor decizii.

Senatorul democrat Ron Wyden, reprezentant al statului Oregon, care urmează să conducă Comisia pentru Finanțe a Senatului după preluarea controlului de către partidul său, a criticat menținerea tarifelor.

„Cu fiecare zi în care Trump insistă să mențină taxele sale nediscriminatorii asupra atâtor produse de care americanii au nevoie, el sapă o groapă tot mai adâncă pentru republicanii care îi susțin ofensiva tarifară”, a afirmat Wyden.

Astfel, politica tarifară a președintelui american riscă să devină unul dintre principalele subiecte de confruntare dintre Casa Albă și noua majoritate democrată din Congres.