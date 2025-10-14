search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Declarații exagerate și jumătăți de adevăr: cât de reale sunt afirmațiile lui Trump în Parlamentul Israelului

0
0
Publicat:

Luni, 13 octombrie, președintele Donald Trump a susținut un discurs în plenul Knessetului, fiind al patrulea președinte american care se adresează în fața Parlamentului Israelian.

Donald Trump, în plenul Knessetului/FOTO: Profimedia
Donald Trump, în plenul Knessetului/FOTO: Profimedia

Vizita sa a avut loc pe fondul acordului de încetare a focului între Israel și Hamas și a eliberării iminente a ostaticilor reținuți de gruparea teroristă. După eveniment, jurnaliștii de la Al Jazeera au verificat veridicitatea declarațiilor președintelui SUA.

Trump „a încheiat opt războaie în opt luni”

Deși acordul semnat luni, negociat cu sprijinul SUA, Qatarului, Egiptului și Turciei, reprezintă un moment de referință într-un conflict care durează de zeci de ani, afirmația sa repetată că ar fi rezolvat opt războaie este o exagerare, spun jurnaliștii.

Trump a avut un rol în încetările de foc care au redus recent tensiunile dintre Israel și Iran, India și Pakistan, precum și Armenia și Azerbaidjan. Însă acestea au fost în mare parte acorduri treptate, iar unii lideri contestă amploarea implicării sale.

Pacea nu s-a menținut în alte conflicte. SUA au fost implicate într-un acord de pace temporar între Republica Democratică Congo și Rwanda, dar violențele din regiune au continuat, sute de civili fiind uciși de la semnarea acordului din iunie.

După ce Trump a intermediat o înțelegere între Cambodgia și Thailanda, cele două țări s-au acuzat reciproc de încălcări ale încetării focului, ceea ce a dus la ciocniri violente.

„Am lansat 14 bombe asupra instalațiilor nucleare-cheie ale Iranului, distrugându-le complet, așa cum am spus de la început. Acest lucru a fost confirmat”

Potrivit publicației, este imposibil de aflat dacă „Operațiunea Midnight Hammer”, în cadrul căreia SUA au bombardat în iunie trei instalații nucleare iraniene a reușit să „distrugă complet” aceste situri, deoarece informațiile serviciilor secrete americane și ale aliaților nu sunt publice.

La peste trei luni după atacul SUA asupra sitului nuclear subteran Fordow, nu este clar cât de mari au fost pagubele provocate de bombe. Oficialii nu au publicat o evaluare definitivă a distrugerilor.

O analiză din 20 august a The New York Times a concluzionat că evaluările ulterioare indică o probabilitate tot mai mare ca atacul să fi provocat pagube semnificative. Totuși, publicația a subliniat că „având atâtea variabile – și atâtea necunoscute – ar putea fi imposibil de stabilit cu certitudine deplină”.

Citește și: Armata israeliană a deschis focul asupra unor palestinieni care s-au apropiat de „linia galbenă” din Gaza

„Acordul nuclear cu Iranul s-a dovedit a fi un dezastru”

Trump omite faptul că Iranul a respectat în mare parte acordul nuclear din 2015, prin care s-a angajat să nu urmărească obținerea armelor nucleare și să permită monitorizarea permanentă a respectării angajamentelor, în schimbul ridicării sancțiunilor economice.

Acordul urma să expire după o perioadă cuprinsă între 10 și 25 de ani.

Trump a retras SUA din acord în 2018 și nu a renegociat un nou tratat, deși promisese acest lucru.

După retragerea SUA din acord, Washingtonul a impus noi sancțiuni economice asupra Iranului pentru programul său nuclear, iar Teheranul a redus gradul de conformare față de termenii pactului.

Sub administrațiile Obama și Biden, spune Trump, „a existat o ură față de Israel, o ură absolută”

Cei doi președinți democrați au avut relații oarecum tensionate cu Benjamin Netanyahu, care a cultivat adesea relații mai apropiate cu liderii republicani americani. Totuși, în timpul mandatelor lor, SUA au continuat să sprijine politica externă și armata Israelului.

Osamah Khalil, profesor de istorie la Universitatea Syracuse și expert în Orientul Mijlociu modern, a declarat că este fals că Obama sau Biden „ar fi avut o animozitate personală față de Israel, mai ales Biden”.

„De fapt, ambele administrații au supervizat creșteri ale asistenței militare americane și ale cooperării cu Israelul”, a spus Khalil. „În 2016, Obama a semnat cel mai mare pachet de ajutor militar din istoria SUA.”

În acel an, SUA și Israelul au semnat un memorandum de înțelegere pe 10 ani, în valoare de 38 de miliarde de dolari, care viza modernizarea flotei aeriene israeliene și menținerea sistemului național de apărare antirachetă.

Finanțarea militară pentru Israel a continuat și sub Biden. În cei doi ani de la 7 octombrie 2023, guvernul american a cheltuit 21,7 miliarde de dolari pentru ajutor militar acordat Israelului.

Obama și Biden „nu au făcut nimic cu acest document incredibil, Acordurile Abraham”

Mandatul lui Obama s-a încheiat cu ani înainte ca Acordurile Abraham să fie semnate.

Acordul din 2020, în timpul primului mandat al lui Trump, a reunit liderii Israelului, Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului, Sudanului și Marocului. Țările au convenit să stabilească relații diplomatice și economice cu Israelul, să prevină ostilitățile și să încurajeze turismul și comerțul.

Administrația Biden a încercat să atragă Arabia Saudită în acord, însă aceste eforturi au stagnat după atacurile conduse de Hamas din 7 octombrie 2023, care au declanșat războiul devastator al Israelului în Gaza. O comisie de anchetă a ONU a calificat acțiunile Israelului în Gaza drept genocid.

În timpul acestui război, Israelul a ucis peste 68.000 de palestinieni – mai mult de jumătate dintre ei femei și copii – și a distrus 92% din toate clădirile rezidențiale din Gaza, unde locuiesc 2,3 milioane de oameni.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii
stirileprotv.ro
image
Secretul celui mai bun ostropel de pui cu mămăligă. Chef Ștefan Popescu l-a dezvăluit
gandul.ro
image
Zelenski a retras cetăţenia ucraineană a primarului Odesei! E acuzat că deţinea paşaport rusesc
mediafax.ro
image
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Șoferul care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni din Berceni încearcă să scape de o pedeapsă mai gravă? Gestul făcut e revoltător
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Lifturi în blocurile cu 3 şi 4 etaje din România. Conform proiectului, locatarii nu ar trebui să plătească pentru sistem
playtech.ro
image
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini cu Daciana Sârbu și noul ei iubit. Cine e bărbatul misterios care i-a readus zâmbetul pe buze GALERIE FOTO
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Hugh Jackman, Deborra Lee Furness foto Profimedia jpg
Adio, dar rămân cu tine! Au îngropat securea războiului după ce-și încheiaseră mariajul de 27 de ani!
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”