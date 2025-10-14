search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trei întrebări esențiale după acordul privind Gaza

0
Război în Israel
0
Publicat:

Documentul vorbește despre o forță internațională de pace, dezarmarea Hamas și o coaliție globală care să reconstruiască Fâșia Gaza – un plan care sună bine pe hârtie, dar depinde de o implicare constantă pe care Trump rar a demonstrat-o, susțin mulți analiști.

Donald Trump la summitul de pace din Egipt FOTO EPA-EFE
Donald Trump la summitul de pace din Egipt FOTO EPA-EFE

Acordul de încetare a focului și eliberarea ostaticilor din Gaza reprezintă, fără îndoială, cel mai mare succes diplomatic al președintelui american Donald Trump. Pentru el, este dovada că diplomația clasică poate fi înlocuită cu instinct, presiune și spectacol politic.

Luni, în Israel, Trump a fost primit cu ovații; în Egipt, lideri din întreaga lume s-au aliniat, chiar și cei care i-au criticat populismul. Dar, dincolo de imaginea „președintelui păcii”, planul ridică numeroase întrebări.

Acordul vorbește despre o forță internațională de pace, dezarmarea Hamas și o coaliție globală pentru reconstrucția Gazei – un proiect ambițios, dar dependent de o implicare constantă pe care Trump rar a demonstrat-o. Documentul lasă ambiguă ideea unui stat palestinian, respinsă de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Iar fără o renunțare clară a Hamas la controlul teritoriului, puține țări vor fi dispuse să investească în reconstrucție.

Diplomația după instinct

Pentru susținători, succesul confirmă strategia lui Trump: abordarea conflictului ca pe o afacere imobiliară. În spatele negocierilor s-au aflat Steve Witkoff, dezvoltator imobiliar, și Jared Kushner, ginerele președintelui.

Metodele dure care i-au atras critici – recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului, atacurile asupra Iranului, limbajul lipsit de nuanțe – au consolidat relația cu Israelul, devenită acum o pârghie diplomatică.

Unii europeni susțin că tocmai izolarea Israelului a forțat concesii, iar presiunea internațională a deschis drumul acordului.

Acordul privind Gaza ridică trei întrebări esențiale

1. Ce va face Hamas?

La precedentele acorduri, Hamas a folosit încetarea focului pentru a-și reafirma controlul asupra Gazei. Gruparea a eliminat rivali locali și a transformat schimburile de ostatici în instrumente de propagandă.

De data aceasta, contextul e diferit: noul acord permite armatei israeliene să rămână în peste jumătate din Fâșia Gaza și cere implicarea unei forțe militare internaționale care să împiedice revenirea Hamas. Documentul prevede explicit dezarmarea grupării și este sprijinit de majoritatea statelor arabe și musulmane.

Capacitatea Hamas de acțiune este serios restrânsă. Renunțarea la controlul teritoriului ar fi singura cale realistă spre reconstrucție și pace, însă puțini cred că liderii organizației sunt pregătiți pentru acest pas.

2. Se conturează structuri politice și de securitate provizorii?

O componentă centrală a acordului este formarea unei forțe de securitate interimare și a unei administrații temporare în Gaza. Dacă aceste entități vor deveni funcționale, planul are șanse reale de reușită; dacă nu, Hamas ar putea reveni rapid la putere.

Atenția se va concentra în următoarele săptămâni pe disponibilitatea statelor de a contribui la această forță internațională și pe mecanismele de guvernare. Armata americană, prin Comandamentul Central, își consolidează prezența în regiune pentru a oferi sprijin logistic și diplomatic, fără a intra însă în Gaza.

Fără implicarea activă a SUA, procesul riscă să se blocheze în dispute interne palestiniene – o situație care ar avantaja direct Hamas.

3. Există un plan viabil de reconstrucție?

Reconstrucția Gazei ar putea dura peste un deceniu și ar necesita sute de miliarde de dolari. Situația este mai complicată decât cea a orașului Mosul, distrus în luptele cu ISIS: sub Gaza se întinde o rețea de 500 km de tuneluri construite de Hamas, care fac imposibilă o reconstrucție rapidă.

Aceste episoade reamintesc de ce pacea reală nu poate exista atâta vreme cât Hamas menține controlul prin violență. De aceea, comunitatea internațională trebuie să rămână concentrată pe implementarea acordului – nu doar pe momentul emoționant al reîntâlnirii ostaticilor cu familiile lor.

Prin urmare, dincolo de momentul emoționant al reîntâlnirii cu cei dragi, atenția comunității internaționale trebuie să rămână fixată pe următorii pași și pe implementarea integrală a planului propus de președintele Trump.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
Bătrânii din București cu pensii ca în Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
stirileprotv.ro
image
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
gandul.ro
image
Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer. Cum funcționează nanoparticulele lipidice
mediafax.ro
image
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
fanatik.ro
image
Magnatul cripto a fost găsit împușcat în cap în Lamborghiniul său de lux, la Kiev: „Pierderi de milioane”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV „Salariu de excelență” de la șefi pentru șefi. Bonusul de performanță din Poliția Română ajuns o formă de „trafic de influență
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Poți obține certificat de moștenitor fără succesiune? Ce prevede legea în 2025
playtech.ro
image
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este mama ucisă pe trecerea de pietoni. Anunțul spitalului despre ce se întâmplă în aceste momente cu fetița de 2 ani
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Se dau banii pentru încălzirea locuințelor. Cum poți beneficia de sprijin
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Filmul Horror în care apare Jenna Ortega (Wednesday) pe Netflix. Este în top favorite
actualitate.net
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”