Analiză De ce Donald Trump nu plătește prețul războiului? Cum rezistă America șocurilor globale în timp ce restul lumii se clatină

Economia Statelor Unite se dovedește atât de robustă încât Donald Trump își poate permite aproape orice decizie fără consecințe imediate majore.

În pofida loviturilor lansate împotriva Iranului și a creșterii prețului petrolului, Wall Street rămâne relativ stabilă, iar dolarul american se apreciază. Statele Unite beneficiază de avantaje structurale solide, care le permit să absoarbă șocurile, în timp ce alte regiuni ale lumii se confruntă cu o criză energetică profundă, arată o analiză a Fiancial Times.

De la începutul atacurilor americano-israeliene din 28 februarie, prețul carburanților a crescut cu aproximativ 15–20% în Statele Unite. Totuși, impactul global este mult mai sever. Gazul natural rămâne relativ stabil peste Atlantic, dar se scumpește puternic în Europa și Asia, unde întreruperile de aprovizionare duc la facturi mai mari, oprirea unor fabrici, reducerea programului de lucru, închiderea școlilor și falimente în lanț. Deși nimeni nu câștigă din acest conflict, pierderile economice cele mai mari sunt resimțite în afara granițelor americane.

Producătorii de petrol și gaze americani înregistrează deja profituri semnificative

Piețele obligațiunilor transmit același mesaj: investitorii anticipează o inflație mai ridicată în afara Statelor Unite. La Washington, apropiații lui Donald Trump prezintă scumpirea petrolului drept un efect temporar pentru consumatori, compensat de avantajele unei economii devenite exportator net de energie. În acest context, producătorii de petrol și gaze înregistrează deja profituri semnificative, întărind percepția că economia americană poate suporta chiar și decizii militare riscante.

Această reziliență alimentează o formă de încredere excesivă care precede actuala administrație și traversează întregul establishment american, observă comentatorul Ruchir Sharma. Administrația Joe Biden utilizase deja intens instrumentele financiare, înghețând sute de miliarde din rezervele rusești după invazia Ucraina. În prezent, numeroși lideri din tehnologie și finanțe minimalizează riscurile interne, mizând pe avansul american în domeniul inteligența artificială, care consolidează atractivitatea economică a țării.

Investitorii individuali continuă să susțină bursele americane

Această dominație se reflectă și în fluxurile de capital: ponderea Statelor Unite în piețele globale depășește semnificativ contribuția sa la PIB-ul mondial. Investitorii individuali continuă să susțină bursele americane, rămânând cumpărători constanți chiar și în contextul conflictului. Pentru mulți, imaginile venite din Teheran par doar zgomot de fond, iar Wall Street rezistă mai bine decât majoritatea celorlalte piețe financiare.

În afara Statelor Unite, Donald Trump este criticat pentru declanșarea unui conflict destabilizator, însă capitalurile continuă să se îndrepte spre economia americană. Nu există, deocamdată, un „cost Trump” vizibil în evaluarea activelor americane. Dimpotrivă, dolarul s-a întărit în raport cu principalele valute, revenind la statutul de refugiu sigur în perioade de incertitudine geopolitică.

Trump beneficiază de factori care depășesc propria sa acțiune

Potrivit lui Ruchir Sharma, Donald Trump beneficiază de factori care depășesc propria sa acțiune: puterea dolarului, profunzimea piețelor financiare și revoluția tehnologică, toate consolidate înaintea mandatului său. Deși combină politici comerciale controversate cu inițiative militare improvizate, efectele economice negative rămân limitate, în parte deoarece restul lumii depinde încă de Statele Unite — militar, tehnologic și, mai ales, financiar.

Chiar dacă unele state încearcă să reducă această dependență — prin creșterea cheltuielilor militare, diversificarea rezervelor valutare sau acorduri comerciale alternative — impactul disproporționat al crizei asupra Europei și Asiei arată că aceste eforturi sunt încă insuficiente. Într-un sistem dominat de raportul de forțe, cooperarea între state rămâne cea mai eficientă strategie pentru economiile de dimensiuni medii.

În acest context, analiza publicată de Financial Times susține necesitatea unor acțiuni colective: alianțe economice și comerciale capabile să răspundă presiunilor externe și să reducă dezechilibrele în negocieri. O Europa mai unită, atât militar cât și energetic, precum și dezvoltarea unor piețe financiare locale mai puternice, sunt considerate esențiale.

Atât timp cât Donald Trump nu plătește un cost politic sau economic semnificativ pe plan intern pentru aceste conflicte — fie ele comerciale sau militare — nu există motive evidente pentru a-și schimba strategia. Potrivit unor sondaje, sprijinul electoratului său rămâne ridicat, iar opoziția politică întâmpină dificultăți în a-și face auzită vocea. În aceste condiții, libertatea sa de acțiune rămâne considerabilă.