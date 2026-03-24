Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Analiză De ce Donald Trump nu plătește prețul războiului? Cum rezistă America șocurilor globale în timp ce restul lumii se clatină

Economia Statelor Unite se dovedește atât de robustă încât Donald Trump își poate permite aproape orice decizie fără consecințe imediate majore.

Președintele SUA, DOnald Trump/FOTO:AFP
Președintele SUA, DOnald Trump/FOTO:AFP

În pofida loviturilor lansate împotriva Iranului și a creșterii prețului petrolului, Wall Street rămâne relativ stabilă, iar dolarul american se apreciază. Statele Unite beneficiază de avantaje structurale solide, care le permit să absoarbă șocurile, în timp ce alte regiuni ale lumii se confruntă cu o criză energetică profundă, arată o analiză a Fiancial Times.

De la începutul atacurilor americano-israeliene din 28 februarie, prețul carburanților a crescut cu aproximativ 15–20% în Statele Unite. Totuși, impactul global este mult mai sever. Gazul natural rămâne relativ stabil peste Atlantic, dar se scumpește puternic în Europa și Asia, unde întreruperile de aprovizionare duc la facturi mai mari, oprirea unor fabrici, reducerea programului de lucru, închiderea școlilor și falimente în lanț. Deși nimeni nu câștigă din acest conflict, pierderile economice cele mai mari sunt resimțite în afara granițelor americane.

Producătorii de petrol și gaze americani înregistrează deja profituri semnificative

Piețele obligațiunilor transmit același mesaj: investitorii anticipează o inflație mai ridicată în afara Statelor Unite. La Washington, apropiații lui Donald Trump prezintă scumpirea petrolului drept un efect temporar pentru consumatori, compensat de avantajele unei economii devenite exportator net de energie. În acest context, producătorii de petrol și gaze înregistrează deja profituri semnificative, întărind percepția că economia americană poate suporta chiar și decizii militare riscante.

Această reziliență alimentează o formă de încredere excesivă care precede actuala administrație și traversează întregul establishment american, observă comentatorul Ruchir Sharma. Administrația Joe Biden utilizase deja intens instrumentele financiare, înghețând sute de miliarde din rezervele rusești după invazia Ucraina. În prezent, numeroși lideri din tehnologie și finanțe minimalizează riscurile interne, mizând pe avansul american în domeniul inteligența artificială, care consolidează atractivitatea economică a țării.

Investitorii individuali continuă să susțină bursele americane

Această dominație se reflectă și în fluxurile de capital: ponderea Statelor Unite în piețele globale depășește semnificativ contribuția sa la PIB-ul mondial. Investitorii individuali continuă să susțină bursele americane, rămânând cumpărători constanți chiar și în contextul conflictului. Pentru mulți, imaginile venite din Teheran par doar zgomot de fond, iar Wall Street rezistă mai bine decât majoritatea celorlalte piețe financiare.

În afara Statelor Unite, Donald Trump este criticat pentru declanșarea unui conflict destabilizator, însă capitalurile continuă să se îndrepte spre economia americană. Nu există, deocamdată, un „cost Trump” vizibil în evaluarea activelor americane. Dimpotrivă, dolarul s-a întărit în raport cu principalele valute, revenind la statutul de refugiu sigur în perioade de incertitudine geopolitică.

Trump beneficiază de factori care depășesc propria sa acțiune

Potrivit lui Ruchir Sharma, Donald Trump beneficiază de factori care depășesc propria sa acțiune: puterea dolarului, profunzimea piețelor financiare și revoluția tehnologică, toate consolidate înaintea mandatului său. Deși combină politici comerciale controversate cu inițiative militare improvizate, efectele economice negative rămân limitate, în parte deoarece restul lumii depinde încă de Statele Unite — militar, tehnologic și, mai ales, financiar.

Chiar dacă unele state încearcă să reducă această dependență — prin creșterea cheltuielilor militare, diversificarea rezervelor valutare sau acorduri comerciale alternative — impactul disproporționat al crizei asupra Europei și Asiei arată că aceste eforturi sunt încă insuficiente. Într-un sistem dominat de raportul de forțe, cooperarea între state rămâne cea mai eficientă strategie pentru economiile de dimensiuni medii.

În acest context, analiza publicată de Financial Times susține necesitatea unor acțiuni colective: alianțe economice și comerciale capabile să răspundă presiunilor externe și să reducă dezechilibrele în negocieri. O Europa mai unită, atât militar cât și energetic, precum și dezvoltarea unor piețe financiare locale mai puternice, sunt considerate esențiale.

Atât timp cât Donald Trump nu plătește un cost politic sau economic semnificativ pe plan intern pentru aceste conflicte — fie ele comerciale sau militare — nu există motive evidente pentru a-și schimba strategia. Potrivit unor sondaje, sprijinul electoratului său rămâne ridicat, iar opoziția politică întâmpină dificultăți în a-și face auzită vocea. În aceste condiții, libertatea sa de acțiune rămâne considerabilă.

image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Un bărbat care a vizitat 193 de țări susține că una i-a plăcut atât de mult încât și-a dat demisia și s-a mutat acolo
stirileprotv.ro
image
Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”
gandul.ro
image
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
mediafax.ro
image
Urmărire ca-n filme pe șoselele din Argeș: focuri de armă, mașini lovite și o descoperire surprinzătoare. Cursa nebună a avut un final neașteptat
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Interzis pentru români! Decizia radicală luată în Turcia: "Ne pare rău"
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
observatornews.ro
image
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
cancan.ro
image
Casa de Pensii schimbă din nou ziua în care virează pensiile pe card. Se întâmplă pentru prima oară...
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Actele și pașii esențiali pentru înmatricularea unei mașini din străinătate în România. Ghid complet pentru șoferi
playtech.ro
image
Lovitura pe care a dat-o CFR Cluj: și-a adus gratis jucător din Serie A! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu a pierdut primul loc în Italia
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Stare de urgență în Republica Moldova! Decizia vine în urma atacurilor militare lansate de Rusia
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Fără cuvinte! Cum arată vila de 20 de milioane $ a Anastasiei Soare din Beverly Hills! Arată exact ca în filme. Luxul este la el acasă. Românca are vecini doar vedete! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Soare în Berbec, evenimentul astrologic care schimbă radical viața a trei zodii. Cine sunt favoriții horoscopului
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Jeremy Meeks foto Instagram jpg
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii