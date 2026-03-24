Preşedintele Germaniei compară mandatul lui Trump cu impactul invadării Ucrainei. „Nu va exista o revenire la relaţiile de dinainte”

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a lansat o critică fermă la adresa războiului declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, pe care îl consideră ilegal și evitabil. Totodată, liderul german avertizează că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a produs o ruptură profundă în relațiile transatlantice.

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a declarat marți că războiul început la sfârșitul lunii februarie împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel reprezintă „o greșeală dezastruoasă” și o încălcare a dreptului internațional, potrivit News.ro.

Fost ministru de externe și vicecancelar în guvernele conduse de Angela Merkel, Steinmeier a vorbit deschis în cadrul unui discurs susținut la Ministerul Afacerilor Externe, adoptând o poziție mai tranșantă decât actualul cancelar, Friedrich Merz.

„Politica noastră externă nu câştigă credibilitate doar pentru că nu calificăm o încălcare a dreptului internaţional drept încălcare a dreptului internaţional”, a spus el. „Trebuie să abordăm această chestiune în ceea ce priveşte războiul din Iran. Pentru că, în opinia mea, acest război este contrar dreptului internaţional”.

Steinmeier a pus sub semnul întrebării și justificarea invocată pentru atac, respectiv existența unui pericol iminent pentru ținte americane, precizând că are „aproape nicio îndoială” că acest argument „nu va rezista”.

Ruptură profundă în relațiile cu SUA

Liderul german consideră că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, marchează o schimbare majoră în politica externă, comparabilă cu impactul invadării Ucrainei de către Rusia în 2022.

„La fel cum cred că nu va exista o revenire la relaţiile cu Rusia de dinainte de 24 februarie 2022, cred, de asemenea, că nu va exista o revenire la relaţiile transatlantice de dinainte de 20 ianuarie 2025”, a declarat Steinmeier.

Deși cancelarul Friedrich Merz a criticat regimul iranian și a susținut unele obiective ale campaniei militare americano-israeliene, acesta a precizat că Germania „ar fi sfătuit împotriva” declanșării războiului, dacă ar fi fost consultată. În același timp, Berlinul nu intenționează să se implice direct în conflict.

Steinmeier a calificat intervenția militară drept „o greşeală dezastruoasă din punct de vedere politic” și „un război cu adevărat evitabil şi inutil”.

Apel la pragmatism, dar fără compromisuri de principii

Președintele german a subliniat că relația cu actuala administrație americană trebuie gestionată pragmatic, însă fără renunțarea la valori.

„Realismul înseamnă că trebuie să fim pragmatici în relaţiile noastre cu această administraţie americană şi să ne concentrăm asupra intereselor noastre fundamentale”, a afirmat el. „Dar realismul înseamnă, de asemenea, că nu trebuie să ne compromitem propriile principii”.

Steinmeier a criticat viziunea Washingtonului, despre care a spus că „nu ţine cont de regulile stabilite, de parteneriat sau de încrederea câştigată cu greu”, adăugând că Germania nu are „niciun motiv să se alinieze acestei viziuni asupra lumii”.

Germania vrea mai multă independență tehnologică

În final, liderul de la Berlin a pledat pentru reducerea dependențelor față de Statele Unite, în special în domeniile apărării și tehnologiei.

Germania ar trebui să aplice lecțiile învățate din relația cu Rusia și să dezvolte alternative la tehnologiile dominate de companii americane, mai ales în contextul îngrijorărilor privind accesul la date. „Ştim că acest avans tehnologic înseamnă nu numai putere în politica externă, ci şi puterea de a ne influenţa politica internă prin intermediul platformelor digitale şi al reţelelor sociale”, a explicat Steinmeier.

El a menționat și tensiunile dintre Pentagon și compania Anthropic privind siguranța inteligenței artificiale, considerând că acestea ar putea reprezenta un semnal de alarmă pentru Europa. „Europa, în calitate de pol tehnologic, dispune de talente, pieţe, oportunităţi şi, mai presus de toate, de standarde etice. Ar trebui să ne bazăm pe aceste atuuri”, a concluzionat președintele Germaniei.