Marți, 24 Martie 2026
La un pas de coliziune: SUA și Iranul frânează în ultimul moment (O detensionare de ultimă clipă care evită dezastrul, dar nu rezolvă conflictul)

Război în Orientul Mijlociu
Războiul continuă pe toate fronturile simultan — Iran trage în Israel și Golf, Israelul lovește Teheranul și Beirutul, SUA lovesc Iranul și aliații săi irakieni — în timp ce o fereastră diplomatică de 5 zile rămâne deschisă, fără garanții că va produce ceva concret.

În logica negocierilor dure credibilitatea vine adesea din capacitatea de a părea imprevizibil sau chiar dispus la risc extrem. În acest sens, atât Donald Trump, cât și conducerea de la Teheran au jucat aceeași carte: au împins tensiunile până la limită, fără să ofere clar o ieșire controlată. Escaladarea a funcționat tocmai pentru că părea reală. Fiecare parte a mizat pe faptul că cealaltă va ceda prima.

Însă, în cele din urmă, ambele tabere au dat înapoi în pragul confruntării directe. Momentul de cotitură a venit cu puțin timp înainte de expirarea ultimatumului american, care amenința cu distrugerea infrastructurii energetice iraniene dacă Iran nu redeschidea Strâmtoarea Hormuz. Într-o schimbare neașteptată de ton, Trump a anunțat că au avut loc discuții „productive” și a decis să amâne atacurile pentru câteva zile, sugerând posibilitatea unei detensionări. Totuși, această oprire bruscă nu echivalează cu o rezolvare. Mai degrabă, conflictul a intrat într-o fază de suspendare, în care riscurile persistă, iar liniștea rămâne fragilă. Dincolo de calculele strategice și jocurile de putere, cei afectați direct de tensiuni — populațiile din regiune — continuă să suporte consecințele unui conflict care nu s-a încheiat, ci doar a fost pus pe pauză.

Contextul cererilor SUA

SUA au transmis Iranului, prin intermediul Pakistanului, o listă de 15 puncte de așteptări. Surse regionale au precizat că unele dintre aceste puncte ar fi „aproape imposibil" de acceptat de către Iran, iar altele oglindesc pozițiile americane din negocierile din 2025.  Trump însuși a rezumat public, luni, cerințele esențiale în șase puncte clare.

Cele 6 cerințe principale

1. Nicio armă nucleară — „nici măcar aproape de una"

Trump a cerut ca Iranul să nu dețină nicio bombă nucleară, nicio armă nucleară — „nici măcar aproape de una". Aceasta este cerința fundamentală în jurul căreia gravitează întregul conflict.

2. Renunțarea completă la îmbogățirea uraniului

Trump a cerut încetarea tuturor activităților de îmbogățire a uraniului.  Administrația Trump a presat Iranul să dezmanteleze complet programele nuclear și de rachete — o cerere pe care Iranul a refuzat-o anterior.  

3. „Vrem praful nuclear" — predarea stocurilor existente

Iranul ar trebui să predea stocurile existente de uraniu îmbogățit.  Trump a folosit expresia colorată „nuclear dust" — „praful nuclear" — pentru a descrie aceste stocuri ce trebuie transferate în afara țării.

4. Limitarea rachetelor balistice

Trump a cerut un profil „discret" în materie de rachete — limitări semnificative ale programului balistic iranian.  Rachetele balistice iraniene reprezintă principalul vector de lovitură la distanță și o amenințare directă pentru Israel și bazele americane din regiune.

5. Pace în Orientul Mijlociu — renunțarea la rețelele proxy

Trump a cerut „pace în Orientul Mijlociu" — o referire voalată la sprijinul iranian pentru rețelele teroriste Hezbollah, Hamas și Houthi.  Aceasta implică, în practică, dezarticularea arhitecturii regionale de influență pe care Iranul o construise în ultimele decenii.

6. Redeschiderea Strâmtorii Hormuz

Trump a dat Teheranului 48 de ore să redeschidă Strâmtoarea Hormuz pentru toate vasele, amenințând că altfel SUA vor „nimici" centralele electrice iraniene.  Aceasta era condiția imediată, tactică — celelalte cinci fiind condițiile strategice pentru un acord final.

Reacția Iranului

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că „nu au avut loc negocieri cu SUA", acuzând Trump că încearcă să „manipuleze piețele financiare și petroliere și să scape din impasul în care SUA și Israelul sunt prinse".  Ministerul de Externe iranian a calificat gestul lui Trump de renunțare la ultimatum drept „parte a eforturilor de a reduce prețurile energiei și de a câștiga timp pentru implementarea planurilor sale militare".  

Cine mediază

Pakistan, Turcia, Egipt și Oman sunt implicate în eforturile de negociere. Pe partea pakistaneză, șeful serviciilor de informații, lt. gen. Asim Malik, este unul dintre oficialii care discută cu Witkoff și Kushner. Există o propunere ca Pakistanul să găzduiască întâlniri directe, la care vicepreședintele JD Vance ar putea participa.  

Concluzie

Cerințele americane sunt, în esență, identice cu cele de dinaintea războiului — ceea ce ridică întrebarea fundamentală: dacă Iranul nu le-a acceptat atunci, de ce le-ar accepta acum? Răspunsul lui Trump este implicit: pentru că acum Iranul a pierdut marina, majoritatea producției de rachete și o mare parte din infrastructura nucleară. „Dacă se întâmplă acest lucru, este un nou început pentru Iran. Și este tot ceea ce vrem noi" , a spus Trump — adăugând că, dacă nu se ajunge la un acord, SUA vor „continua să bombardeze cu toată inima".

De ce mediază Pakistanul? Cinci interese concrete

1. Dependența energetică — 85% din petrol prin Hormuz

Acesta este interesul numărul unu, imediat și existențial. Aproximativ 85% din importurile de petrol și LNG ale Pakistanului tranzitează Strâmtoarea Hormuz, provenind în principal din statele Golfului. Consecințele sunt deja devastatoare. Criza energetică a declanșat cea mai mare creștere a prețului combustibililor din istoria țării — benzina a urcat cu 20% într-o singură săptămână. Premierul Shehbaz Sharif a anunțat măsuri de austeritate de urgență: săptămână de lucru de patru zile pentru angajații guvernamentali, 50% din personal în regim de lucru de acasă, școli închise. Pakistan Super League — cel mai important eveniment sportiv al țării — a jucat meciurile pe stadioane goale pentru a economisi energie. Cu o economie deja fragilă, Pakistanul este printre puținele țări despre care economiștii de la Capital Economics prevăd că vor fi forțate să crească ratele dobânzilor în răspuns la criză, din cauza bilanțului fragil. Cu alte cuvinte: dacă războiul continuă, Pakistan riscă o criză economică gravă.

2. Frontiera comună cu Iranul și relațiile istorice

Iranul și Pakistanul împart o frontieră lungă și un comerț vast în energie și bunuri comerciale. Pakistanul nu găzduiește baze militare americane — un detaliu important pentru Teheran, care îl face mai acceptabil ca mediator față de alți aliați ai SUA. Pakistanul nu este perceput de Iran ca un dușman. Tocmai acest statut de „partener al SUA fără baze americane" îl face unic — suficient de apropiat de Washington pentru a purta mesaje credibile, suficient de neutru pentru ca Teheranul să asculte.

3. Relația caldă cu administrația Trump

Sub președintele Trump, relațiile dintre Casa Albă și Islamabad s-au îmbunătățit considerabil, mai ales după ce Pakistanul l-a creditat pe Trump cu medierea rapidă a războiului de patru zile cu India din 2025 și l-a nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. Aceasta înseamnă că Pakistanul are acces real la echipa Trump — șeful informațiilor, lt. gen. Asim Malik, discută direct cu Witkoff și Kushner — și că mesajele transmise prin Islamabad au greutate la Washington.

4. Un petrolier pakistanez a primit deja acces special

Un semnal concret că medierea funcționează: pe 16 martie, un tanker petrolier pakistanez a traversat Strâmtoarea Hormuz cu permisiunea Iranului — într-un moment în care strâmtoarea era practic blocată pentru toți ceilalți. Iar premierul Sharif a mulțumit public Iranului pentru acest gest. Există deci un schimb pragmatic în curs: Pakistan mediază, Iran lasă petrolul pakistanez să treacă.

5. Ambițiile geopolitice regionale

Pakistanul urmărește să devină un actor diplomatic de referință în regiunea extinsă — între lumea arabă, Iran, Asia Centrală și puterile occidentale. Pakistanul a propus Islamabadul ca loc de întâlnire directă între delegațiile americană și iraniană, eveniment la care vicepreședintele JD Vance ar putea participa. O mediere de succes care să pună capăt celui mai mare conflict din Orientul Mijlociu de la Războiul din Golf încoace ar reprezenta cel mai mare succes diplomatic din istoria modernă a Pakistanului.

Pakistanul mediază pentru că nu își poate permite să nu o facă. Economia sa este lovită direct, frontiera sa cu Iranul îi conferă leverage, relația sa cu Trump îi deschide ușa la Washington, iar ambiția sa geopolitică îl împinge să transforme o criză existențială într-o oportunitate istorică. Este unul dintre rarele cazuri în care interesul național imediat și ambițiile strategice pe termen lung converg perfect în același gest diplomatic.

Situația la zi — Ziua 25 a războiului, 24 martie 2026

IRANUL — continuă să tragă, neîntrerupt

Rachete iraniene au lovit mai multe zone din Tel Aviv, provocând daune majore unor clădiri și cel puțin patru victime. Parlamentul israelian a trebuit să-și întrerupă o sesiune de noapte din cauza alertelor de rachete. Kuweit a raportat alarme declanșate de cel puțin șapte ori într-o singură noapte, în urma atacurilor cu rachete și drone iraniene. Arabia Saudită a interceptat aproximativ 20 de drone care vizau Provincia de Est — inima infrastructurii petroliere saudite. Bahrain a declanșat alarme de mai multe ori în ultimele 24 de ore. Emiratele Arabe Unite au interceptat o rachetă balistică îndreptată spre Abu Dhabi, un cetățean indian fiind rănit de resturile căzute. Iranul a numit un nou șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională după uciderea lui Ali Larijani — Mohammad Bagher Zolghadr, fost comandant al Gărzilor Revoluționare — semnal că structurile de decizie militară au fost reconstruite rapid.

ISRAELUL — lovituri masive, inclusiv în Beirut

Armata israeliană a efectuat șapte lovituri aeriene în Beirut într-o singură noapte, vizând infrastructura Hezbollah, inclusiv un post de radio al forțelor Radwan. Ministrul israelian de finanțe Bezalel Smotrich a cerut ca râul Litani să devină noua frontieră a Israelului cu Libanul — o declarație care indică intenția de ocupare permanentă a sudului Libanului. Loviturile israeliene în Liban au ucis cel puțin 1.039 de persoane, inclusiv 118 copii, de la 2 martie încoace.

Netanyahu a declarat că va continua atacurile în Iran și Liban, chiar dacă Trump negociază.

SUA — 9.000 de ținte lovite, pauză de 5 zile pe centralele electrice

CENTCOM a anunțat că a lovit peste 9.000 de ținte iraniene, inclusiv peste 140 de nave militare, și a efectuat peste 9.000 de zboruri de luptă de la începutul războiului. Trump a ordonat amânarea cu 5 zile a loviturilor planificate asupra centralelor electrice iraniene, invocând discuții „productive" cu Teheranul — pe care Iranul le neagă categoric. SUA au lovit și forțele de mobilizare populară irakiene pro-iraniene (PMF) în provincia Anbar din Irak, ucigând comandantul operațional Saad Duwai Al-Baiji — o escaladare față de fazele anterioare ale conflictului.

BILANȚUL UMAN — dramatic

Cel puțin 1.047 de civili iranieni, inclusiv 214 copii, au fost uciși în Iran. Alte 657 de victime rămân neclasificate. Iranul a anunțat că bilanțul total al morților depășește 1.500. În Israel, 15 persoane au fost ucise de atacurile iraniene. Aproximativ 180 de persoane au fost rănite în atacul iranian de sâmbătă asupra orașelor Dimona și Arad.

SITUAȚIA DIPLOMATICĂ — impas total

Iranul neagă orice negociere directă sau indirectă, dar un înalt oficial al Ministerului de Externe iranian a confirmat exclusiv pentru CBS News că „am primit punctele de la SUA prin mediatori și acestea sunt în curs de analiză" — o contradicție față de negările publice care sugerează că ceva se mișcă în spatele scenei. Gărzile Revoluționare l-au numit pe Trump „președinte american mincinos", acuzând „comportamentul său contradictoriu" — dar au adăugat că acest lucru „nu ne va face să pierdem din vedere câmpul de luptă".

