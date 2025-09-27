Curtea Supremă a SUA îi dă câștig de cauză lui Trump: poate bloca ajutoare internaționale de 4 miliarde de dolari

Curtea Supremă a Statelor Unite a permis administrației Trump să suspende temporar ajutoare internaționale în valoare de peste patru miliarde de dolari, chiar dacă acestea au fost aprobate anterior de Congres, notează AFP.

Judecătorii au apreciat că autoritatea președintelui în politica externă pare să „depășească prejudiciul potențial” pe care l-ar putea suferi beneficiarii fondurilor.

Decizia nu este definitivă și se aplică doar temporar, în timp ce cazul urmează să fie analizat în instanțele inferioare.

Donald Trump a blocat, de la revenirea la Casa Albă, miliarde de dolari destinate ajutorului internațional și a desființat oficial Agenția Americană pentru Dezvoltare Internațională (USAID), aflată acum sub autoritatea Departamentului de Stat. USAID, cea mai mare agenție umanitară globală, susține programe de sănătate și ajutor de urgență în aproximativ 120 de țări.

Cei trei judecători liberali de la Curtea Supremă s-au opus deciziei. Elena Kagan a criticat hotărârea, numind-o „în contradicție cu separarea puterilor în stat”.