Marți, 26 August 2025
Adevărul
Moşteanu dezvăluie ce conțin pachetele militare oferite Ucrainei de România: „De la gloanţe, căști, până la tancuri și rachete Patriot”

Publicat:

Ministrul Ionuț Moșteanu, a declarat că România a trimis Ucrainei peste 20 de tranșe de ajutoare militare – de la gloanțe și căști până la tancuri și rachete Patriot – însă Hotărârile de Guvern care le autorizau au fost secretizate de CSAT, iar desecretizarea lor depinde de decizia acestui for. 

Ministrul Apărării a dezvăluit ce conțin pachetele oferite Ucrainei / Sursa foto: Inquam Photos
Hotărârile de Guvern privind ajutoarele militare pentru Ucraina au fost clasificate

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că faptul că România a acordat peste 20 de tranşe de ajutoare militare Ucrainei a fost păstrat secret se datorează unor decizii luate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), care a stabilit că Hotărârile de Guvern privind ajutoarele militare să fie secretizate. ”Eu, personal, sunt pentru transparenţă, aş transparentiza mâine, dacă aş putea”, susţine Moşteanu, dezvăluind că România a trimis Ucrainei ”de la gloanţe şi căşti, până la tancuri şi rachete Patriot”, potrivit News.ro.

”Asta a fost abordarea, cumva e o inerţie care vine din anii care au trecut, a fost abordarea fostului CSAT, hai să spun aşa. Eu, personal, sunt pentru transparenţă, aş transparentiza mâine, dacă aş putea eu. Trebuie să fie tot o discuţie de CSAT prin care să decidem desecretizarea Hotărârilor de Guvern, pentru că, de fapt, despre asta este vorba, sunt mai multe Hotărâri de Guvern şi au fost, în fiecare din aceste Hotărâri de Guvern, echipamente cerute, discutate, negociate, cerute în anumite momente de către ucraineni”, a declarat Ionuţ Moşteanu, marţi seară, la Euronews România.

El a spus că există ”un dialog constant” între Statul Major din România şi autorităţile militare din Ucraina pe subiectul ajutoarelor de care ţara vecină are nevoie şi pe care România le poate oferi. 

Pentru ajutoarele oferite, România primește o compensare din partea Comisiei Europene

”Am trimis acolo ce au avut nevoie şi ce aveam şi noi disponibil aici, de la gloanţe şi căşti, până la tancuri şi rachete Patriot, ca să simplific lucrurile. Există o compensare care a venit parţial, urmează să mai vină din partea Comisiei Europene”, a adăugat ministrul Apărării. 

Denis Smîhal, fostul premier ucrainean, în prezent ministru al apărării în guvernul de la Kiev, a anunţat luni, după întâlnirea cu omologul din România, Liviu-Ionuţ Moşteanu, că Bucureştiul va transfera în curând Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, precizând că acesta va fi cel de-al 23-lea trimis până în prezent, iar cele două ţări vor colabora în materie de apărare antiaeriană. 

Politică

