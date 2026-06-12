China susține că servicii de informații străine folosesc broaște țestoase și pești pentru a-i spiona coastele

Ministerul Securității Statului din China a acuzat vineri servicii de informații străine că utilizează animale marine echipate cu senzori pentru a colecta în secret informații sensibile din apele chineze.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare sub titlul „Sub albastrul adânc al mării, curenții subacvatici se agită”, ministerul chinez a susținut că agenții străini folosesc „noi tipuri de echipamente de spionaj” pentru a obține date marine considerate sensibile, notează The Guadian.

Într-o secțiune intitulată „Broaște țestoase-spion, pești-spion”, instituția afirmă că în unele ape chineze au fost descoperite animale marine de dimensiuni relativ mari, echipate cu senzori.

„Animale marine de dimensiuni relativ mari, echipate cu senzori, au fost descoperite în unele ape chineze”, a transmis ministerul.

Potrivit autorităților chineze, aceste animale ar fi fost observate deplasându-se către zone precise pentru a colecta informații despre mediul marin, inclusiv temperatura apei, salinitatea și curenții oceanici.

„Creaturile au fost reperate înotând spre o zonă precisă, colectând date sensibile despre mediul marin, precum temperatura apei, salinitatea şi curenţii oceanici, care erau transmise apoi în străinătate prin satelit”, susține ministerul.

Instituția mai afirmă că grupuri străine ar utiliza și balize echipate cu senzori de înaltă precizie, precum și dispozitive instalate pe nave comerciale pentru monitorizarea în timp real a activității portuare. Ministerul nu a indicat însă ce state sau servicii de informații ar fi implicate în aceste activități.

Potrivit autorităților chineze, informațiile colectate ar putea fi folosite pentru realizarea unor hărți subacvatice care să permită identificarea unor vulnerabilități ale apărării de coastă.

Ministerul Securității Statului a cerut aplicarea unor controale stricte asupra echipamentelor provenite din străinătate și i-a îndemnat pe pescari să raporteze orice baliză sau dispozitiv suspect observat pe mare.

Acuzațiile apar în contextul tensiunilor persistente dintre China și statele occidentale, care se acuză reciproc de activități de spionaj. Luna aceasta, alianța de informații „Five Eyes”, formată din Australia, Canada, Noua Zeelandă, Regatul Unit și Statele Unite, a avertizat că agenți chinezi s-ar prezenta drept recrutori online pentru a obține informații sensibile.