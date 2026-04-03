Al doilea avion militar SUA, prăbușit în Iran, în aceeași zi: Primul, în sud, iar al doilea - în apropierea Strâmtorii Ormuz

Un al doilea avion de luptă al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit vineri, 3 aprilie, în Iran, iar pilotul a fost salvat în siguranță, potrivit unor oficiali americani.

Potrivit The Guardian, este vorba despre un avion de atac A-10 Warthog, care s-a prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz, aproape în același timp în care un alt avion militar american, un F-15E, a fost doborât deasupra sudului Iranului.

Conform informațiilor publicate, pilotul aeronavei A-10 a fost recuperat rapid de forțele americane și se află în siguranță.

Incidentul marchează a doua pierdere de aeronavă militară americană într-o singură zi, după ce anterior au apărut informații despre doborârea unui avion F-15. De asemenea, au existat relatări și despre prăbușirea unui elicopter Black Hawk, însă detaliile privind acest caz rămân neclare.

Anterior, Iranul a anunțat că, vineri, 3 aprilie, un avion de vânătoare american F-35 ar fi fost doborât deasupra teritoriului său, agenția de presă de stat susținând că este puțin probabil ca pilotul să fi supraviețuit. Informația apare într-un context de tensiuni accentuate, după ce Teheranul a lansat în aceeași zi atacuri asupra unor ținte din Orientul Mijlociu, inclusiv rachete asupra Israelului și Bahrainului, dar și atacuri cu drone care ar fi provocat incendierea unei rafinării de petrol din Kuweit.

De asemenea, un alt incident a avut loc pe 19 martie, când un avion de luptă american F-35 a fost lovit în timpul unei misiuni deasupra Iranului și a fost nevoit să aterizeze de urgență la o bază din Orientul Mijlociu.

Aeronava a fost lovită de o rachetă iraniană, iar ulterior a efectuat o aterizare de urgență la o bază aeriană americană din regiune.