Reacția lui Trump după doborârea unui avion F-15 deasupra Iranului

Președintele american Donald Trump și-a exprimat vineri nemulțumirea față de modul în care mass-media a relatat ceea ce el a descris drept o operațiune de salvare a SUA intensă și extrem de sensibilă, după ce un avion de luptă american a fost doborât în sud-vestul Iranului, relatează Newsweek.

Într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News, Trump a refuzat să ofere detalii despre misiunea de căutare și de salvare în desfășurare, invocând natura sensibilă a operațiunilor militare. Unul dintre cei doi membri ai echipajului din avionul F-15 doborât a fost salvat, însă celălalt este căutat. Oficialii americani nu au identificat niciunul dintre piloți,

Întrebat dacă aceste evenimente ar afecta negocierile cu Iranul, Trump a răspuns negativ „Nu, deloc. Nu, este război. Suntem în război, Garrett,” i-a spus Trump corespondentului NBC News Garrett Haake. Aceste declarații sunt primele comentarii publice ale lui Trump cu privire la incidentul în care a fost doborât un avion F-15E deasupra Iranului.

Războiul, aflat acum în a șasea săptămână, trimite unde de șoc în economia globală, pe măsură ce Iranul ripostează la loviturile SUA și Israelului vizând infrastructura energetică din Golful Persic și preluând controlul asupra fluxului de prin Strâmtoarea Ormuz. Trump a declarat anterior că forțele americane vor continua să lovească Iranul „foarte puternic” în următoarele două-trei săptămâni.

Reacția Casei Albe

Secretara de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că Trump a fost informat despre prăbușirea unui avion F-15 în Iran. Ulterior, președintele american a postat pe Truth Social: „KEEP THE OIL, ANYONE?” Casa Albă a anunțat că nu vor mai fi apariții de presă, o decizie ce reflectă controlul strict asupra mesajelor publice pe durata operațiunii de salvare.

Vineri, mass-media de stat iraniană a relatat că apărarea antiaeriană a Iranului a lovit de asemenea un avion american A-10, citând biroul de relații publice al armatei iraniene. Detalii suplimentare nu au fost disponibile imediat. The New York Times a relatat că pilotul avionului A-10 a fost recuperat în siguranță. A-10, supranumit Warthog, este un avion de atac la sol cu un singur loc.

Nu au fost comunicate detalii oficiale privind niciunul dintre incidente. Pentagonul a informat Comitetul pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanților că situația celui de-al doilea membru al forțelor armate rămâne necunoscute după prăbușirea F-15. Într-un email intern obținut de Associated Press, armata SUA a menționat că a primit notificarea despre „un avion doborât” în Orientul Mijlociu, fără alte detalii.

Aceste incidente marchează o premieră în război, fiind prima oară când un avion american este doborât deasupra Iranului și au avut loc la doar două zile după ce Trump a declarat într-un discurs adresat națiunii că Statele Unite au „înfrânt și complet decimat Iranul” și se pregătesc să încheie rapid campania.

Potrivit datelor Pentagonului, 365 de militari americani au fost răniți în operațiunile din Iran, inclusiv 247 de soldați, 63 de marinari, 19 pușcași marini și 36 de aviatori.. Majoritatea răniților - 200 - sunt trupe de nivel mediu sau superior, iar 85 sunt ofițeri și 80 trupe junior. Pentagonul raportează 13 militari americani uciși în luptă.

Bilantul morților în Iran și regiune

De la începutul războiului pe 28 februarie, peste 1.900 de persoane au fost ucise în Iran ca urmare a loviturilor SUA și Israelului, potrivit oficialilor regionali și monitorilor independenți.

În afara Iranului, peste două duzini de persoane au murit în statele din Golf și în Cisiordania ocupată. Autoritățile israeliene raportează 19 decese în Israel, în timp ce oficialii libanezi spun că peste 1.300 de persoane au fost ucise și peste 1 milion strămutate. Oficialii militari israelieni raportează și 10 soldați israelieni decedați în Liban.

Reacții

Senatorul democrat Mark Kelly a scris pe X: „Sunt recunoscător că un membru al echipajului a fost salvat și mă rog pentru siguranța celuilalt și a tuturor celor implicați în această operațiune. Zborul în misiuni de luptă peste teritoriul inamic este una dintre cele mai periculoase activități ale armatei noastre, iar operațiunile de salvare în luptă pot fi și mai periculoase. Știu că fac tot posibilul pentru a aduce echipajul acasă în siguranță.”

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a ironizat Statele Unite după doborârea avionului F-15. Pe X, el a descris campania militară a SUA drept un „război fără strategie” și a sugerat că s-a trecut de la discuțiile despre schimbarea regimului la căutarea piloților dispăruți. Mass-media de stat iraniană a relatat separat că forțele Iranului au doborât un F-15E Strike Eagle al SUA. Qalibaf a comentat ulterior: „Ce progres incredibil. Genii absolute.”