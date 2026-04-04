search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

În spatele liniilor inamice: cum operează unitățile de elită care au ca misiune recuperarea pilotului american

0
0
Publicat:

Căutarea unui pilot american, dispărut după ce Iranul a doborât vineri un avion de luptă F-15 în spațiul său aerian, este coordonată de una dintre cel mai bine pregătite unități de forțe speciale din lume, cunoscută sub numele de „PJs” (Parașutiști de salvare și recuperare).

Unitatea este formată din aproximativ 500 de militari de elită FOTO AF Special Warfare

Două elicoptere Black Hawk au reușit să recupereze un membru al echipajului, în timp ce grupări locale și săteni din zone rurale au deschis focul asupra aparatelor de zbor, pe măsură ce acestea se retrăgeau spre teritoriul irakian.

Între timp, posturi de propagandă de la Teheran au escaladat situația, oferind o recompensă de 60.000 de dolari pentru capturarea pilotului dispărut, în timp ce echipele de salvare sunt într-o cursă contra cronometru pentru localizarea acestuia.

Aceste unități de elită au ca misiune principală recuperarea personalului militar izolat sau doborât (Personnel Recovery – PR) și dețin o paletă extinsă de competențe, inclusiv parașutarea de la altitudini de peste 9.000 de metri, salvarea soldaților blocați în medii ostile și efectuarea de intervenții medicale de urgență sub foc inamic. Ele sunt adesea desfășurate preventiv în apropierea zonelor de conflict, unde aeronavele pot fi doborâte, scrie The Sun.

O forță fondată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Analistul de securitate Aaron MacLean, veteran al Corpului Pușcașilor Marini, a declarat: „Este un grup extraordinar de operatori din forțele speciale”.

Conducerea militară americană a identificat necesitatea unei forțe dedicate de salvare în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar unitatea a fost înființată în 1946, având motto-ul: „Aceste lucruri le facem pentru ca alții să poată trăi”.

Porecla „PJ” provine din jurnalele de zbor timpurii, unde membrii erau înregistrați sub abrevierea PJ, de la „parachutist/jumper”. Unitatea este formată din aproximativ 500 de militari de elită care acționează în echipe independente ori de câte ori un militar american sau aliat trebuie recuperat.

Misiunile au loc frecvent în spatele liniilor inamice, deși aceste echipe colaborează adesea cu alte forțe speciale. Operatorii pot fi parașutați în zone ostile de la altitudini de peste 9.000 de metri sau de la aproximativ 240 de metri, folosind parașute de mari dimensiuni, de circa 44 de metri pătrați — aproape dublul unei parașute standard — pentru a putea transporta echipamente grele.

Cifre oficiale: 13 militari americani au fost ucişi, iar alți 365 răniţi de la începutul războiului cu Iranul

Pe lângă armament, veste antiglonț și rucsacuri personale, aceștia sar echipați cu kituri de aproximativ 36 de kilograme, care includ echipamente pentru localizarea, stabilizarea medicală și evacuarea persoanelor vizate. Echipamentele medicale includ chiar și pungi cu sânge, în cazul în care sunt necesare transfuzii de urgență pe teren.

„Este insuficient să spui că sunt misiuni extrem de periculoase și traumatizante”, a declarat pentru CBS News un fost comandant de escadrilă. „Acesta este rolul pentru care se antrenează, oriunde în lume. Sunt cunoscuți drept ‘cuțitele elvețiene’ ale Forțelor Aeriene.”

Ce sunt parașutiștii salvatori

Site-ul Forțelor Aeriene ale SUA precizează: „Pararescue este forța de primă linie a națiunii pentru executarea celor mai periculoase, solicitante și extreme misiuni de salvare, oriunde pe glob, în orice moment. Indiferent dacă sunt doborâți sau izolați în spatele liniilor inamice; înconjurați, răniți sau capturați, PJs fac tot ce este necesar pentru a nega inamicului o victorie și pentru a aduce militarii acasă. Nu lăsăm în urmă niciun aviator, pușcaș marin, soldat sau marinar.”

Pe măsură ce echipele de salvare se apropie de obiectiv, acestea urmăresc trei direcții principale: atacarea, securizarea și controlul zonei-țintă de recuperare. Pentru a îndeplini aceste misiuni, operatorii sunt specializați în utilizarea armamentului avansat, coborâre în rapel și tehnici de salvare în mediul acvatic.

Deși misiunile militare sunt prioritatea lor, aceștia au sprijinit și misiuni NASA, inclusiv recuperarea astronauților după amerizări, precum și intervenții în dezastre naturale din întreaga lume.

De la atacurile din 11 septembrie 2001, unitatea a efectuat peste 12.000 de misiuni de salvare în luptă, salvând vieți adesea în confruntări directe cu forțele inamice. În prezent, ei reprezintă una dintre cele mai mari șanse de salvare pentru pilotul american dispărut pe teritoriul Iranului.

Misiune de recuperare

O echipă de cel puțin 24 de militari de elită ar putea fi implicată în această misiune, potrivit fostului comandant citat de CBS.

Potrivit fostului ofițer al Marinei SUA Jonathan Hackett, echipele de salvare pornesc de la ultima locație cunoscută și reconstruiesc traseul posibil al persoanei dispărute.

„Încearcă să refacă drumul de la ultimul punct în care a fost văzută persoana și să extindă căutările în funcție de cât de repede s-ar fi putut deplasa în acel teren dificil”, a explicat Hackett pentru BBC.

Fostul ofițer naval american Harlan Ullman, consilier senior la Atlantic Council, a declarat că aceste unități reprezintă „de departe cea mai bună capacitate de căutare și salvare din lume”.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

