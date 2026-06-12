Video „Regina noastră, Nadia Comăneci!” Moment inedit într-un avion: Loredana Groza i-a cântat campioanei „Trandafir de la Moldova”

Pasagerii unui avion au fost martorii unui moment inedit: Loredana Groza a oferit un moment artistic spontan și i-a cântat Nadia Comăneci melodia „Trandafir de la Moldova”.

Sursă video: Cosmin Hodor/ Instagram

„Regina noastră, Nadia Comăneci”, a spus Loredana Groza, după care a început să cânte melodia „Trandafir de la Moldova”, într-un moment spontan care i-a surprins pe pasageri.

Marea sportivă a reacționat cu zâmbete și a salutat pasagerii avionului, momentul fiind surprins și distribuit pe rețelele de socializare.

Evenimentul din avion vine la câteva zile după o serie de manifestări dedicate Nadia Comăneci, organizate cu ocazia celebrării a 50 de ani de la performanțele sale istorice de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Nadia Comăneci, supranumită „Zeița de la Montreal”,a fost sărbătorită în cadrul „Galei Nadia Comăneci”, un eveniment omagial care a reunit personalități din sport și cultură și a pus în lumină impactul său asupra gimnasticii mondiale.





La Sala Polivalentă din Onești, orașul natal al campioanei, Nadia Comăneci a fost întâmpinată cu aplauze și ovații, într-un eveniment festiv dedicat carierei sale.

Considerată una dintre cele mai mari gimnaste din istorie, Nadia Comăneci rămâne simbolul perfecțiunii în sport, după ce a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.