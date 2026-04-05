Misiune dramatică de salvare: pilotul american doborât în Iran, recuperat în viață, anunță Donald Trump

Un militar american dat dispărut după prăbușirea unui avion de luptă în Iran a fost salvat de forțele SUA, în urma unei operațiuni complexe care a implicat zeci de aeronave, a anunțat Donald Trump.

Un membru al echipajului unui avion de luptă american doborât în Iran a fost recuperat în viață, în urma unei operațiuni de salvare descrise drept una dintre cele mai riscante din istoria militară a Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de președintele american, Donald Trump, într-o postare publicată duminică dimineața.

„L-AM GĂSIT! Dragi americani, în ultimele ore, armata Statelor Unite a realizat una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria SUA, pentru unul dintre extraordinarii noștri ofițeri membri ai echipajului, care este și un colonel foarte respectat și pe care sunt încântat să vă anunț că acum este ÎN SIGURANȚĂ!”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Operațiunea de căutare și salvare a început vineri, după ce un avion de tip F-15E Strike Eagle a fost doborât în regiune. Un al doilea membru al echipajului fusese deja recuperat la scurt timp după prăbușire și primește îngrijiri medicale.

Operațiune cu miză ridicată

Donald Trump a precizat că armata americană „a trimis zeci de aeronave, echipate cu cele mai letale arme” pentru a-l recupera pe militarul dispărut.

„A suferit răni, dar va fi bine. Această operațiune miraculoasă de căutare și salvare vine pe lângă salvarea reușită a unui alt pilot curajos, ieri, pe care nu am confirmat-o, deoarece nu am vrut să punem în pericol a doua operațiune de salvare”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Acesta a subliniat că este pentru prima dată, „în memoria militară”, când doi piloți americani sunt salvați separat, din adâncul teritoriului inamic.

„NU VOM LĂSA NICIODATĂ ÎN URMĂ UN LUPTĂTOR AMERICAN!”, a mai transmis Trump.

Mesaj politic și declarații despre superioritate militară

Președintele american a afirmat că dubla operațiune de salvare demonstrează „dominația și superioritatea aeriană deasupra cerului Iranului”, fără a oferi detalii despre modul în care avionul F-15 a fost doborât de forțele iraniene.

„Acesta este un moment de care TOȚI americanii, republicani, democrați și toți ceilalți, ar trebui să fie mândri și în jurul căruia să se unească. Avem cu adevărat cea mai bună, profesionistă și puternică armată din istoria lumii. DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA, DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE TRUPELE NOASTRE ȘI PAȘTE FERICIT TUTUROR!”, a declarat Donald Trump, la scurt timp după miezul nopții, în ziua de Paște.

Ziua de vineri a adus o intensificare semnificativă a confruntărilor, după ce forțele aeriene americane au pierdut două aeronave în timpul unor misiuni deasupra Iranului. Un avion de atac s-a prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz, însă pilotul a fost recuperat rapid de militarii americani și se află în afara oricărui pericol. Ulterior, un avion de vânătoare de tip F-15E Strike Eagle a fost doborât în sudul Iranului. Autoritățile iraniene susțin, de asemenea, că ar fi distrus un avion stealth F-35, afirmând că șansele de supraviețuire ale pilotului sunt reduse. În același timp, au apărut și informații neconfirmate privind prăbușirea unui elicopter Black Hawk.